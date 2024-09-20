Страховые взносы и НДФЛ с отпускных в 2024 году

НДФЛ с отпускных
Налогом на доходы физических лиц облагается вся сумма начисленных отпускных. НДФЛ исчисляется по общей ставке (ст. 224 НК):
13% – с дохода в пользу работника, не превысившего 5 млн руб. с начала года;
15% – если сумма выплаченных доходов с начала года превысила 5 млн. руб.
Напомним, что с 2024 года правило налогового резидентства больше не распространяется на дистанционных сотрудников, которые работают по трудовому договору с российской компанией из-за рубежа. Ставка 30% для налога с доходов таких работников не применяется. Ранее работодателям было крайне сложно отследить фактическое местоположение удаленных сотрудников и, соответственно, их налоговый статус. Теперь процедуру упростили и установили общую ставку для всех работников российских компаний, включая работающих дистанционно из-за границы. Независимо от того, сколько времени сотрудник находится на территории России, в целях расчета НДФЛ действует общая ставка 13-15%.
Налоговые вычеты по НДФЛ
При предоставлении сотруднику стандартного налогового вычета по НДФЛ нужно иметь в виду, что к отпускным вычет применяется в общем порядке. В чем он заключается, рассмотрим чуть подробнее.
С 2023 года датой получения дохода в виде заработной платы и отпускных является дата выплаты этого дохода (п. 1 ст. 223 НК). Это означает, что с каждой фактической выплаты работнику нужно удержать НДФЛ. Если работнику в месяце выплаты полагается налоговый вычет по НДФЛ (например, стандартный вычет на ребенка), он автоматически применяется к первой сумме, выплаченной с начала месяца, независимо от того, что именно выплачивается – зарплата за предыдущий месяц, отпускные или еще какие-либо доходы.
Например:
Вариант 1. Выплата отпускных представляет собой первый по счету доход работника, перечисленный ему с начала текущего месяца. В этом случае вычет применяют к сумме отпускных.
Вариант 2. Отпускные не являются первой выплатой в течение месяца. Допустим, 10 июня перечислена зарплата за предыдущий месяц, а 14 июня – отпускные. Если вычет по НДФЛ был в полной сумме применен к выплаченной зарплате, значит налог с отпускных рассчитывается без учета вычета.
Сроки уплаты подоходного налога
Напомним, в 2024 году налоговые агенты должны по-новому исчислять налог, подавать уведомление об исчисленных суммах и уплачивать НДФЛ в составе ЕНП (единого налогового платежа). Новые периоды и сроки – в таблице:
Когда удержан НДФЛ
Крайний срок уплаты НДФЛ
Крайний срок подачи уведомления
1 – 22 число текущего месяца
28 число текущего месяца
25 число текущего месяца
С 23 по последнее число текущего месяца
5 число следующего месяца
3 число следующего месяца
23 - 31 декабря
Последний рабочий день декабря
Последняя рабочая дата декабря
Отпускные выплачивают сотруднику минимум за 3 дня (рабочих) до начала отпуска (ст. 136 ТК).
Пример. Работник Иванов А.А. идет в отпуск с 24 июня 2024 г. Отпускные ему выплачены 20 июня, при выплате удержан налог. Поскольку НДФЛ удержан в период с 1 по 22 число месяца, уведомление по нему нужно подать не позднее 25 июня, а уплатить - не позднее 28 июня.
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Страховые взносы
Отпускные облагаются страховыми взносами по аналогии с зарплатой: это взносы по единому тарифу (ОПС, ОМС, ВНиМ) и на травматизм (п. 1 ст. 420 НК, ст. 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
Тарифы взносов
Единый тариф взносов в 2024 году (ст. 425, пп. 17 п. 1 ст. 427 НК):
30% до достижения лимита 2 225 000 руб. по выплатам в пользу работника с начала года;
15,1% с суммы превышения лимита;
пониженный тариф для субъектов МСП – 30% с суммы равной МРОТ (19 242 руб.) и 15% с суммы превышения МРОТ в пределах каждого месяца по каждому работнику.
Что касается тарифов взносов на травматизм, то для каждого работодателя они устанавливаются отдельно и варьируются от 0,2% до 8,5%. Ставка определяется по классу профессионального риска, установленного для основного вида деятельности работодателя (ст. 21 закона № 125-ФЗ).
Взносы, начисленные с отпускных, включаются в общую сумму страховых взносов, начисленных за месяц. Они отражаются в отчетности, а также уплачиваются в составе общей суммы взносов за отчетный месяц.
Порядок уплаты взносов
Уплачивать страховые взносы нужно ежемесячно.
Страховые взносы по общему тарифу перечисляются в составе ЕНП по общим правилам. Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляется Уведомление с суммами исчисленных за месяц взносов. При этом нужно иметь в виду следующее:
Уведомление подается в тех случаях, когда у налоговой нет другого источника информации, какой именно налог или взнос уплачен в составе ЕНП. При этом в месяце, следующем за отчетным кварталом, до 25 числа подается Расчет по страховым взносам (РСВ). В нем в т.ч. отражается сумма исчисленных взносов в разбивке по трем последним месяцам. Поэтому уведомление за последний месяц квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь) в ИФНС не подается.
Уплатить взносы по общему тарифу нужно не позднее 28 числа месяца, следующего за расчетным.
Со взносами на травматизм ситуация другая. Они не имеют отношения к ЕНП и уплачиваются отдельно. Перечислять их нужно не в налоговую, а в Социальный фонд (СФР).
Срок уплаты: не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.
Переходящий отпуск: НДФЛ и взносы с отпускных
Довольно часто встречается ситуация, когда часть отпуска работника переходит на следующий месяц. Для расчета НДФЛ, а также страховых взносов, это обстоятельство роли не играет.
НДФЛ и взносы исчисляются со всей суммы отпускных в месяце их начисления. Выплачиваются отпускные работнику также единовременно за весь период отпуска не позднее, чем за 3 дня (рабочих) до его начала. На какие именно месяцы будет приходиться собственно период отдыха, значения не имеет.
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