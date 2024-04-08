Кто и как должен вести раздельный учет НДС: руководство для бухгалтера

Существуют ситуации, когда плательщики НДС обязаны вести раздельный учет. Разберемся, в каких случаях возникает необходимость и как это сделать.

Хозяйственная деятельность может быть богатой и насыщенной, включать в себя операции, которые облагаются НДС и не облагаются. При этом есть некоторые особенности учета входного НДС. Для его корректного отражения в таких ситуациях требуется вести раздельный учет.

Что именно относится к деятельности, не облагаемой НДС, подробно описано в пп. 1–3 ст. 149 НК. В число таких операций, в частности, входят: сдача помещений некоторым нерезидентам, реализация медицинских изделий, банковские операции и многое другое. Критерии отнесения здесь достаточно детализированные.

Что делим

Судьба входного НДС, согласно ст. 170 НК, может сложиться так:

По тем товарам или услугам, которые используются в деятельности, облагаемой НДС, входной НДС принимается к вычету в полном объеме .

По тем, которые нужны для деятельности, освобожденной от НДС, сумма входного налога включается в стоимость таких закупаемых ценностей.

В тех затруднительных случаях, когда приобретаемые товары, услуги будут использоваться и для той, и для другой деятельности, входной НДС разбивается согласно пропорции, в которой приобретаемые товары используются для облагаемой НДС деятельности (не облагаемой НДС деятельности). Об этом говорится в п. 4 ст. 170 НК.

Классический пример по НДС, который приходится разбивать, — входной НДС по общехозяйственным расходам: аренда, коммуналка, связь и тому подобное.

Механизм раздельного учета не описан в законодательстве, поэтому организация должна сама разработать схему и прописать ее в учетной политике.

В общих чертах в рамках раздельного учета организуется раздельный учет как выручки, так и входного НДС.

Для раздельного учета выручки на 90 счете выручка отражается в разрезе разных ставок НДС и видов деятельности. В рамках учетных программ этот механизм легко реализуется.

Для разделения входного НДС к счету 19 открываются отдельные субсчета, на каждый из которых разносится входной НДС:

по деятельности, облагаемой НДС;

по не облагаемой НДС деятельности;

НДС, подлежащий распределению.

По первым двум субсчетам вопросов не возникает. НДС берется к вычету либо относится на расходы. Дальнейшие расчеты связаны с НДС, подлежащим распределению.

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Как делить

При исчислении пропорции нужно придерживаться таких правил:

Периодом расчета является квартал. Это относится ко всем приобретенным товарам, работам, услугам, нематериальным активам, имущественным правам, но есть исключение. Это основные средства и нематериальные активы, закупленные в первом или втором месяце квартала. В этом случае налогоплательщик вправе распределить НДС в соответствии с пропорцией по итогам месяца, когда они были приняты к учету в соответствии с пп.1 п. 4.1 ст. 170 НК.

В выручку не включаются внереализационные доходы, например, полученные дивиденды или проценты по выданным займам.

Распределение входного НДС производится в том квартале, когда этот входной НДС был принят к учету.

Для расчета пропорции используется сумма выручки без учета НДС.

Отдельный порядок определения пропорции действуют в отношении операций, описанных в п. 4.1 ст. 170 НК. Это операции с финансовыми инструментами срочных сделок, клиринговые операции и некоторые другие.

Механизм расчета

Далее для разбивки распределяемого НДС применяется следующий порядок.

Исчисляется пропорция, которая равна удельному весу выручки облагаемой (необлагаемой) деятельности в общем объеме выручки. В соответствии с этой пропорцией разбивается тот НДС, который необходимо распределить.

Входной налог, который приходится на деятельность, облагаемую НДС, берется к вычету.

НДС в части, приходящейся на необлагаемую деятельность, включается в стоимость приобретаемых товаров, работ, услуг.

Этот алгоритм проиллюстрируем на несложном примере.

Пример

Условие: в организации в течение квартала получена выручка:

от не облагаемой НДС деятельности в сумме 10 млн руб.;

от облагаемой — 90 млн руб.

Общехозяйственные расходы составили 500 тыс. руб.

Решение: общехозяйственные расходы разнесены:

Дт 19 к распределению Кт 60 — 500 тыс. руб.

Общая сумма выручки составит 100 млн руб.

Пропорция по необлагаемой деятельности составит 10 млн / 100 млн * 100% = 10%

10% от общехозяйственных расходов (500 тыс. руб.) составят 50 тыс. руб.

Дт 26 — Кт 19 к распределению — 50 тыс. руб. В стоимость товаров, услуг включена исчисленная сумма 50 тыс. руб.

Дт 68 — Кт 19 к распределению — 450 тыс. руб. Эта сумма НДС берется к вычету.

Что будет, если не делить

Если компания не будет вести раздельный учет, то п. 6 ст. 170 НК угрожает тем, что входной НДС полностью пропадает. Его нельзя ни принять к вычету, ни включить в стоимость товаров, услуг. Поэтому в интересах организации все же приложить усилия по ведению такого учета.

Применение правила 5%

Если в рамках квартала доля расходов на деятельность, не облагаемую НДС, не превысит 5%, то к вычету можно взять весь входной налог и не применять изложенный алгоритм по разбиению.

Это указано в п. 4 ст. 170 НК. Здесь нужно обратить внимание, что речь идет именно о вычете НДС. Об обязанности вести раздельный учет речи нет, эта обязанность сохраняется в любом случае.

Раздельный учет при экспорте

Раздельный учет при экспорте товаров необходимо вести только в том случае, когда налогоплательщик экспортирует сырьевые товары. Какие товары являются сырьевыми, описано в п. 10 ст. 165 НК.

Для таких организаций действует особый порядок вычета входного НДС, с чем и связана необходимость раздельного учета. Для всех остальных экспортеров вычет НДС производится в общем порядке и ведения раздельного учета не требует.

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