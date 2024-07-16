Чек-лист налоговых рисков 2024 и как их минимизировать

По данным ФНС число проверок бизнеса снижается, но при этом растет их эффективность. На выездную проверку одной организации в 2023 году в целом по России налоговые доначисления составили 63 млн руб. (в 2022 году — 49 млн руб.). Если проверка началась, то, скорее всего, она окончится добровольной доплатой или доначислениями. Но лучше повода для нее не давать.

Что такое налоговые риски

Нормативного определения этого термина нет. На практике налоговыми рисками считаются все негативные последствия — финансовые и нефинансовые, которые могут наступить для налогоплательщиков (налоговых агентов).

К финансовым налоговым последствиям относят:

Нефинансовые налоговые риски — это, например, блокировка счетов, выездная проверка, арест имущества.

Легко видеть, что деление на финансовые и нефинансовые риски условно — все подобные вещи все равно «ударяют по карману». Причем, даже если формально вы еще ничего не нарушили.

Условно можно выделить две крупные группы обстоятельств, при которых возникают налоговые риски:

реальное совершение налогового правонарушения налогоплательщиком;

убежденность ИФНС в том, что налогоплательщик совершил правонарушение (получил необоснованную налоговую выгоду), хотя формально он этого не делал.

С первой группой все более или менее понятно — не внесены обязательные платежи, не сдана декларация, не представлены документы, запрошенные ИФНС и т.п.

Со второй понятно далеко не все. Как показывает практика, чаще всего налоговики подозревают налогоплательщиков в получении необоснованной налоговой выгоды, то есть, уходе от налогообложения вследствие:

сотрудничества с неблагонадежными партнерами;

дробления бизнеса;

подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

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Риск 1. Неблагонадежные контрагенты

Данный риск обычно имеет место, если налогоплательщик:

действовал без должной осмотрительности, поскольку должен был знать о том, что контрагент недобросовестный;

сам или в лице своих взаимозависимых, аффилированных лиц получает выгоду от операций с недобросовестными партнерами (п. 10 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53).

Пример. Чтобы не допустить простоев, компания закупила товар у поставщика, уже наладившего параллельный импорт. Полгода спустя выяснилось, что эта фирма-поставщик была создана для проведения лишь одной-единственной операции, а также ею не уплачен НДС. В случае проверки налоговые доначисления будут требовать именно с добросовестной компании, которая никуда не делась и продолжает легально работать, в отличие от ее контрагента.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо тщательно проверять контрагентов, придерживаясь алгоритма, изложенного ФНС (письмо от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268):

использовать общедоступные электронные сервисы на сайте ФНС (например, Прозрачный бизнес);

запрашивать выписки из ЕГРЮЛ по контрагентам;

запрашивать документы у самого контрагента — копии устава, свидетельств о госрегистрации и постановке на налоговый учет, бухгалтерскую отчетность за прошлый год и т.п.

Если есть сомнения в контрагенте, то имеет смысл «копнуть поглубже» — например, поискать информацию о нем в базе решений ФАС, в Реестре недобросовестных поставщиков на сайте ЕИС Закупки. Открытые картотеки арбитражных дел (в том числе «Электронное правосудие») позволяют выяснить, с кем и по какому поводу судится интересующая вас фирма. На сайте ФССП есть банк данных по исполнительным производствам. Федресурс — полезный источник данных о компаниях — банкротах. Если деятельность контрагента подлежит лицензированию, то обращайтесь к реестрам на сайтах лицензирующих органов.

Лишний раз напомним об опасности иметь дело с фирмами-«однодневками». В 2024 году, как и ранее, «однодневка» — надежный способ заполучить себе проблемы. Налоговые риски обязательно возникнут, даже если правонарушения как такового еще не было. Все признаки «однодневок», — т.е. фирм, которые по факту не ведут бизнес, а создаются лишь для фиктивного оборота, перечислены в письме ФНС от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005.

Рецепт от таких налоговых рисков лишь один — не работать с фирмами, которые:

созданы незадолго до подозрительной сделки;

находятся не по месту регистрации, а в офисе или ином помещении, которое явно не подходит для целей бизнеса;

не имеют договора аренды помещения с собственником;

имеют проблемы с руководством (частая смена директоров, руководителем числится дисквалифицированное лицо, нерезидент, или вообще человек, которого уже нет в живых);

допускают длительные просрочки платежей, оперируют векселями и т.п.,

не представляют вовсе или регулярно сдают нулевую/убыточную отчетность.

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Риск 2. Дробление бизнеса

В 2024 году закон по-прежнему позволяет налогоплательщику действовать так, как ему выгодно – выбирать тот или иной метод учетной политики, использовать льготы или отказаться от них, работать на ОСНО или спецрежимах и т.д.

При этом «криминалом» считается дробление бизнеса, т.е. открытие нескольких компаний или ИП с целью создания видимости того, что все они самостоятельны, хотя по сути действуют как единое целое. При больших доходах это позволяет применять вместо ОСНО более выгодные спецрежимы, обходя установленные для них лимиты по выручке.

