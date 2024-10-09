Амнистия при дроблении бизнеса: что это и как применяется

Почему дробление считается нарушением
Дробление, на которое с 12 июля 2024 года распространяется амнистия (ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) — это схема, при которой единый бизнес-процесс делится между двумя и более несамостоятельными ИП и/или компаниями.
Деловая цель неясна или вовсе отсутствует, зато очевидна цель — работать на спецрежимах и платить как можно меньше налогов. Формально нарушения отсутствуют, фактически организатор схемы получает необоснованные налоговые преимущества.
Например, ООО «Алаверды» открывает столовую в центре города, работает на УСН. Дела идут хорошо, миновали порог 265,8 млн руб. и не за горами момент, когда доход за 9 месяцев 2024 года превысит 337,5 млн руб. То есть работать на упрощенке с 1 января 2025 года не получится. Учредитель ООО Р.И. Сидоренко открывает еще три столовые. Организационно-правовая форма — ООО, учредители — друзья и знакомые.
Чтобы расширить бизнес, но не увеличить налоговые обязательства, Сидоренко уговаривает любимую тещу и друга детства зарегистрироваться как ИП на ПСН и заниматься доставкой готовых блюд, комплексных обедов и т.п. При этом вся «империя» работает под одним брендом, общие банк, поставщики, ККТ, хостинговая компания и т.п.
Легко видеть все классические признаки дробления (определенные ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
единая бизнес-деятельность разделена без очевидной деловой цели;
как бы независимые ИП и ООО контролируются одной персоной;
все участники группы сидят на УСН и ПСН, экономя на налогах.
Все эти схемы легко раскрываются, только идеалист может полагать, что раз год прошел, а неприятностей все нет, то никто ничего не заметил. Скорее всего, налоговики просто ждут, пока размер доначислений, штрафов и пени достигнет более или менее значительного уровня.
Чтобы дать бизнесу последний шанс, запущена амнистия по дроблению бизнеса. Она фактически представляет собой сделку: налогоплательщикам предлагается отказаться от таких схем, взамен налоговые органы не будут взыскивать определенные суммы:
налоги, которые были недоплачены в связи с дроблением за 2022–2024 гг. (или только за 2022–2023 гг., в зависимости от обстоятельств);
начисленные на них пени;
целый ряд штрафов по НК.
Впрочем, можно не отказываться от дробления, а закрыть бизнес. Со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации, бизнес считается амнистированным. То же произойдет и при исключении организации из ЕГРЮЛ, объявлении банкротом, старте конкурсного производства.
Но допустим, что собственник желает сохранить дело. В таком случае нужно проверить, есть ли условия для амнистирования.
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Когда амнистия возможна
Условие: бизнесмен, применявший и применяющий дробление в 2022–2024 гг., желает сохранить бизнес и амнистироваться. Для этого необходимы следующие условия.
Решение по налоговой проверке, которым зафиксировано дробление, должно вступить в силу 12 июля 2024 года или позже. Иначе можно лишь выполнять требования ИФНС, обжаловать решение, изыскивать поводы для снижения штрафов.
Амнистия объявляется как бы с гандикапом. Отказаться от дробления нужно сейчас, решения в «дробленческой» части заморожены, но доначисления, пени, штрафы не будут взиматься, если проверками в будущем — 2025, 2026 гг., — не будут выявлены признаки дробления (или контрольные мероприятия вообще не будут назначаться).
Для добровольного отказа от дробления нужно учесть консолидированные доходы по всей группе, определить корректную систему налогообложения, отказаться от некорректной (УСН, ПСН), доплатить налоги уже по правильной системе, представить в ИФНС уточненную отчетность.
Нужны ли какие-то документы
От налогоплательщика не потребуется представлять какие-то заявления. Нужные документы ИФНС сможет получить, если понадобится.
Можно предположить, что при переходе на ОСНО будет нелишним направить уведомление в ИФНС. Закон этого не требует, но это будет еще одно документальное доказательство отказа от дробления.
Как узнать, какие доначисления сделаны в связи с дроблением
В актах и решениях по проверкам, которые вручены с 12 июля 2024 года, должны содержаться:
описание нарушений, связанных с дроблением;
расчет доначислений, пеней и штрафов, связанных с применением схемы.
Еще раз напомним: с 12 июля 2024 года решения в части «дробленческих» нарушений заморожены автоматически.
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Что делать прямо сейчас
Если вы хотите амнистироваться, необходимо отказаться от схемы прямо сейчас, что сделает «сделку» более выгодной. А именно:
Пересмотрите показатели, на основании которых определен налоговый режим, с учетом данных по группе.
Рассчитайте доходы и другие показатели, влияющие на возможность применения спецрежима.
Определите корректный режим налогообложения.
Рассчитайте налоги в рамках правильного режима.
Сдайте отчетность.
Уплатите корректно исчисленные налоги.
Можете начать ликвидацию бизнеса, но нужно помнить о том, что если проверка выявит использование дробления все еще действующими участниками группы, то им придется платить доначисления, пени, штрафы.
Несколько наивных вопросов об амнистии
А нельзя ли освободиться от всех доначислений, который зафиксированы замороженными с 12 июля решениями?
Нет, лишь от тех, что связаны с дроблением. Но никто не мешает обжаловать их в остальной части, указать на смягчающие обстоятельства и т.п.
Распространяется ли амнистия на дробление без использования спецрежимов?
Нет, такой возможности нет.
Если решение заморожено в части дробления, можно ли обжаловать неприостановленную часть?
Приостановка не влияет на право обжалования. Можно обжаловать и «дробленческие» эпизоды, и любые другие.
С какого дня погашается обязанность по уплате доначислений, пени, штрафов в связи с дроблением при ликвидации?
Со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации.
Вправе ли ИФНС отправлять материалы силовикам?
С 12 июля 2024 года материалы проверок за 2022–2024 гг., решения по которым приостановлены, в следственные органы не направляются.
Итак, выгодна ли амнистия? Если налогоплательщик уже «под колпаком» в связи с дроблением, то нужно учесть объем возможных санкций и определить, что выгоднее: запустить ликвидацию или начать «новую жизнь».
Если войти в 2025 год без признаков дробления, то есть шансы избежать доначислений, пеней и штрафов. Но если налоговики выявят дробление в 2025, 2026 гг., замороженные решения вступят в силу и придется расплатиться сполна.
Процесс «воссоединения» раздробленной группы непрост. Чтобы пройти его безошибочно, необходима профессиональная поддержка. УКЦ «Разобраться в налогах» сопровождает клиентов, помогая решать вопросы во время налоговых проверок и споров с ИФНС. Вы также можете пройти профессиональное обучение, чтобы не принимать опасных решений.
Светлана Беляева — Разобраться в налогах
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