Компания утратила право на ведение упрощенной бухгалтерской отчетности: пошаговый план действий

Вести бухучет и сдавать отчетность упрощенными способами могут НКО, участники проектов Сколково, а также субъекты малого предпринимательства, если их бухотчетность не подлежит обязательной аудиторской проверке. Но, встречаются ситуации, когда компания теряет право на подобные льготы. Рассказываем, что делать бизнесу в таком случае.

Что относится к упрощенным способам

К упрощенному бухучету и составлению отчетности относятся:

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Пошаговый план мероприятий

Масштаб работы, который нужно провести в компании из-за утраты права на «учетные льготы», зависит от широты использования упрощенных способов.

1. Решите, кто будет вести бухучет

Если руководитель вел бухучет самостоятельно, то ему следует возложить эту обязанность на главного бухгалтера, другое должностное лицо своей компании или заключить договор на аутсорсинг бухгалтерского учета (п. 3 ст. 7 закона № 402-ФЗ).

2. Внесите изменения в учетную политику

Бухгалтер должен внести коррективы в учетную политику для целей бухгалтерского учета, так как теперь следует применять ранее не используемые стандарты бухучета и исключить из учетной политики те, что допускались только при упрощенных способах. Такие изменения начинают действовать с начала текущего года, они оформляются приказом руководителя (п. 8, п. 11, п. 12 ПБУ 1/2008).

Если компания утратила право на «учетные льготы» в 2024 году, она с начала 2024 года должна применять в полном объеме все ПБУ и ФСБУ (когда есть в наличии соответствующие объекты учета).

На практике, когда происходит переход к полноценному бухучету, у большей части малого бизнеса возникает необходимость в отражении оценочного обязательства по расходам на резервы отпусков (ПБУ 8/2010) и отложенного налога на прибыль (ПБУ 18/02). Кроме того, они должны в пояснениях к отчетности раскрывать сведения об аффилированных лицах (ПБУ 11/2008). Строительные компании, утратившие право на упрощенный бухгалтерский учет, обязаны применять ПБУ 2/2008 и признавать выручку по готовности.

Также следует провести анализ, какими способами в организации формируется стоимость основных средств (п. 3 ФСБУ 6/2020, п. 4 ФСБУ 26/2020), оцениваются материально-производственные запасы (п. 2, п. 12, п. 33 ФСБУ 5/2019, подп. «б» п. 4 ФСБУ 26/2020) и применяются прочие разрешенные отступления от правил, допустимые для упрощенного бухучета, но которые нуждаются в изменении при переходе на общий порядок учета.

3. Скорректируйте перечень форм бухгалтерской отчетности

Необходимо скорректировать перечень форм бухотчетности и заполнить все необходимые формы — бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, а также приложения.

Учитывая, что упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах содержат обобщенные показатели по группам статей (не требуется детализация показателей по статьям), то переходя к общим формам, компания должна обратить внимание на необходимость детализировать показатели форм.

Степень детализации показателей бухгалтер определяет сам с учетом их существенности и значимости для заинтересованных пользователей отчетности.

С 1 января 2025 года вступает в силу новый ФСБУ 4/2023, определяющий требования к бухгалтерской отчетности. В нем предусматриваются аналогичные положения по поводу отражения существенных показателей (подп. «д» п. 69 ФСБУ 4/2023).

Внимание! В отдельных случаях стандарты учета устанавливают критерии существенности в количественном выражении. Например, доходы компании, которые превышают 5% от всей суммы доходов отчетного периода, нужно показывать в отчете о финансовых результатах обособленно (п. 18.1 ПБУ 9/99). Аналогичное условие прописано и в отношении расходов (п. 21.1 ПБУ 10/99).

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Как видите, утрата компанией права на «учетные льготы» имеет множество нюансов. Не все организации, проходящие через это, могут отразить изменения без ошибок. В таких случаях пригодится помощь аудиторов и экспертов, которым бухгалтер сможет в режиме реального времени задать вопросы по спорным моментам — до того, как отчетность с ошибками будет сдана и привлечет внимание проверяющих органов.

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