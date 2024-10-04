Фиксированные взносы ИП за 2024 год

Ежегодно индивидуальные предприниматели делают страховые взносы. Перечисления следует совершать даже в том случае, если бизнес не приносил прибыль. Средства направляются на медицинское и пенсионное страхование лиц. Это позволяет предпринимателям пользоваться бесплатными врачебными услугами и получать пенсию при наступлении определенного возраста.
Какие страховые взносы действуют для ИП в 2024 году
Согласно действующим законам бизнесмены направляют взносы, включающие фиксированную и дополнительную часть. Первая — является обязательной для всех ИП, работающих на территории РФ. Фиксированная часть перечисляется даже при нулевой сумме прибыли в течение года. Вторая — зависит от суммы доходов бизнеса.
Согласно ст. 430 НК в 2024 году ИП вносят 49 500 ₽ в качестве фиксированная части. Размер дополнительного платежа — 1% от дохода более 300 тысяч рублей. Размер дополнительных пенсионных взносов не может превышать 277 571 ₽.
Важно учесть правила определения суммы прибыли для расчета 1% отчислений. Порядок будет отличаться в зависимости от выбранного режима налогообложения, в частности:
При ОСНО. В расчет попадают все виды заработка за минусом профессиональных вычетов.
При УСН «Доходы минус расходы». Необходимо принимать во внимание размер дохода после вычитания понесенных расходов.
При УСН «Доходы». Предприниматель принимает в расчет доходы, в отношении которых применяют налог УСН. Сумма включает оплату за товары и услуги, полученную от покупателей. Также важно не забывать о внереализационных денежных поступлениях, среди которых доходы от аренды, проценты по вкладам.
При патенте. Нужно определить потенциально возможный доход, определенный региональными законами для конкретного вида предпринимательства. Для патента на срок меньше года ПВД пересчитывают по количеству дней.
Если ИП совмещает сразу несколько режимов налогообложения, потребуется узнать сумму доходов по каждому.
Сроки уплаты
По взносам за 2024 год сроки уплаты такие:
минимальную сумму в размере 49 500 рублей нужно уплатить до 9 января 2025 года;
переменную часть — до 1 июля 2025 года.
Оплата за неполный год
Если гражданин получил статус индивидуального предпринимателя не с начала года, то размер его страховых взносов будет пропорционально сокращен. Такие же правила применяют к лицам, которые были сняты с регистрации до конца года.
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Уменьшение платы для ИП
Предприниматели, использующие систему УСН «Доходы» и ПСН, могут сократить сумму перечислений на:
фиксированные взносы за текущий год (факт их оплаты не важен);
1% с дохода свыше 300 тыс. как за прошлый, так и за текущий год (важен факт платы 1% за текущий год, за прошлый не важен);
страховые взносы за сотрудников (в каком квартале списались — в таком и учитываете в уменьшении).
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Наказание за неуплату
Если частный предприниматель игнорирует указания закона и своевременно не вносит платежи, это влечет за собой юридическую ответственность. Пеня будет начислена за каждый день просрочки.
За игнорирование страховых взносов придется заплатить штраф по ст. 122 НК, он составляет 20% от неуплаченной суммы. Если будет установлено, что в бюджет не платили умышленно, взыскание увеличится до 40%.
Отказ от внесения страховых взносов может спровоцировать блокировку корпоративного банковского счета. Эта мера применяется в ответ на несоблюдение указаний должностных лиц ФНС.
Когда не платят страховые взносы
Законодатель вводит ряд оснований, при наличии которых субъектам предпринимательской деятельности не нужно совершать платежи. ИП могут не перечислять страховые взносы за период:
Военной службы.
Ухода за инвалидом I группы, лицом старше 80 лет.
Отпуска по уходу ребенком до 1,5 лет.
Проживания с супругом-военным по контракту в местах, где нет возможности работать (не больше пяти лет).
Проживания за границей с супругами-дипломатами, консулами, представителями РФ.
Для применения оснований отмены страховых отчислений необходимо своевременно представить в налоговые органы соответствующие документальные доказательства. Заявителям потребуется подтвердить отсутствие коммерческой деятельности и прибыли.
Пониженные взносы
Отдельные категории предпринимателей могут рассчитывать на сокращение размера страховых отчислений. К ним относят ИП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.
Согласно нормам ФЗ № 427-ФЗ для указанных субъектов временно уменьшается размер фиксированных взносов. На протяжении 3 лет сумма отчислений будет расти. В 2024 году она составит 25 200 ₽, а в 2025 — 36 000 ₽. С 2026 года фиксированный взнос будет равен сумме, установленной для всех российских регионов.
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