Признаки такого дробления перечислены в письмах ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895, от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984, в их числе:

наличие единого контролирующего органа (лица) у нескольких субъектов;

отсутствие самостоятельности у каждого из субъектов (в том числе аффилированность, родственные связи, несение друг за друга расходов и т.п.);

использование в работе общих ресурсов (одни и те же сайты, телефоны, вывески, офисы, банки, кассы, отсутствие собственных кадров и т.п.);

наличие общих деловых партнеров;

идентичные виды деятельности у всех или разделение единого процесса на составные части, разнесенные между несколькими субъектами;

показатели каждой из фирм близки к пороговым лимитам для спецрежимов;

по данным бухучета очевидно снижение рентабельности и т.п.

Судебная практика по этим вопросам давно устоялась. Отбиться от несправедливых обвинений в дроблении можно, приведя доказательства того, что:

Риск 3. Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми

Иногда компаниям и ИП выгоднее привлекать рабочие руки по гражданско-правовым договорам (ГПД), а не по трудовым. Однако, надо понимать — если будет доказано, что имеет место маскировка фактических трудовых отношений посредством ГПД, особенно с ИП и самозанятыми, это может повлечь за собой переквалификацию договора в трудовой, доначисление страховых взносов, НДФЛ, налоговые и административные штрафы.

Заключать ГПД, которые фактически регулируют трудовые отношения, запрещено. ВС особо подчеркнул, что если отношения сторон фактически трудовые, то применяются положения трудового законодательства (ч. 2 ст. 15, ст. 19.1 ТК, п. 8 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Что делать? Не маскировать трудовые отношения гражданско-правовыми. Пересмотреть все имеющиеся договоры с самозанятыми и ИП, исключить из них все опасные условия — о подчиненности, необходимости соблюдения внутреннего трудового распорядка, графиков и т.п. В договорах не должно быть условий о зарплате (т.е. регулярных выплатах в одном и том же размере, независимо от объема выполненных работ), об отпусках, больничных и прочих условий, присущих трудовым отношениям.

Не даем ни малейшего повода «ищущим повода»

Чтобы исключить налоговые риски — в особенности налоговые проверки, — необходимо постоянно оценивать свою деятельность не только с собственной точки зрения, но и с позиций налоговиков. И делать это надо не только в текущем году, а постоянно, поскольку чиновники, отбирая кандидатов на проверку, анализируют данные за текущий и за три предшествующих года (например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 05.06.2014 по делу № А27-16093/2013, от 18.03.2011 по делу № А56-18448/2010, письмо ФНС от 17.04.2019 № ЕД-4-2/7305).

Все 12 общедоступных критериев недобросовестных налогоплательщиков перечислены в Приложении № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 (ред. от 10.05.2012):

Показатель Характеристика Универсальные критерии (для фирм и ИП) Налоговая нагрузка Ниже средней по отрасли Слишком большая доля вычетов по НДС 89% и более НДС, начисленного за 12 месяцев, высокая и средняя группа риска по «СУР АСК НДС-2» Среднемесячная зарплата на одного сотрудника Меньше, чем по региону, отрасли Работа с посредниками, перекупщиками Создание «цепочки контрагентов» без очевидной деловой цели Игнорирование запросов, требований представить документы Без объективных причин Балансирование на грани лимитов для спецрежимов Как правило, достаточно 5% разницы между лимитом и показателями деятельности Ведение деятельности с высоким налоговым риском Бизнес ведется способом, направленным на получение необоснованной налоговой выгоды Дополнительные критерии для фирм Частая миграция между ИФНС Достаточно с момента регистрации два и более раз изменить юридический адрес и (или) перейти из одной ИФНС в другую в ходе выездной проверки Низкая рентабельность Оценивается по сравнению со средней рентабельностью по отрасли (отклонение на 10% и более) Дисбаланс расходов и доходов (расходы растут быстрее доходов, доходы падают и т.п.) Оценивают плательщиков налога на прибыль Убыточная деятельность На протяжении двух и более лет, по данным отчетности Дополнительный критерий для ИП Профвычет по НДФЛ практически равен годовому доходу Вероятность выездной проверки повышается, если сумма профессионального налогового вычета к общей сумме дохода составляет более 83%.

Выявление в бизнес-деятельности даже одного признака недобросовестности в разы увеличивает риск налоговой проверки, а если их два и более — это практически стопроцентная гарантия предстоящего визита проверяющих.

В заключение подчеркнем: исключить налоговые риски можно, применяя проверенные решения и законные методы оптимизации, а для этого необходимо держать руку на пульсе, не успокаивая себя тем, что «так всегда делали». Изучайте изменения в НК и законы, которые так или иначе касаются бизнеса, чтобы обезопасить себя от возможных рисков и ответственности.

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