Как оплачивать сверхурочные с 1 сентября 2024 г.

В этом году изменится порядок оплаты сверхурочных, начнут действовать новые правила ст. 152 ТК (в ред. закона от 22.04.24 № 91-ФЗ, далее — закон № 91-ФЗ). Рассказываем, как будем оплачивать труд сверх нормального времени.

А была ли сверхурочная?

Это первый вопрос, который надо решить. Сверхурочная работа — это та, которая выполняется по инициативе работодателя и за пределами рабочего дня (смены, нормального количества рабочих часов). Подчеркнем: 100% доказательством распоряжения руководства является письменный приказ. Иные доказательства суды нередко отклоняют (см. определение 6 КСОЮ от 14.11.19, дело № 88-299/2019, апелляционное определение Мосгорсуда от 23.05.19 № 33-19321/2019).

Не оплачивается сверхурочная работа, если человек трудится на режиме ненормированного рабочего времени (см., к примеру, определение Нижегородского облсуда от 01.11.11, кейс № 33-11107/2011).

Привлечение к сверхурочному труду должно иметь место лишь эпизодически (на что обратил внимание Роструд в письме от 07.06.08 № 1316-6-1). Если по характеру труда постоянно возникает необходимость привлекать к сверхурочной работе, то безопаснее включить в договор условие о ненормированном рабочем дне (ст. 101 ТК).

Если человек трудился сверхурочно в праздник, то он уже получает двойную оплату и не может претендовать на еще одну двойную оплату (решение ВС от 30.11.05 № ГКПИ05-1341).

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Есть ли ограничения сверхурочных часов?

Да, сверхурочный труд не может превышать четырех часов за два дня подряд, и 120 часов в год на каждого трудящегося (ст. 98 ТК). Возможны исключения в определенных организациях, по решению Правительства (см., например, постановление Кабмина от 01.08.22 № 1365). Некоторые работодатели почему-то считают, что должны оплачивать лишь указанные «пороги», а все, что сверх — не надо. Это в корне неверно, работодатель оплачивает все «лишние» часы (определение КС от 19.12.19 № 3363-О).

В чем суть изменений

Сверхурочный труд всегда оплачивается больше (см. определение КС от 08.12.11 № 1622-О-О). Статья 152 ТК устанавливает, что работа сверх установленного времени за первые два часа оплачивается не менее чем в 1,5-ном размере, с третьего и далее — не менее чем в двойном.

Конституционный Суд в прошлом году признал неконституционным порядок, когда при оплате сверхурочных учитывают лишь оклад или тарифную ставку, без начисления выплат стимулирующего и (или) компенсационного характера (постановление от 27.06.23 № 35-П).

Законодатель выполнил поручение суде, установив законом № 91-ФЗ, что сверхурочный труд надо оплачивать исходя из размера и зарплаты, и компенсационных, стимулирующих выплат.

Сверхурочные. Считаем по-новому

Предположим, что оклад печатника Р.А. Иванова составляет 45 000 руб., ежемесячно ему выплачивается надбавка за стаж работы на предприятии в размере 5000 руб. и премия — 10 000 руб. 04.09.24 Иванов отработал четыре часа сверх нормы. Для упрощения примера представим, что иных отклонений от норм не было. В сентябре 168 рабочих часов, Иванов трудился 172. При нормальном режиме работы за сентябрь ему бы полагалось 60 000 руб. (45 000 + 10 000 + 5000), но он трудился сверхурочно, поэтому должен получить вдобавок:

1071,42 руб. (60 000 руб. : 168 ч х 1,5 х 2 ч) — это полуторная оплата за первые два часа;

1428,57 руб. (60 000 руб. : 168 ч х 2 х 2 ч) — это двойная оплата за следующие два часа.

Итого Иванову причитается 62 499,99 руб. (60 000 + 1071,42 + 1428,57).

Надо ли пересматривать договоры, локальные акты

В трудовых, коллективных договорах, а также в локальных актах могут быть более высокие нормативы сверхурочных. В этом случае работодатели не пересматривают их (ст. 2 закона № 91-ФЗ). По соглашению сторон понизить их можно (ст. 72 ТК).

Есть еще момент. Изначально КС в п. 6.4. постановления № 35-П прописал временный (до принятия соответствующего закона) порядок оплаты: исходя из полуторной за первые два часа или двойной за последующие часы тарифной ставки (оклада) с начислением всех допвыплат на одинарную ставку (оклад).

Однако в законе № 91-ФЗ реализован куда более выгодный для трудящихся алгоритм расчета. Работодателям нужно проверить все трудовые и колдоговоры, ЛНА, и исключить из них порядок, предложенный КС, исправить его на новый. Иначе получится, что с 01.09.24 вы оплачиваете сверхурочную работу в меньшем порядке, чем установлено в законе. Это приведет к штрафам и судебным разбирательствам. Иное дело, если в ЛНА содержится повышенный «тариф» для сверхурочной — тогда именно этот ЛНА подлежит применению (см., в частности, апелляционное определение суда Чукотского АО от 21.06.12, дело № 33-104/12).

Чтобы изменить ЛНА, достаточно издать приказ и ознакомить с ним сотрудников под роспись (ст. 22, 68 ТК). Если алгоритм оплаты указан в трудовом договоре, то надо заключать к ним допсоглашения, предметом которого является изменение условий оплаты труда (ст. 72 ТК).

За два месяца уведомлять не надо, поскольку тут изменения не организационные и не технологические, они обусловлены необходимостью соблюсти закон (ст. 74 ТК).

В заключение напомним, что нарушение порядка привлечения к сверхурочному труду повлечет за собой ответственность по ст. 5.27 КоАП. Также сотрудник вправе по суду взыскать все невыплаченные суммы (см., например, Апелляционное определение Хабаровского крайсуда от 19.08.15, дело № 33-5446/2015 — работник взыскал сверхурочные за два года).

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