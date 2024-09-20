Страховые взносы и НДФЛ с отпускных в 2024 году

В том числе: 8 типовых ошибок по учету дебиторской и кредиторской задолженности, 8 правил выплаты дивидендов, ошибки в счетах-фактурах: критические и не очень, а также еще 9 документов.

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Напомним, что с 2024 года правило налогового резидентства больше не распространяется на дистанционных сотрудников, которые работают по трудовому договору с российской компанией из-за рубежа. Ставка 30% для налога с доходов таких работников не применяется. Ранее работодателям было крайне сложно отследить фактическое местоположение удаленных сотрудников и, соответственно, их налоговый статус. Теперь процедуру упростили и установили общую ставку для всех работников российских компаний, включая работающих дистанционно из-за границы. Независимо от того, сколько времени сотрудник находится на территории России, в целях расчета НДФЛ действует общая ставка 13-15%.

13% – с дохода в пользу работника, не превысившего 5 млн руб. с начала года;

При предоставлении сотруднику стандартного налогового вычета по НДФЛ нужно иметь в виду, что к отпускным вычет применяется в общем порядке. В чем он заключается, рассмотрим чуть подробнее.

С 2023 года датой получения дохода в виде заработной платы и отпускных является дата выплаты этого дохода (п. 1 ст. 223 НК). Это означает, что с каждой фактической выплаты работнику нужно удержать НДФЛ. Если работнику в месяце выплаты полагается налоговый вычет по НДФЛ (например, стандартный вычет на ребенка), он автоматически применяется к первой сумме, выплаченной с начала месяца, независимо от того, что именно выплачивается – зарплата за предыдущий месяц, отпускные или еще какие-либо доходы.