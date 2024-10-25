Как ИП будет платить НДФЛ с 2025 года

Ставки НДФЛ для ИП
С 1 января 2025 года вводятся в действие новые ставки по НДФЛ для физлиц, включая ИП.
Величина ставки зависит от размера полученного предпринимателем налогооблагаемого дохода за год. Прогрессивная шкала с 2025 года выглядит так (п. 1 ст. 224 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
Облагаемый доход ИП за год, руб.
Ставка НДФЛ
не более 2,4 млн
13%
более 2,4 млн — 5 млн
312 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб.
более 5 млн — 20 млн
702 тыс. руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб.
более 20 млн — 50 млн
3 402 тыс. руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб.
более 50 млн
9 402 тыс. руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб.
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Налоговая база по НДФЛ для ИП
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) и иные доходы ИП, полученные от предпринимательской деятельности, включаются в основную налоговую базу. При этом в ней не учитывают следующие суммы (п. 2.1 ст. 210 НК):
прибыль КИК (контролируемой иностранной компании);
доход от участия в инвестиционном товариществе;
выигрыши в лотерею, азартные игры.
ИП вправе уменьшить базу по НДФЛ на налоговые вычеты (ст. 218, 221 НК):
Профессиональный вычет — фактические затраты ИП на ведение предпринимательской деятельности (расходы на оплату труда работников, материальные расходы, налоги, кроме подоходного, страховые взносы за себя и работников, и т.п.), соответствующие следующим критериям:
расходы связаны с деятельностью, направленной на получение дохода от бизнеса;
расходы документально подтверждены (если документов нет, принять к вычету можно только 20% от суммы дохода ИП).
Стандартный вычет — «детские» вычеты, вычеты, предоставляемые лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, инвалидам, участникам войны и т.д. Также с 2025 года предоставляется новый стандартный вычет за сдачу норм ГТО, при условии прохождения диспансеризации.
Налоговая база не уменьшается на убытки ИП, понесенные им в прошлые годы.
Если общая сумма вычетов окажется больше суммы облагаемых доходов ИП, налоговая база принимается равной нулю.
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Как рассчитать авансовые платежи ИП по НДФЛ
ИП на ОСНО должны в течение года рассчитывать и перечислять в бюджет авансовые платежи по НДФЛ за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев (п. 7, 8 ст. 227 НК).
Если налоговая база с начала года составила не более 2,4 млн руб., формула расчета аванса будет такой:
Пример (продолжение)
Налоговая база ИП Семенова в первом полугодии 2025 года:
1 квартал — 960 000 руб.;
полугодие — 2 100 000 руб.
База составила меньше 2,4 млн, значит при расчете авансов надо применять ставку НДФЛ 13%.
Аванс к уплате за 1 квартал 2025 г.:
960 000 х 13% = 124 800 руб.
Аванс к уплате за полугодие 2025 г.:
2 100 000 х 13% – 124 800 = 149 000 руб.
Расчет НДФЛ по повышенным ставкам
Если налоговая база с начала года превысит 2,4 млн руб., авансовые платежи с суммы превышения надо рассчитывать по повышенным ставкам.
Такой будет формула расчета НДФЛ для базы, превысившей 2,4 млн руб., но не достигшей 5 млн руб.:
Если база более 5 млн, но меньше 20 млн руб.:
Когда размер налоговой базы составил более 5 млн, но меньше 50 млн руб.:
Налоговая база свыше 50 млн руб. облагается по самой высокой ставке:
Пример (продолжение)
ИП Семенов рассчитал налоговую базу за 9 месяцев 2025 года, она равна 4 980 000 руб.
Авансовый платеж за 9 месяцев 2025 года к уплате составил:
312 000 + (4 980 000 – 2 400 000) х 15% – 124 800 – 149 000 = 426 000 руб.
312 000 — это сумма налога, рассчитанная по ставке 13% с 2,4 млн руб., а разница между общей суммой базы и предельным значением в 2,4 млн рассчитывается по повышенной ставке 15%.
Итого за 2025 год ИП Семенов должен перечислить авансовых платежей по НДФЛ — 699 800 руб. (124 800 + 149 000 + 426 000).
Как ИП рассчитать НДФЛ за год
По завершении налогового периода рассчитайте НДФЛ по итогам года и определите, какую сумму нужно доплатить в бюджет.
Расчет делайте по аналогии с расчетом авансовых платежей. При этом годовую сумму НДФЛ можно уменьшить на уплаченный в том же периоде торговый сбор, а также на НДФЛ, который налоговые агенты сами удержали при выплате дохода предпринимателю (п. 5 ст. 225, п. 3 ст. 227 НК):
Пример (продолжение)
По итогам 2025 года налоговая база ИП Семенова составила 8 148 800 руб. Она превысила 5 млн руб., но не достигла 20 млн руб., значит к сумме, превышающей 5 млн, применяется ставка 18%. Сумму налога к доплате за год ИП Семенов рассчитает, применяя три ставки — 13%, 15% и 18%:
702 000 + (8 148 800 – 5 000 000) х 18% – 124 800 – 149 000 – 426 000 = 568 984 руб.
702 000 – это общая сумма НДФЛ, рассчитанного по ставкам 13% (с 2,4 млн руб.) и 15% (с превышения над 2,4 млн до 5 млн руб.).
Общая сумма начисленного налога ИП Семенова за 2025 год с учетом авансов — 1 268 784 руб. (124 800 + 149 000 + 426 000 + 568 984).
Когда ИП должен платить НДФЛ и подавать отчетность в 2025 году
Рассчитанные авансы по НДФЛ уплачивайте в бюджет в следующие крайние сроки (п. 8 ст. 227 НК):
за 1 квартал — 28 апреля;
за полугодие — 28 июля;
за 9 месяцев — 28 октября.
Сумму налога по итогам года перечисляйте не позже 15 июля следующего за отчетным года (п. 6 ст. 227 НК).
НДФЛ перечисляйте в составе ЕНП (единого налогового платежа). При этом уведомления по начисленным авансовым платежам в ИФНС по месту учета подавайте не позже:
25 апреля — за 1 квартал;
25 июля — за полугодие;
25 октября — за 9 месяцев.
По итогам года подается не уведомление, а декларация 3-НДФЛ. Срок ее сдачи — 30 апреля следующего за отчетным года (п. 1 ст. 227 НК).
При совпадении крайнего срока с нерабочим (выходным, праздничным) днем, уплатить НДФЛ или подать отчетность можно в ближайший рабочий день, следующий за ним (п. 7 ст. 6.1 НК).
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