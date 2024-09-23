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Подотчет, командировки

Авансовые отчеты по командировкам: 5 важных вопросов для бухгалтера

Отправляя сотрудника в командировку, ему выдают суточные, деньги на проезд и проживание. При возвращении из командировки сотрудник должен отчитаться за эти деньги. Рассмотрим пять моментов, на которые нужно обратить внимание бухгалтеру при отражении авансового отчета в учете.

Нормативные акты по командировкам:

1. Срок отчета

Согласно п. 26 постановления Правительства от 13.10.2008 № 729 работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю авансовый отчет в течение трех рабочих дней.

К авансовому отчету должны быть приложены документы, подтверждающие расходы.

О том, что подотчетник должен сдать авансовый отчет, также говорится в п. 6.3 Указания ЦБ о порядке ведения кассовых операций от 11.03.2014 № 3210-У.

2. Суточные

Сумму суточных в авансовом отчете указывают исходя из размеров, установленных в организации.

Суточные положены за все дни командировки, включая выходные и дни в пути.

Размер суточных прописывают в локальном акте работодателя. Он может быть любой, но для целей НДФЛ и взносов есть лимиты. Они разные для командировок по России и за границу.

 

Командировка по России

Командировка в новые регионы России

Командировка за границу

Размер суточных

Устанавливается работодателем в ЛНА

Устанавливается работодателем в ЛНА, но он должен быть не менее 8 480 руб.

Устанавливается работодателем в ЛНА

НДФЛ и страховые взносы с суточных

Не облагается сумма до 700 руб. в сутки

Не облагается сумма до 8 480 руб. в сутки

Не облагается сумма до 2 500 руб. в сутки

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3. Срок командировки

Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам (билетам). То есть, суточные в авансовом отчете нужно отражать за столько дней, сколько длилась командировка.

Если сотрудник ездил в командировку на личном или служебном автомобиле, то составляют служебную записку. К ней прикладывают документы, подтверждающие использование авто для проезда в командировку (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и т. д.).

Также подтвердить срок командировки может счет или чек из гостиницы.

Если нет ни билетов, ни чеков, ни документов из гостиницы, то срок командировки подтверждают служебной запиской. В ней должно быть подтверждение от принимающей стороны о сроке пребывания там работника.

4. Расходы на проживание

Работодатель обязан возмещать работнику расходы по найму жилого помещения.

 

Командировка по России

Командировка в новые регионы России

Командировка за границу

Расходы на проживание

Фактические затраты

Фактические затраты, но не более 7 210 руб. в сутки

Фактические затраты

НДФЛ с оплаты проживания

Не облагается вся подтвержденная документами сумма. Если нет документов, не облагается 700 руб. в день

Не облагается вся подтвержденная документами сумма. Если нет документов, не облагается 700 руб. в день

Не облагается вся подтвержденная документами сумма. Если нет документов, не облагается 2 500 руб. в день

Страховые взносы с оплаты проживания

Не облагается вся подтвержденная документами сумма

Не облагается вся подтвержденная документами сумма

Не облагается вся подтвержденная документами сумма

5. Подтверждающие документы

Расходы на дорогу к месту командировки нужно подтверждать документами. В последнее время много вопросов возникает по поводу электронных авиабилетов.

Минфин неоднократно высказывал мнение, что роль первичного документа выполняет бумажная квитанция электронного авиабилета.

Между тем Минтранс утверждает, что с марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа. Наличие каких-либо отметок (как в печатном посадочном талоне) не требуется.

Готовится типовая форма электронного посадочного талона для всех авиакомпаний.

По разъяснению Роструда, работодатель не имеет права требовать с сотрудника именно бумажный посадочный талон для подтверждения расходов на перелет.

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Разъяснения по отчету за командировки

Письма Минфина

Документ

Разъяснение

Письмо ФНС от 23.10.2023 № ЗГ-3-11/13674@

Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы

Письмо Минфина от 19.08.2022 № 07-01-09/81220

Покупка валюты в загранкомандировке пойдет в расходы по курсу, который указан в справке. Если нет справки, то по курсу ЦБ

Письмо Минфина от 29.07.2021 № 03-03-06/1/60736

Бухгалтеру нельзя принимать к налоговому учету чек с ошибками от подотчетника

Письмо Минфина от 05.03.2021 № 03-03-07/15819

В кассовом чеке, приложенном к авансовому отчету, должен быть QR-код

Письмо Минфина от 16.12.2019 № 03-04-06/98341

При несдаче авансового отчета будет НДФЛ на подотчетные суммы

Письмо Минфина от 04.12.2019 № 03-03-06/1/94297

Авансовый отчет в электронном виде должен быть подписан электронной подписью сотрудника

Письмо Минфина от 01.02.2018 № 03-04-06/5808

Командировочные расходы, по которым нет авансового отчета, облагаются НДФЛ и страховыми взносами

Письмо Минфина от 12.04.2013 № 03-03-07/12250

Авансовый отчет по командировке может быть электронным и подписан электронной подписью

Разъяснения Роструда

Вопрос

Ответ Роструда

При направлении работника в командировку одновременно по основной работе и по совместительству суточные будут в одинарном размере или в двойном?

В одинарном размере

В какой срок после сдачи авансового отчета работодатель должен компенсировать перерасход подотчетных средств по командировке?

Законом срок выплаты денег, дополнительно потраченных работником в командировке, не установлен. Его устанавливают в трудовом договоре, колдоговоре, ЛНА работодателя

Имеет ли компания право требовать бумажный посадочный талон при отчете о командировке? Или достаточно электронного? 

Не имеет права. Достаточно электронного

Положены ли повышенные суточные при командировке в новые регионы за время в пути?

Нет. Повышенные суточные идут только за период  нахождения работников в командировках на территориях новых регионов

От какой даты отсчитывать 3-дневный срок для авансового отчет по командировке?

Авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах работник обязан представить в течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки. Из места командировки отправлять отчет работник не обязан

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