Авансовые отчеты по командировкам: 5 важных вопросов для бухгалтера

Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам (билетам). То есть, суточные в авансовом отчете нужно отражать за столько дней, сколько длилась командировка.

Если сотрудник ездил в командировку на личном или служебном автомобиле, то составляют служебную записку. К ней прикладывают документы, подтверждающие использование авто для проезда в командировку (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и т. д.).

Также подтвердить срок командировки может счет или чек из гостиницы.

Если нет ни билетов, ни чеков, ни документов из гостиницы, то срок командировки подтверждают служебной запиской. В ней должно быть подтверждение от принимающей стороны о сроке пребывания там работника.