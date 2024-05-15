Уточненная декларация: когда не привлекут к ответственности

Время от времени бухгалтеру приходится сдавать уточненные налоговые декларации. Расскажем, как это правильно сделать, чтобы избежать штрафов.

Обязательно ли сдавать уточненную декларацию

Порядок представления уточненных налоговых деклараций (УНД) регулирует ст. 81 НК РФ. При обнаружении ошибок в поданной ранее декларации или расчете налогоплательщик сдает уточненную декларацию / расчет.

Обязательность подачи уточненки зависит от критичности обнаруженных нарушений:

Если выявленные ошибки привели к занижению суммы налога, сбора или взноса, налогоплательщик должен сдать УНД.

Если выявленные недочеты не повлекли за собой занижение суммы налога, тогда уточненную декларацию налогоплательщик сдает по желанию. В этом случае подача УНД — право, а не обязанность, поскольку недоимки по бюджетным платежам нет. Ответственности при подаче уточненной декларации в таком случае не будет.

Например: если бухгалтер получил от поставщика корректирующий счет-фактуру н большую сумму, он может подать уточненную декларацию по НДС, чтобы уменьшить сумму налога к уплате. При этом подача уточненной декларации с уменьшением суммы налога влечет за собой тщательную камеральную проверку, вплоть до запроса предоставить в ИФНС все первичные документы за отчетный период, которые подтверждают правильность расчета (п. 3 ст. 88 НК РФ).

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Когда не будет штрафов за уточненную декларацию

Здесь будет иметь значение срок подачи уточненной декларации.

УНД подали до истечения срока сдачи декларации. В этом случае датой представления декларации будет считаться дата подачи уточненки. Никаких санкций в этом случае не предусмотрено, поскольку нарушений нет.

Например: компания сдала расчет по страховым взносам (РСВ) за 2023 год 11 января 2024 года, а 19 января бухгалтерия обнаружила, что в расчет не попала сумма премии, начисленная и выплаченная в декабре 2023 года. Компания подала уточненный расчет по страховым взносам 22 января. В лицевом счете налогоплательщика ИФНС отразила новую сумму взносов, санкции к налогоплательщику не применялись, поскольку крайний срок подачи РСВ за 2023 год — 25 января 2024 года.

УНД подали после крайнего срока сдачи отчета, но до срока уплаты налога или взноса. В этом случае ответственности получится избежать, если подача уточненки произошла по инициативе налогоплательщика, то есть когда о нарушении налоговый орган узнал из декларации, а не в ходе своих контрольных мероприятий.

Если в нашем примере про РСВ бухгалтерия компании обнаружила ошибку 25 января и подала уточненный расчет 26 января, то санкций тоже получится избежать, так как крайний срок уплаты страховых взносов за декабрь 2023 года — 29 января 2024 года и налогоплательщик вовремя скорректировал сумму взносов.

УНД подали после срока уплаты налога . В этом случае ответственности в виде штрафов можно избежать при одновременном выполнении условий: уточненка подана по инициативе налогоплательщика, до того как налоговому органу стало известно о занижении налоговой базы, а налогоплательщику — о назначении выездной налоговой проверки; на ЕНС налогоплательщика есть положительное сальдо, достаточное для покрытия недоимки и пени за несвоевременную уплату.



Чтобы сальдо на ЕНС было положительным, налогоплательщик может перевести нужную сумму до подачи уточненки или сделать это позже, если у него на ЕНС лежат платежи по другим налогам, срок которых еще не наступил.

Например: в марте 2024 года компания подала уточненный расчет по страховым взносам за 2023 год. Сумма доначисленных взносов составила 10 000 рублей. При этом в феврале 2024 года компания заплатила налог по УСН за 2023 год в сумме 250 000 рублей. Штраф за несвоевременную уплату страховых взносов налоговая предъявлять не будет, поскольку на момент подачи уточненки на ЕНС компании было достаточное положительное сальдо за счет платежа по налогу на УСН, срок по которому еще не наступил.

УНД подали после проведения выездной налоговой проверки. Ответственность за подачу УНД с увеличением суммы налога не наступает при условии, что в ходе проверки налоговики не обнаружили ошибки, которые привели к подаче уточненной декларации.

Логика законодателя здесь понятна — бюджет выигрывает, когда налогоплательщик добровольно представляет информацию об увеличении своей задолженности по налогам и наказывать его дополнительными штрафами может быть «нерентабельно».

Напомним, что ответственность за неуплата или неполную уплату налогов и взносов предусмотрена ст. 122 НК РФ — штраф от 20% до 40% от суммы неуплаченных налогов или взносов.

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Подведем итоги

Чтобы избежать штрафа при подаче УНД, учитывайте правила:

Уточненную декларацию сдавайте по форме, действовавшей в том отчетном периоде, за который подаете уточненку. Если подаете уточненную декларацию после срока уплаты налога, проконтролируйте сальдо на ЕНС — его должно быть достаточно, чтобы покрыть недоимку и пени. Уточненную декларацию подавайте до того, как получите решение о выездной налоговой проверке.

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