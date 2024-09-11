12 популярных вопросов ИП на УСН в 2024 году

В 2024 году ИП должен заплатить 49 500 руб. на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Если доходы за год — более 300 тыс. руб., с суммы превышения нужно доплатить 1% пенсионных взносов, но не более 277 571 руб.

По новым правилам налог УСН / ПСН за 2024 год уменьшаем на сумму фиксированных взносов за 2024 год независимо от факта оплаты, даже в случае, если они вообще не оплачены.

То есть, если ИП не планирует ликвидироваться в текущем году, на сумму годового взноса в размере 49 500 руб. он сможет уменьшить аванс по УСН за I квартал 2024 года или разнести его между кварталами на свое усмотрение.

На сумму дополнительного взноса на ОПС можно по выбору уменьшать авансы по налогу или сам налог периода, за который он начислен или периода, когда его нужно уплатить (письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@). Например, 1% за 2024 год может уменьшить УСН «Доходы» как за 2024 год, так и за 2025 год (в части не учтенной в 2024 году). Также, соответственно, налог и / или авансы УСН за 2024 год уменьшит и дополнительный взнос на ОПС за 2023 год, если его в том периоде не учли.

Уменьшить налог или аванс по УСН можно, как и в случае с фиксированными взносами, до фактической оплаты 1% взноса.

Чтобы уменьшить авансы по налогу или налог по УСН «Доходы» на фиксированные взносы и дополнительный взнос на ОПС, подавать заявление о зачете не нужно. Переплата на КБК единого налогового платежа или КБК по взносам тоже не обязательна.

Достаточно указать в уведомлении по УСН аванс уменьшенный на взносы и оплатите эту сумму. А сами взносы оплатите по сроку уплаты:

фиксированные — 31 декабря отчетного года, а в случае переноса из-за выходных в первый рабочий день следующего года;

1% взнос — 1 июля следующего за отчетным года.

Кроме этого, если в 2024 году производили оплату фиксированных взносов или 1% взноса за 2022 год и более ранние периоды, то эти суммы тоже можно зачесть в уменьшение УСН 2024 года.