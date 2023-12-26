Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR

Регламентирует ли закон срок постановки импортного товара на учет?

Вопрос по импорту из ЕАЭС (Казахстан). Регламентирован ли законом срок постановки товара на учет у российского покупателя? Там все дальнейшие действия (подача отчетности, уплата ндс) привязаны к этой дате постановки. А могу я ее отложить на какое-то время? Естественно, отгружать российским покупателям этот импортный товар мы пока не будем.