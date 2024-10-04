Фиксированные взносы ИП за 2024 год

Согласно действующим законам бизнесмены направляют взносы, включающие фиксированную и дополнительную часть. Первая — является обязательной для всех ИП, работающих на территории РФ. Фиксированная часть перечисляется даже при нулевой сумме прибыли в течение года. Вторая — зависит от суммы доходов бизнеса.

Согласно ст. 430 НК в 2024 году ИП вносят 49 500 ₽ в качестве фиксированная части. Размер дополнительного платежа — 1% от дохода более 300 тысяч рублей. Размер дополнительных пенсионных взносов не может превышать 277 571 ₽.

Важно учесть правила определения суммы прибыли для расчета 1% отчислений. Порядок будет отличаться в зависимости от выбранного режима налогообложения, в частности:

При ОСНО . В расчет попадают все виды заработка за минусом профессиональных вычетов.

При УСН «Доходы минус расходы» . Необходимо принимать во внимание размер дохода после вычитания понесенных расходов.

При УСН «Доходы» . Предприниматель принимает в расчет доходы, в отношении которых применяют налог УСН. Сумма включает оплату за товары и услуги, полученную от покупателей. Также важно не забывать о внереализационных денежных поступлениях, среди которых доходы от аренды, проценты по вкладам.

При патенте. Нужно определить потенциально возможный доход, определенный региональными законами для конкретного вида предпринимательства. Для патента на срок меньше года ПВД пересчитывают по количеству дней.

Если ИП совмещает сразу несколько режимов налогообложения, потребуется узнать сумму доходов по каждому.