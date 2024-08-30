Кредиторская задолженность: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете

Кредиторская задолженность возникает, когда организация или ИП не исполняют свои обязательства: не рассчитываются с контрагентами, не отгружают товары, не выполняют работы или услуги в счет полученного аванса, не выплачивают зарплату сотрудникам, не оплачивают налоги или не погашают займы и кредиты.

Контролировать состояние кредиторской задолженности — обязательная задача любой компании, так как ее рост ухудшает финансовую устойчивость. Непогашенная задолженность не только подрывает партнерские отношения с контрагентами, но может привести к штрафам, судебным искам и даже банкротству. Кроме того, неправильный учет кредиторской задолженности может вызвать претензии налоговых органов и доначисление налогов и штрафов.

Кредиторская задолженность представляет собой незакрытые взаиморасчеты. Проверить корректность ее отражения можно путем сверки расчетов с контрагентами. Это позволит своевременно выявить расхождения и скорректировать учет и взаиморасчеты компании.

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Бухгалтерский учет кредиторской задолженности

В бухгалтерском учете задолженность перед кредиторами формируется на счетах расчетов:

60 — с поставщиками и подрядчиками;

62 — с покупателями и заказчиками;

66, 67 — с кредиторами-заимодателями;

68, 69 — с бюджетом;

70, 73 — с персоналом;

71 — с подотчетниками;

75 — с учредителями;

76 — с прочими контрагентами.

Формирование задолженности отражается по кредиту соответствующих счетов. Например, при получении товаров от поставщика на условиях постоплаты используется запись: Дт 41 Кт 60. При этом на счете 60 появляется кредитовый остаток — это кредиторская задолженность перед поставщиком.

Другой пример: получение предоплаты от покупателя оформляется записью Дт 51 Кт 62. В этом случае на счете 62 будет показана кредиторская задолженность перед покупателем до момента отгрузки товара.

Необходимо вести учет кредиторской задолженности в разрезе кредиторов, договоров и расчетных документов. Это позволит не только определить общую сумму задолженности, но и предоставить подробную расшифровку по контрагентам, договорам, документам поставок и платежей, а также срокам погашения.

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Кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе

Срок кредиторской задолженности играет ключевую роль в ее корректном отражении в бухгалтерской отчетности.

Кредиторскую задолженность, накопившуюся на 31 декабря отчетного года, отображают в строке 1520 пассива бухгалтерского баланса. В эту строку включают задолженности, срок погашения которых составляет 12 месяцев или менее. Если срок погашения задолженности превышает 12 месяцев, она учитывается среди долгосрочных обязательств и указывается в строке 1450 «Прочие обязательства».

Закрытие кредиторской задолженности

В бухгалтерском учете погашение кредиторской задолженности отражается по дебету счетов расчетов на которых эта задолженность сформировалась, например:

Дт 60-1 Кт 51 — оплачен долг поставщику.

Дт 71 Кт 50 — выплачен перерасход по авансовому отчету.

Дт 62-02 Кт 62-01 — зачет полученного аванса при отгрузке товара.

Дт 66 Кт 51 — погашен полученный кредит.

Все действия, направленные на закрытие долгов, должны уложиться в трехлетний срок.

Взаимозачет

Закрыть кредиторскую задолженность можно и встречным требованием. Т.е. по обычным договорам поставки и/или возмездного оказания услуг, предполагающими денежную оплату, можно не расплачиваться деньгами, а договориться погасить обязательства друг перед другом взаимозачетом.

Если стоимость по договорам не совпадает, задолженность погашается частично.

Проводка, отражающая взаимозачет, формируется в день подписания акта взаимозачета либо на дату, указанную в документе, и имеет вид:

Дт 60 (62, 76) — Кт 62 (60, 76) — частичное (полное) погашение встречного обязательства зачетом взаимных требований.

Взаимозачет можно проводить при выполнении двух обязательных условий (ст. 410 ГК):

Требования должны быть однородными . Например, рублевые денежные. А если расчеты в разной валюте, или деньгами и векселем, или деньгами и в натуральном виде, то они не являются однородными и погашать их взаимозачетом нельзя.

Обязательство по договору превратилось в задолженность, т.е. срок исполнения обязательств наступил, а расчет за поставленные товары, оказанные услуги в указанные договором сроки не был произведен.

Если стороны в договоре предусмотрели отсрочку платежа, то только по истечению этого срока и следует проводить взаимозачет.

Не допускается зачет требований:

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

о пожизненном содержании;

о взыскании алиментов;

по которым истек срок исковой давности;

в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

Если произвести классические расчеты, взаимозачеты нет возможности, то для прекращения задолженности используют другие способы:

прощение долга;

договор новации;

уступка требования (цессия);

перевод долга;

расчеты векселем.

Списание кредиторской задолженности

При истечении срока исковой давности, ликвидации контрагента или его исключении из ЕГРЮЛ кредиторская задолженность подлежит списанию в доходы.

