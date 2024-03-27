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Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году

Налог на добавленную стоимость может рассчитываться по разным ставкам, в том числе — 0%. В этой статье расскажем о том, когда и как применять такую ставку, а также об изменениях 2024 года.
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Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое НДС 0%

Сразу нужно отметить, что «НДС 0%» и «без НДС» — это разные вещи. 

Отсутствие НДС подразумевает, что организация не является плательщиком НДС и не имеет к этому налогу никакого отношения. Кроме того она не предоставляет декларации, а в своих документах на реализацию указывает, что стоимость без НДС. Чаще всего это бывает в рамках спецрежимов, при выполнении определенных видов деятельности или в случае различных льгот. 

НДС 0% означает, что организация исполняет обязанности налогоплательщика по НДС: сдает декларации и выписывает счета-фактуры, хотя бы и со ставкой НДС 0%. Просто в силу определенных условий налог начисляется по нулевой ставке. При этом входной НДС, как правило, можно принять к вычету. В зависимости от масштабов такой деятельности организация может снижать свое налоговое бремя или даже возмещать НДС из бюджета.

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Когда применяется

Основное применение ставки НДС 0% — экспорт. Когда товары или услуги реализуются за границу, нулевая ставка является определенным поощрением со стороны государства. Кроме того, НДСкосвенный налог. Продавец платит НДС со своей реализации, а его покупатель — берет этот НДС к вычету для расчета своего налога. А как взять за границей к вычету НДС, уплаченный в российский бюджет? Правильно — никак. Поэтому его и нет.

Кроме экспорта товаров, нулевая ставка НДС применяется при некоторых других операциях. Среди них можно назвать такие операции:

  • Реализация товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны.

  • Услуги по международной перевозке, включая перевозку различными видами транспорта. При этом речь идет как о перевозке грузов, так и пассажиров.

  • Продажа товаров, вывезенных на территорию государства — члена ЕАЭС.

  • Продажа товаров, работ, услуг в области космической деятельности.

Полный перечень товаров и услуг для применения НДС 0% приведен в ст. 164 НК.

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Как применяется

Нулевую ставку нужно не только применять, но и доказывать. С 1 января 2024 года процедура подтверждения нулевой ставки НДС упростилась.

Теперь в большинстве случаев при экспорте товаров в налоговую нужно подавать электронные реестры, которые содержат сведения о документах по сделке — о контракте и о таможенных декларациях. Таким образом, теперь ставка подтверждается полностью электронно.

Изменения в статью 165 НК, которая описывает порядок подтверждения, внесены законом от 19.12.2022 № 549-ФЗ. Закон старенький, ему больше года, но изменения в части нулевой ставки действуют, начиная с 01.01.2024

В рамках улучшения документооборота по ВЭД налоговая инспекция создала новый сервис «Офис экспортера». С его помощью можно подать:

  • описанные электронные реестры;

  • заявления о ввозе товаров, которые подаются при торговле в рамках ЕАЭС;

  • электронный реестр на товары, пересылаемые международной почтой.

Авторизация в этом сервисе аналогична авторизации в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой. ИП может зайти по логину и паролю, а юридические лица — по электронному сертификату. 

Подачей документов или реестров дело, конечно, не ограничивается. Соответствующие показатели для расчета налога нужно включить в декларацию НДС. Расчет суммы налога по операциям с подтвержденным НДС 0% приводится в разделе 4 декларации. По неподтвержденным сделкам заполняется раздел 6.

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Момент начисления при неподтвержденной ставке

Минуло 180 дней и нет документов — 0% не подтверждены. НДС с таких реализаций нужно начислить по ставке 20% или 10%. Сразу же возникает вопрос: когда?

До 1 января 2024 года в этом случае днем определения базы для расчета налога была дата отгрузки этих товаров. Никаких скидок на отличия от обычной реализации. Приходилось подавать корректировку декларации того периода, когда прошла отгрузка, доплачивать НДС и не забывать про пени.

С 2024 года моментом определения налоговой базы является последнее число того квартала, в котором истекает 180-дневный срок. Соответствующие изменения внесли в п. 9 ст. 167 НК.

Можно спокойно доначислить НДС по обычной ставке в текущей декларации. От обязанности подавать уточненку и платить пени налогоплательщик избавлен.

Прочие новшества

Также появились благоприятные изменения, которые касаются более узкого круга организаций.

Некоторые налогоплательщики освобождены от обязанности проставления отметок таможенного органа для подтверждения нулевой ставки. Это субъекты хозяйственной деятельности, которые оказывают такие услуги или работы:

  • международная перевозка товаров судами;

  • перевалка и хранение в портах товаров, которые пересекают границу РФ и пункт назначения или пункт отправления которых находятся за ее пределами;

  • перевозка товаров организациями внутреннего водного транспорта на морские суда и иные виды транспорта. Это относится к тем товарам, которые вывозятся в таможенной процедуре экспорта;

  • перевозка морскими судами товаров в России на морские суда с целью дальнейшего вывоза товара за пределы страны;

  • ледокольная проводка морских судов.

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