Топ-18 ошибок в налоговой отчетности компании. Как в 2024 году избежать доначисления налогов  

Основное предназначение налоговой отчетности это сообщение фискальным органам сведений об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, о сумме налога к уплате и о других данных, которые служат основанием для исчисления налога.

Важно, чтобы сведения в отчетности были верными, расчеты правильными, сумма налога не завышена и не занижена.

Независимо от размера и специализации бизнеса, при составлении деклараций и расчетов встречаются определенные налоговые «ловушки», которые могут привести к риску доначисления налогов.

Когда возникают риски? Рассмотрим на примере различных налоговых отчетов.

Ошибки в декларации по НДС

Каждая декларация проходит проверку с помощью искусственного интеллекта ФНС программы «АСК НДС». Поэтомуперед сдачей проверьте, выполняются ли контрольные соотношения. Обычно эту функцию поддерживают все программы, в которых формируется декларация. Что может не заметить ваша программа контроля?

1. НДС-«разрывы» по авансам.

Такой «разрыв» происходит, если покупатель не вовремя восстановил налог с аванса. По статистике ФНС это самая распространенная ошибка, которую инспекторы отлавливают в декларациях.

Восстанавливайте «авансовый» НДС в декларации за период, в котором продавец фактически отгрузил товар. Неважно, когда продукция поступила к покупателю на склад и он получил первичку со счетом-фактурой. Такой позиции придерживается Минфин (письма от 31.08.2022 № 03-07-11/84811 и от 10.01.2022 № 03-07-11/15). В этом чиновников поддерживают и судьи (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.06.2023 по делу № А46-12684/2022).

2. Нарушено правило переноса вычета НДС по товарам (работам / услугам) на будущие периоды.

Плательщик НДС вправе переносить вычеты по этому налогу на будущие периоды. При этом необходимо соблюдать правило — в общем случае НДС-вычеты можно заявить только периодах в пределах трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг) (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

Срок не продлевается на время для сдачи декларации, в которой вы отразили отложенный вычет (определения Конституционного суда от 24.03.2015 № 540-О и Верховного суда от 03.11.2020 № 305-ЭС20-16523). Этот момент многие не учитывают. Не затягивайте с вычетами.

3. Дробите вычеты, а не стоимость отгрузки.

При дроблении вычета сведения счетов-фактур продавцов и покупателей по НДС не совпадут. А вот стоимость товаров по таким вычетам отличаться не должна. В этой части ошибки носят массовый характер. В раздел 8 декларации включите полную стоимость товаров и ту сумму налога, которую решили заявить к вычету.

По правилам ведения книги покупок в графе 14 нужно отразить полную стоимость товара (постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137). Она должна равняться показателю графы 9 «Всего к оплате» счета-фактуры. Сумму НДС включите в книгу покупок только в той части, которую принимаете к вычету.

При частичном вычете один и тот же счет-фактуру вы будете регистрировать в книге покупок несколько раз в тех кварталах, в которых будете заявлять вычет (подп. «с» и «т» п. 6 Правил ведения книги покупок).

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Ошибки в декларации по налогу на прибыль

1. Неверно определена дата отражения доходов при оказании услуг.

Эта ошибка актуальна, как при составлении декларации по НДС, так и по налогу на прибыль.

Для налогообложения прибыли доходом от реализации является выручка от оказанных услуг. При методе начисления такой доход признается на дату оказания услуг (п. 3 ст. 271 НК РФ, письмо Минфина от 24.11.2023 № 03-03-06/1/113052). А налоговая база по НДС — на день отгрузки (передачи) работ, услуг (пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ). Это значит, что налог нужно начислить, когда услуга оказана.

Часто налогоплательщики считают, что налоговую базу по НДС и налогу на прибыль нужно исчислять на дату, когда заказчик подпишет акт оказанных услуг. Но если компания оказывает услуги, то дата подписания акта заказчиком в этом случае значения не имеет. Это важно только для налогоплательщиков, которые выполняют работы.

Отражать налоговую базу по услугам нужно на дату выставления акта. При длящихся услугах (например, услуги связи) выписывать акт и определять налоговую базу можно на последнее число месяца.

2. Неверно определена дата признания дохода в виде безнадежной кредиторской задолженности или она не списана вовсе.

Суммы списанной кредиторской задолженности, срок исковой давности по которой истек, можно включить во внереализационные доходы (п. 18 ст. 250 НК РФ). При этом сумму такой кредиторской задолженности нужно отнести в состав внереализационных доходов на последний день отчетного периода, в котором истек срок исковой давности (письмо Минфина от 26.11.2014 № 03-03-10/60138).

Однако налогоплательщики часто не списывают безнадежную «кредиторку» и соответственно не включают ее в состав внереализационных доходов. Это, в свою очередь, может привести к искажению бухгалтерской отчетности и доначислению налога на прибыль.

3. Ошибки при расчете авансов по налогу на прибыль.

Срок уплаты налога на прибыль за год — не позднее 28 марта. Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2024 году компании платят исходя из прибыли предыдущего квартала или из фактической прибыли. По закону авансы можно платить ежемесячно или ежеквартально.

Организации с выручкой менее лимитов, которые установлены п. 3 ст. 286 НК РФ (в размере 15 млн руб. в среднем за каждый квартал из 4 предыдущих), могут исчислять и уплачивать квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль ежеквартально без уплаты ежемесячных платежей.

Остальные организации должны исчислять авансовые платежи по итогам квартала и уплачивать их как по его завершении, так и ежемесячно в течение следующего квартала (абз. 2 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Компания может перейти на исчисление и уплату авансовых платежей по налогу на прибыль ежемесячно от фактически полученной прибыли. Для этого нужно уведомить о своем решении налоговый орган не позднее 31 декабря года, который предшествует налоговому периоду (абз. 7 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Поэтому налогоплательщики часто ошибаются:

Неверно считают лимит, при котором компания вправе не платить ежемесячные авансы. Например, берут выручку за 9 месяцев текущего года и не прибавляют выручку за IV квартал предыдущего.

Неверно считают лимит для вновь созданных организаций. Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала 5 млн руб. в месяц или 15 млн руб. в квартал.

Важно! Если превысить эти лимиты, то начиная с месяца, следующего за тем, в котором произошло такое превышение, налогоплательщик уплачивает авансовые платежи согласно порядку ст. 287 НК РФ с учетом требований ст. 286 НК РФ. То есть переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей.

Ошибки в расчете 6-НДФЛ

Наверное, это самый валидольный отчет 2023-2024 годов, в котором было больше всего изменений, больше всего ошибок и который достаточно сложно проверить. С 1 января 2024 года применяется новая форма 6-НДФЛ.

1. Ошибки в учете и отражении стандартных налоговых вычетов.

Нерезиденты не имеют права претендовать на эту налоговую льготу.

Работник может получать льготу, пока его доход с начала года не достигнет установленного лимита. В 2024 году он не изменится и составляет 350 000 рублей. Уменьшить налогооблагаемый доход на стандартный вычет после достижения указанного лимита нельзя. Суммирование доходов в целях контроля лимита выполняется нарастающим итогом — с 1 января года.

Доходы, которые частично освобождены от НДФЛ (например, суточные, матпомощь), необходимо суммировать для расчета предельной величины только в части, облагаемой налогом.

2. Не выполняется равенство строки 160 и суммы строк 020.

Письмом от 22.05.2023 № БС-4-11/6401@ налоговая служба ввела контрольное соотношение № 1.26. Его необходимо соблюдать при заполнении годового расчета 6-НДФЛ за налоговый период с расчета за 2023 год.

Сумма НДФЛ, которая удержана по соответствующей ставке (указана по строке 160 раздела 2 годового расчета), должна быть равна сумме налога, подлежащей перечислению в этом году. Подлежащая перечислению сумма налога определяется путем сложения показателей строк 020 раздела 1, которые указаны в расчетах 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и год.

По строке 020 в расчете за соответствующий период отражается сумма НДФЛ, которая подлежит перечислению за последние три месяца отчетного периода. Если равенство строки 160 и суммы строк 020 не выполняется, то это может значить, что удержанная сумма НДФЛ завышена или занижена.

3. Декабрьская зарплата в 6-НДФЛ.

В годовой отчет 2023 года ошибочно включают зарплату за декабрь, которую выплатили в январе 2024 года. А как правильно?

Для зарплаты за декабрь 2023 года предусмотрен особый регламент отражения в отчетности. Доход у физлица возникает в день его выплаты. Поэтому нужно учесть выплаченную зарплату и удержанный с нее НДФЛ:

В декабре 2023 года . Если зарплату и премию перечислили в последние дни 2023 года, то суммы дохода и налога нужно включить в 6-НДФЛ по итогам 2023 года. Этот отчет составляйте по старым правилам. Не забудьте включить заработок и премиальные в справку о доходах физлица (замена 2-НДФЛ).

В январе 2024. Если выплатили вторую половину декабрьской зарплаты 2023 года в январе 2024 года, то соответствующий доход и налог нужно включить в расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года. Этот отчет заполняйте по новой форме, которая вводится с 1 января 2024 года. Кроме того, удержите и перечислите налог в бюджет в новые сроки.

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Ошибки в расчете РСВ

Определяйте правильность заполнения РСВ в соответствии с контрольными соотношениями для этого расчета (приложение к письму ФНС от 10.03.2023 № БС-4-11/2773@).

Какие ошибки чаще всего выявляются при заполнении РСВ?

1. Неверно указана среднесписочная численность.

Среднесписочная численность на титульном листе не должна превышать количество застрахованных лиц всего с начала расчетного периода, которое указано в гр. 1 стр. 010 подр. 1 раздела 1.

2. Одно застрахованное лицо указано несколько раз.