В случае ликвидации контрагента — индивидуального предпринимателя, задолженность нельзя списать на этом основании, так как она переходит в разряд долгов перед физическим лицом. В этой ситуации списание долга возможно только по истечении срока исковой давности, который составляет 3 года согласно ст. 195, 196 ГК.

В бухгалтерском учете просроченная кредиторская задолженность учитывается по кредиту счета 91-1 в составе прочих доходов. В зависимости от первоначального учета задолженности списание будет оформлено соответствующей проводкой: Дт 60 (62, 66, 67, 70, и др.) Кт 91-1.

С какой даты вести отсчет срока давности

В ст. 200 ГК закреплен порядок определения даты, от которой следует отсчитывать срок давности по обязательствам:

если договором определен конкретный период времени, то отсчитывать срок давности следует с даты окончания такого периода;

если договор не предоставляет конкретный срок и не определяет дату, то исковая давность отсчитывается со дня, выставления требования об исполнении обязательства;

если, согласно договору, с момента получения такого требования предоставляется отсрочка на выполнение требования, вести отсчет следует со дня окончания отсрочки.

Срок давности может быть прерван, если:

сторонами подписан акт сверки;

было письмо о признании долга или предоставлении отсрочки;

уплачены проценты или неустойка;

заключено доп.соглашение.

Прервавшийся срок исковой давности надо начать считать заново.

Однако совокупный срок не может превышать 10 лет (п. 2 ст. 200 ГК).

...И вот тогда, останется только списать задолженность!

Списание задолженности — процедура многоступенчатая, включающая:

организацию инвентаризации;

оформление приказов, инвентаризационных актов;

проведение операции в бухгалтерском и налоговом учете.

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Налоговый учет списанной кредиторской задолженности

Естественно, списание задолженности влияет на налоги.

В налоговом учете списанную кредиторку учитывают в составе внереализационных доходов. А вот в каких случаях эти доходы будут налогооблагаемыми?

Здесь стоит обратить внимание, что выявляют кредиторскую задолженность по данным бухгалтерского учета на основании инвентаризации.

Индивидуальные предприниматели не обязаны вести бухучет и проводить инвентаризацию расчетов. Но, тем не менее это не значит, что ИП не должны платить налоги со списанной кредиторки.

Не всегда…

Налоги при списании кредиторской задолженности на общей системе налогообложения

Юрлица на ОСНО, применяющие метод начисления, в любом случае будут облагать налогом на прибыль списанную кредиторскую задолженность (КЗ) вместе с суммой НДС.

Причем, если КЗ образовалась при получении аванса от покупателя (аванс получили, а обязательства не исполнили) и с этого аванса был уплачен НДС, принять к вычету этот НДС при списании КЗ нельзя и учесть его в составе расходов тоже нельзя.

Но и восстанавливать принятый к вычету НДС по неоплаченной задолженности поставщику при списании КЗ тоже не надо.

Невозвращенные займы и проценты по ним по истечению срока исковой давности или ликвидации кредитора тоже включаются в состав внереализационных доходов в целях исчисления налога на прибыль.

ИП на ОСНО не учитывает списанную кредиторку в налогооблагаемых доходах. Почему?

Предположим, что кредиторка образовалась по полученному авансу. При получении аванса ИП:

исчислил с полученной суммы НДС;

включил сумму аванса за вычетом НДС в доходы, облагаемые НДФЛ.

Соответственно, при списании задолженности никаких налогов ИП уже не платит, иначе получится двойное налогообложение одних и тех же сумм.

Кредиторскую задолженность по приобретенным, но неоплаченным товарам (услугам) ИП также не должен включать в доходы. Это объясняется тем, что при продаже этих товаров в расходах их покупная стоимость не учитывалась в связи с их неоплатой.

Кроме того, в соответствии со ст. 41 НК доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, если порядок ее оценки и определения установлен в гл. 23 НК (НДФЛ). А в этой главе просроченная кредиторка в числе доходов как раз не названа.

В итоге ИП на ОСНО налоги при списании любой КЗ не платит.

Списание кредиторской задолженности при УСН

А вот с упрощенцами не так все однозначно.

При УСН доходы и расходы определяют по мере оплаты (кассовый метод).

Но порядок определения доходов (ст. 346.15 НК) на УСН аналогичен порядку определения доходов при исчислении налога на прибыль. И поэтому и ЮЛ и ИП обязаны включать в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы при УСН, суммы списанной кредиторской задолженности (п.18 ст. 250 НК).

Вот такое несоответствие для предпринимателя на УСН. Вроде как и бухучет вести не обязан, и к налогу на прибыль никакого отношения не имеет, но тем не менее доходы по УСН, в т.ч. внереализационные, должен определять в соответствии со ст. 249, 250 главы 25 НК (налог на прибыль). А там доход в виде списанной кредиторки есть, в отличие от 23 главы, в соответствии с которой определяют доходы ИП на ОСНО.

