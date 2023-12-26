Klerk против ФНС. Как разрешился этот конфликт?

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Профессионально окажем консалтинговые услуги по вопросам снижения налоговой нагрузки в рамках законодательства, проведем инициативный налоговый аудит или сопроводим налоговую проверку «под ключ».
С 2017 года провели 6 000+ консультаций по налогообложению.
Законно сэкономили 5,2+ млрд рублей на налогах для бизнеса.
Снизили налоговую нагрузку в 20 раз на часовой консультации.
Провели 350+ проектов по налоговому аудиту и Due Diligence.
Предотвратили налоговых рисков на 29,7+ млрд рублей.
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