В Разделе 3 не должно быть два листа с одинаковыми значениями СНИЛС + ФИО. Если сотрудника уволили и вновь приняли на работу, или он одновременно сотрудничает по трудовому договору и ГПХ, то на него заполняется один Раздел 3.

3. Неприменение льготных страховых тарифов субъектами МСП.

Для страхователей из реестра субъектов МСП предусмотрены льготы по уплате взносов с выплат работникам. Часть зарплаты, которая не превышает МРОТ, облагается взносами по тарифу 30%. А на выплаты сверх МРОТ начисляются взносы по пониженному тарифу 15% (ст. 427 НК РФ).

Отказаться от уплаты взносов по пониженным тарифам нельзя, поскольку это обязанность, а не право (письмо ФНС от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234).

При этом, если льгота не применялась, возникает переплата страховых взносов. А это потенциальные налоговые риски необоснованного уменьшения расходов на уплату страховых взносов в целях налога на прибыль и при УСН.

Ошибки в декларации по УСН

Если допустить нарушения при составлении декларации по УСН, это приведет к негативным последствиям в виде доначисления сумм налога и привлечения к налоговой ответственности в соответствии со ст. 122 НК РФ.

1. Авансы в разделе 1 указываются в размере фактически уплаченных.

Это неверно. Суммы в разделе 1 должны строго соответствовать начисленным суммам налога (авансовых платежей) раздела 2 по всем срокам уплаты. Все доходы и расходы в разделе 2 должны отражаться нарастающим итогом — за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, за год.

2. Указываются различные ставки.

Неверно указываются налоговые ставки в декларации по УСН в разделе 2.1.1 и 2.2. Ставки должны соответствовать п. 1 и 2 ст. 346.20 НК РФ. А именно:

базовая ставка 6 (15)% или базовая льготная ставка, установленная региональным законом

повышеннаяставка 8 (20)%, если было превышение базового дохода, с начала периода возникновения этого превышения.

Базовая ставка в течение года может быть только одна! При переезде в другой регион применяйте ставку УСН того региона, где вы зарегистрированы на 31 декабря года, за который платите налог.

Право на льготную ставку утрачивается при превышении базовых лимитов по доходам и численности сотрудников с начала квартала, в котором произошло превышение. То есть до квартала превышения в разделе 2.1.1 и 2.2. в этом случае указывайте льготную ставку, а после — повышенную.

3. Не заполнен третий раздел декларации.

Если налогоплательщики получили целевые денежные средства, которые не учитываются при расчете налогооблагаемой базы (субсидии, гранты и т.д. при соблюдениях определенных условий и требований ст. 251 НК РФ), нужно заполнять раздел 3.

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Ошибки в уведомлении об исчисленных суммах налогов

Ну и напоследок, как избежать ошибок в налоговой новации — уведомлении об исчисленных налогах и взносах.

1. Для каждого вида налога укажите в уведомлении его личные реквизиты.

Разные налоги платятся с разной периодичностью, и по каждому сроку уплаты для заполнения уведомления по ЕНП предусмотрен свой код отчетного (налогового) периода.

В уведомлении нужно указывать КБК конкретного налога, о начислениях по которому уведомляете налоговую, и ОКТМО, действующие в текущем году.

Неправильно указывать в уведомлении единый КБК или коды налогов, по которым уведомление не предусмотрено.

2. Уточненное уведомление подавайте на новую сумму, а не на разницу

Если подали уведомление с ошибочной суммой, нужно подать уточненное уведомление. Указывайте в нем новую — полную сумму. По одному сроку уплаты для определенного КБК налоговая учтет только одно уведомление. Если по одному сроку уплаты налога подали два уведомления на один и тот же налог, ФНС учтет только сумму по последнему документу. То есть уточненное уведомление не дополняет прошлое, а полностью его заменяет, в том числе и по сумме.

Если нужно уменьшить или обнулить предыдущее уведомление, просто уточните его, указав в нем правильную сумму или «0».

3. Отрицательное уведомление — это не корректировка на уменьшение.

Такие уведомления для ЕНП формируют в том случае, когда авансовый платеж по УСН (или НДФЛ для ИП на ОСНО) за отчетный период меньше аванса за предыдущий период (п. 9 ст. 58 НК РФ , письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@).

Отрицательных авансов не бывает!Сумма с минусом не должна превышать авансовый платеж за предыдущий период.

Если авансовый платеж за отчетный период получился меньше авансового платежа за предыдущий период, налога к уплате не возникает. Подавать уведомление с минусом — это право, а не обязанность. Такое уведомление подается, чтобы распорядиться переплатой по налогу до сдачи налоговой декларации.

Заключение

Ошибки при заполнении налоговых деклараций приводят не только к доначислениям налогов, пеням и штрафам, но и к дополнительной нагрузке на налогоплательщиков, которая связана с подготовкой ответов на требования налогового органа о внесении изменений в налоговую отчетность, а также по предоставлению уточненных налоговых деклараций.

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