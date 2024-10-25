Как ИП будет платить НДФЛ с 2025 года

Если налоговая база с начала года превысит 2,4 млн руб., авансовые платежи с суммы превышения надо рассчитывать по повышенным ставкам.

Такой будет формула расчета НДФЛ для базы, превысившей 2,4 млн руб., но не достигшей 5 млн руб.:

Если база более 5 млн, но меньше 20 млн руб.:

Когда размер налоговой базы составил более 5 млн, но меньше 50 млн руб.:

Налоговая база свыше 50 млн руб. облагается по самой высокой ставке: