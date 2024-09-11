12 популярных вопросов ИП на УСН в 2024 году

1. Какие страховые взносы уменьшают УСН за 2024 год
До ввода в ЕНП авансовые платежи и налог по УСН уменьшали только на взносы, уплаченные в отчетном периоде. Это относилось ко всем взносам — и за сотрудников, и взносов ИП за себя.
В 2024 году уменьшение УСН на сумму страховых взносов, как и раньше, зависит от того, какой объект налогообложения выбран и есть ли у ИП наемный персонал. Но теперь для разных видов взносов разные правила уменьшения на них налога.
В 2024 году в уменьшение авансов и налога по упрощенной системе налогообложения можно взять:
страховые взносы за работников, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в том периоде, за который считается налог;
фиксированную сумму взносов за 2024 год;
однопроцентный взнос за 2023 год при условии, что в 2023 году его не учитывали;
однопроцентный взнос за 2024 год, значит его нельзя учесть в 2025 году;
просроченные взносы за прошлые периоды: за 2022 и ранее, которые уплатили в 2024 году.
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2. Как уменьшить УСН «Доходы» на взносы за сотрудников
Страховые взносы за сотрудников уменьшают налог за тот период, в котором они уплачены и зачтены с ЕНС по уведомлениям и отчету РСВ, то есть 28 числа следующего месяца при положительном сальдо ЕНС (п. 7 и 8 ст. 45, п. 3 ст. 431 НК) или на дату досрочного зачета по уведомлению (п. 3.1 ст. 346.21 НК).
Взносы на травматизм и больничные за сотрудников учитываются в уменьшение УСН на дату фактической уплаты по платежке (п. 4 ст. 26.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
При наличии сотрудников уменьшить налог можно только на 50%. Оставшаяся часть неизрасходованных взносов на следующий период не переносится и сгорает.
3. Как уменьшить УСН «Доходы» на фиксированные взносы и 1% взнос ИП
В 2024 году ИП должен заплатить 49 500 руб. на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Если доходы за год — более 300 тыс. руб., с суммы превышения нужно доплатить 1% пенсионных взносов, но не более 277 571 руб.
По новым правилам налог УСН / ПСН за 2024 год уменьшаем на сумму фиксированных взносов за 2024 год независимо от факта оплаты, даже в случае, если они вообще не оплачены.
То есть, если ИП не планирует ликвидироваться в текущем году, на сумму годового взноса в размере 49 500 руб. он сможет уменьшить аванс по УСН за I квартал 2024 года или разнести его между кварталами на свое усмотрение.
На сумму дополнительного взноса на ОПС можно по выбору уменьшать авансы по налогу или сам налог периода, за который он начислен или периода, когда его нужно уплатить (письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@). Например, 1% за 2024 год может уменьшить УСН «Доходы» как за 2024 год, так и за 2025 год (в части не учтенной в 2024 году). Также, соответственно, налог и / или авансы УСН за 2024 год уменьшит и дополнительный взнос на ОПС за 2023 год, если его в том периоде не учли.
Уменьшить налог или аванс по УСН можно, как и в случае с фиксированными взносами, до фактической оплаты 1% взноса.
Чтобы уменьшить авансы по налогу или налог по УСН «Доходы» на фиксированные взносы и дополнительный взнос на ОПС, подавать заявление о зачете не нужно. Переплата на КБК единого налогового платежа или КБК по взносам тоже не обязательна.
Достаточно указать в уведомлении по УСН аванс уменьшенный на взносы и оплатите эту сумму. А сами взносы оплатите по сроку уплаты:
фиксированные — 31 декабря отчетного года, а в случае переноса из-за выходных в первый рабочий день следующего года;
1% взнос — 1 июля следующего за отчетным года.
Кроме этого, если в 2024 году производили оплату фиксированных взносов или 1% взноса за 2022 год и более ранние периоды, то эти суммы тоже можно зачесть в уменьшение УСН 2024 года.
4. Как ИП на УСН «доходы минус расходы» уменьшить налоговую базу на сумму страховых взносов в 2024 году
При объекте «Доходы минус расходы» ИП может учесть в расходах только уплаченные страховые взносы за себя и за работников (подп. 7 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК). Начисленные, но неуплаченные взносы на налоговую базу не влияют.
ИП на УСН с объектом «Доходы минус расходы» признает в расходах только уплаченные страховые взносы за сотрудников и за себя — фиксированные и 1% взнос (п. 3.1 ст. 346.21 НК). Взносы считаются уплаченными, когда положительное сальдо ЕНС зачтено в счет их уплаты.