Исключение — для кредиторской задолженности в виде полученного, но «не отработанного» аванса. В целях избежания двойного налогообложения отражать аванс, полученный на УСН, при списании КЗ в доходах не нужно, ведь из-за кассового метода его уже признали доходом и заплатили с него налог УСН при получении (письма Минфина от 14.03.2016 № 03-11-06/2/14135, ФНС от 11.07.2013 № ЕД-4-3/12514@).

В общем, на УСН для ЮЛ и ИП просроченную кредиторку (за исключением списания авансовой КЗ) облагаем налогом по объекту налогообложения «Доходы» — 6% или «Доходы минус расходы» — 15%. А вот учесть в расходах стоимость неоплаченных поставщику товаров при списании кредиторской задолженности нельзя.

Кроме того, следует учитывать в доходах сумму списанной кредиторской задолженности для определения лимита выручки при УСН.

Списание кредиторской задолженности на ЕСХН

Здесь все аналогично УСН.

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.5 НК налогоплательщики, применяющие ЕСХН, при определении объекта налогообложения учитывают доходы, определяемые в соответствии со ст. 249 и ст. 250 НК.

Согласно п.18 ст. 250 НК внереализационными доходами признаются доходы в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям.

Таким образом, сумма списанной кредиторской задолженности за исключением некоторых случаев, подлежит включению в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по ЕСХН и для ИП, и для юрлиц.

Просроченная кредиторка перед покупателем, в виде незакрытой поставкой суммы предоплаты, повторно в доходах не отражается, так как данная сумма уже была учтена в доходах по ЕСХН на дату получения аванса.

Нужно ли ИП на ПСН (патент) учитывать в доходах списание кредиторской задолженности

Согласно п. 1 ст. 346.53 НК, плательщики ПСН в целях определения размера доходов и соблюдения лимита, установленного пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК, ведут учет доходов от реализации в книге учета доходов. Отсюда следует, что в целях соблюдения лимита доходов учитываются только доходы от реализации.

Кроме того, плательщики ПСН уплачивают сумму налога исходя из потенциально возможного годового дохода, поэтому списание кредиторской задолженности на сумму налога, уплачиваемого при ПСН, не влияет.

Итак, если ИП применяет ПСН и КЗ возникла в рамках деятельности на ПСН, то доход в виде списанной кредиторской задолженности также считается полученным на ПСН, и налогообложению в рамках иных налоговых режимов не подлежит. Аналогичные разъяснения давал Минфин в отношении списания кредиторской задолженности при ЕНВД (письма Минфина от 07.07.2006 № 03-11-04/3/338, от 26.12.2011 № 03-11-06/3/124). Данный вывод применим и в отношении ПСН.

Какая кредиторская задолженность при списании не включается в доходы

В налоговом учете (ОСН, УСН, ЕСХН) списанная задолженность включается во внереализационные доходы. Не включается в доходы только списанная задолженность на основании пп. 3.4, 11, 21 п. 1 ст. 251 НК:

по уплате налогов, налоговых пеней и штрафов;

по уплате обязательных страховых взносов, пеней и штрафов во внебюджетные фонды;

перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам);

организацией, в уставном капитале которой доля участия вашей организации составляет более чем 50% (кроме долгов по уплате процентов по займам);

перед любым участником вашей организации, если в документе, подтверждающем прощение долга, сказано, что это сделано для увеличения чистых активов вашей фирмы (письмо Минфина от 16.07.2015 № 03-03-06/2/40933);

перед участниками организации по невостребованным дивидендам.

Кроме того, при применении УСН:

не включаются в доходы списанные авансы, в счет которых не были поставлены товары (работы, услуги), поскольку авансы были учтены в доходах при их получении (п. 1 ст. 346.17 НК);

считаются оплаченными товары (работы, услуги), долг по оплате которых прощен (письмо Минфина от 25.05.2012 № 03-11-11/169), а сумма прощенного долга включается во внереализационные доходы.

Выводы

Кредиторская задолженность — задолженность субъекта (организации, ИП) перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить в определенные сроки, чтобы избежать договорных санкций и даже банкротства.

Если задолженность не удалось своевременно погасить, ее нужно списать в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности или произошла ликвидация кредитора.

Если налоговая обнаружит, что вы не списали своевременно кредиторскую задолженность, то доначислит налог, пени и штраф.

Срок исковой давности для списания КЗ составляет три года. Налоговая проверка может проводиться за предшествующие три года. То есть шанс, что проверка затронет период возникновения задолженности, есть.

Кроме того, и при встречной налоговой проверке могут быть истребованы документы, подтверждающие, как получение товаров (услуг), так и их оплату. Вот тогда все и может всплыть!

Поэтому важно правильно вести учет кредиторской задолженности, своевременно проводить сверку взаиморасчетов с контрагентами, инвентаризацию и анализ задолженности.

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