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Разобраться в налогах
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Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR

Об этом и многом другом вы узнаете из нашего нового видео-подкаста с Романом Масленниковым, генеральным директором PR-агентства «Взрывной PR».
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Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов?

Ответы в нашем авторском Telegram-канале

О чем поговорили с нашим интересным гостем?

  •  Коротко о герое видео-подкаста;

  • Подарок для самых активных;

  • Начало пути в бизнесе;

  • PR-агентство и первый контракт;

  • Что использовал для продвижения бухгалтеров;

  • Как бесплатно попасть в СМИ?

  • Где взять клиентскую базу?

  • Лиды для клиентов;

  • Как написать книгу?

  • PR — это...

  • Способы продвижения;

  • Интересные кейсы;

  • Как придумать идею для продвижения?

  • Как подбирать сотрудников?

  • Как стать креативным человеком?

  • Как продвигаться через инфоповод?

  • Креативный аудит от Романа.

Нужны готовые инструменты налоговой оптимизации, алгоритмы самостоятельного проведения налогового аудита, обзоры судебной практики и изменений в законодательстве? Интересно, как достигать высот в карьере и бизнесе?

Подписывайтесь на наш Youtube-канал и смотрите бесплатно записи наших вебинаров и видеоподкасты с интересными героями из мира экономики и финансов

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС? Нужно провести инициативный налоговый аудит, Due Diligence, подобрать, протестировать или обучить бухгалтера?

Профессионально окажем консалтинговые услуги по вопросам снижения налоговой нагрузки в рамках законодательствапроведем инициативный налоговый аудит или сопроводим налоговую проверку «под ключ».

  • С 2017 года провели 6 000+ консультаций по налогообложению.

  • Законно сэкономили 5,2+ млрд рублей на налогах для бизнеса.

  • Снизили налоговую нагрузку в 20 раз на часовой консультации.

  • Провели 350+ проектов по налоговому аудиту и Due Diligence.

  • Предотвратили налоговых рисков на 29,7+ млрд рублей.

  • Провели тестирование профзнаний 5 000+ бухгалтеров.

  • Обучили более 60 000 бухгалтеров, финансистов, аудиторов, налоговых юристов и консультантов.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Реклама

    Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR

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