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5. Можно ли уменьшить базу УСН на досрочно уплаченные взносы ранее срока их уплаты по налоговому кодексу
Да, можно. Чтобы учесть в расходах досрочно уплаченные взносы за себя, что актуально для ИП на УСН с объектом «Доходы минус расходы», нужно подать заявление о зачете сальдо ЕНС в счет взносов.
Срок рассмотрения заявления — один рабочий день (п. 5 ст. 78 НК). Без такого заявления фиксированные взносы и 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. признают уплаченными только на дату срока их уплаты по НК (31 декабря отчетного и 1 июля следующего года).
Взносы, уплаченные за сотрудников, можно досрочно зачесть подачей уведомления об исчисленных суммах в том периоде, в котором они должны быть включены в расходную часть. В таком случае уплаченные в марте мартовские взносы уменьшат налоговую базу по УСН «Доходы минус расходы» за I квартал 2024 года, июньские — за полугодие и т.д.
6. Как изменились условия подачи декларации и уплаты налога по УСН
Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, с 2023 года входит в состав ЕНП. Это повлекло изменение в сроках сдачи декларации по УСН, уплаты авансов и годовой суммы налога.
Налог по УСН по итогам года ИП должен перечислять не позднее 28 апреля следующего года. Авансовые платежи по УСН предпринимателю нужно платить в те же сроки, что и организациям — не позднее 28 числа первого месяца, следующего за отчетным периодом (ст. 346.19, п. 7 ст. 346.21 НК).
Сроки уплаты авансовых платежей в 2024 году — 2 мая, 29 июля и 28 октября.
Декларацию по налогу на УСН предприниматели подают в налоговую инспекцию по месту жительству не позднее 25 апреля следующего за отчетным года (п. 1 ст. 346.23 НК).
В случае переезда в другой регион налоговая декларация по УСН предоставляется в ИФНС по новому месту регистрации. В этой декларации нужно указать код ОКТМО и налоговую ставку того региона РФ, в котором компания состояла на учете на 31 декабря отчетного года.
7. Как заполнить уведомление на авансы по УСН
С 1 января 2024 года платежки со статусом 02 для уплаты налогов и взносов на конкретный КБК больше не применяются. Это значит, что все налоги нужно платить на ЕНС через платежку со статусом 01 на КБК ЕНП и все налогоплательщики, в том числе индивидуальные предприниматели, должны подавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога.
До 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом необходимо предоставить в ИФНС уведомление с исчисленной суммой аванса по УСН. Здесь очень внимательно: исчисленной, а не перечисленной.
То есть, если вы по каким-то причинам перечисляете аванс в меньшем размере, чем он начислен, в уведомлении все равно придется указать начисленную сумму аванса. Как уже разбирали выше, сумма аванса в уведомлении указывается с учетом уменьшения на страховые взносы.
Аванс по УСН «Доходы» предприниматели могут уменьшить сразу на годовую сумму фиксированных взносов и начисленный 1% с превышения дохода 300 тыс. руб. даже без факта уплаты таких взносов.
Сроки предоставления уведомления и коды периодов для уведомления по авансам УСН такие:
до 25 апреля — I квартал: код периода 34/01;
до 25 июля — полугодие: код периода 34/02;
до 25 октября — 9 месяцев: код периода 34/03.
За год уведомление не предоставляется.
Также в уведомлении предприниматели обязательно указывают ОКТМО ИФНС по месту жительству ИП и КБК:
18210501011011000110 для УСН «Доходы»;
18210501021011000110 для УСН «Доходы минус расходы».
А оплату авансов по УСН производите в составе ЕНП. В платежном поручении указывайте только КБК ЕНП: 18201061201010000510.
В 2024 году, если налоговая обнаружит несоответствие данных в уведомлении с контрольными соотношениями, такое уведомление будет считаться не представленным полностью или частично.
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8. Как исправить уведомление
Если ошибка в сумме налога:
Создайте новое уведомление.
Повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму впишите новую (верную).
При поступлении уведомления в налоговый орган корректировка произойдет автоматически. Каждое новое уведомление по одним и тем же КПП, ОКТМО, КБК и коду периода аннулирует предыдущее.
Порядок изменения других реквизитов уведомления:
Создайте новое уведомление.
Повторите данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме укажите «0».
Новой строчкой укажите верные данные и сумму.
При поступлении уведомления в налоговый орган корректировка произойдет автоматически.
9. Нужно ли подавать нулевое уведомление
Задача уведомления ЕНП — информировать налоговую о необходимости распределения зачисленных на ЕНС средств по отдельным налогам. Но если начислений нет, то представлять нулевое уведомление ЕНП не нужно.
Подать нулевое уведомление по ЕНП придется, только если ранее представленный бланк содержит ошибку.
10. Как в уведомлении отразить аванс за полугодие, который меньше аванса УСН за I квартал
С октября 2023 года ФНС наладила прием отрицательных уведомлений по ЕНП от компаний и ИП. Такие уведомления для ЕНП формируют, когда авансовый платеж по УСН за отчетный период меньше аванса за предыдущий период (п. 9 ст. 58 НК, письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@).
Сумма с минусом не должна превышать авансовый платеж за предыдущий период.
Отрицательное уведомление — это не корректировка прошлых авансов. Чтобы исправить ошибку, нужно просто уточнить неверное уведомление, указав в нем правильную сумму или «0» для аннулирования неверных данных.
Отрицательных авансов не бывает.
Если авансовый платеж за отчетный период получился меньше авансового платежа за предыдущий период, налога к уплате не возникает.
Подавать уведомление с минусом — это право, а не обязанность. Такое уведомление подается, чтобы распорядиться переплатой по налогу до сдачи налоговой декларации.
Камеральной проверки для уведомления не предусмотрено, поэтому деньги должны вернуться на ЕНС сразу.
11. Нужно ли индивидуальному предпринимателю иметь КЭП для подачи уведомлений в ФНС
Представить уведомление можно (абз. 2 п. 9 ст. 58 НК):
В электронной форме — по ТКС с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС, подписав УКЭП.
На бумаге лично в налоговую или по почте заказным письмом. Бумажный формат разрешен фирмам и ИП, у которых среднесписочная численность сотрудников за прошлый год не превышает 100 человек (ст. 80 НК).
ИП с 1 октября 2023 года могут использовать для отправки уведомления через личный кабинет налогоплательщика-ИП усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП).
Сгенерировать УНЭП предприниматель может самостоятельно в ЛК ИП без обращения в ФНС.
Заявление о зачете в 2024 году тоже можно подписывать усиленной неквалифицированной подписью (УНЭП).
Поправки в НК, которые внес закон от 31.07.2023 № 389‑ФЗ снимают с ИП обязанность оформления электронной подписи для сдачи уведомления и заявления о зачете, и предоставляют им право выбора.
12. Для чего предпринимателю нужен личный кабинет налоговой
Личный кабинет индивидуального предпринимателя — это сервис на сайте ФНС, где ИП узнает информацию о своем бизнесе, связывается с налоговой и получает ответы на частые вопросы.
Функции:
предоставление актуальных расчетов с бюджетом;
просмотр информации о ходе камеральной проверки;
получение выписки из ЕГРИП о своем ИП;
сдача отчетности, подача уведомлений, заявлений, распоряжений;
запрос справок о состоянии расчетов с бюджетом;
обмен корреспонденцией с ИФНС;
уплата налогов и задолженности в режиме онлайн с помощью банковской карты без комиссии, формировать платежные документы.
другие.
Подключиться к сервису ФНС «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» можно с помощью:
логина и пароля для доступа в Интернет-сервис ФНС «Личный кабинет для физических лиц» — получают при личном визите в налоговую;
подтвержденной учетной записи портала Госуслуги;
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного Удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Сервис — доступный и интуитивно понятный. На главной странице отображается сальдо ЕНС, а в блоке «Жизненные ситуации» можно сформировать и подать уведомление о начисленных налогах, распорядиться сальдо ЕНС (подать заявление о зачете или возврате), заказать справки по расчетам, запросить акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП или других платежей.
В блоке НБО (налоговая и бухгалтерская отчетность) с 1 апреля 2024 года можно загружать и отправлять налоговые декларации, в том числе по УСН, но для этого в отличие от уведомлений и распоряжений потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Основные выводы:
Индивидуальные предприниматели на УСН в 2024 году также как и раньше, имеют право на уменьшение налога по УСН на страховые взносы, как за сотрудников, так и за себя.
Причем для уменьшения налога по УСН «Доходы» на взносы ИП за себя и 1% с превышения доходов 300 тыс. руб. не требуется их фактическая оплата.
Чтобы включить такие взносы в расходы по УСН «Доходы минус расходы» придется их уплатить и досрочно зачесть по заявлению о зачете, так как подача уведомления по взносам ИП за себя не предусмотрена.
Взносы за сотрудников уменьшат налог УСН только в случае, если они уплачены и зачтены с ЕНС по уведомлению и при объекте «Доходы», и «Доходы минус расходы».
Уведомление и заявление о зачете, возврате можно подать через личный кабинет (ЛК) налогоплательщика-ИП с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП).
Чтобы сдать декларацию по УСН через ЛК ИП, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
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