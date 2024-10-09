Амнистия при дроблении бизнеса: что это и как применяется

Дробление, на которое с 12 июля 2024 года распространяется амнистия (ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) — это схема, при которой единый бизнес-процесс делится между двумя и более несамостоятельными ИП и/или компаниями.

Деловая цель неясна или вовсе отсутствует, зато очевидна цель — работать на спецрежимах и платить как можно меньше налогов. Формально нарушения отсутствуют, фактически организатор схемы получает необоснованные налоговые преимущества.

Например, ООО «Алаверды» открывает столовую в центре города, работает на УСН. Дела идут хорошо, миновали порог 265,8 млн руб. и не за горами момент, когда доход за 9 месяцев 2024 года превысит 337,5 млн руб. То есть работать на упрощенке с 1 января 2025 года не получится. Учредитель ООО Р.И. Сидоренко открывает еще три столовые. Организационно-правовая форма — ООО, учредители — друзья и знакомые.

Чтобы расширить бизнес, но не увеличить налоговые обязательства, Сидоренко уговаривает любимую тещу и друга детства зарегистрироваться как ИП на ПСН и заниматься доставкой готовых блюд, комплексных обедов и т.п. При этом вся «империя» работает под одним брендом, общие банк, поставщики, ККТ, хостинговая компания и т.п.

Легко видеть все классические признаки дробления (определенные ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):

единая бизнес-деятельность разделена без очевидной деловой цели;

как бы независимые ИП и ООО контролируются одной персоной;

все участники группы сидят на УСН и ПСН, экономя на налогах.

Все эти схемы легко раскрываются, только идеалист может полагать, что раз год прошел, а неприятностей все нет, то никто ничего не заметил. Скорее всего, налоговики просто ждут, пока размер доначислений, штрафов и пени достигнет более или менее значительного уровня.

Чтобы дать бизнесу последний шанс, запущена амнистия по дроблению бизнеса. Она фактически представляет собой сделку: налогоплательщикам предлагается отказаться от таких схем, взамен налоговые органы не будут взыскивать определенные суммы:

налоги, которые были недоплачены в связи с дроблением за 2022–2024 гг. (или только за 2022–2023 гг., в зависимости от обстоятельств);

начисленные на них пени;

целый ряд штрафов по НК.

Впрочем, можно не отказываться от дробления, а закрыть бизнес. Со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации, бизнес считается амнистированным. То же произойдет и при исключении организации из ЕГРЮЛ, объявлении банкротом, старте конкурсного производства.

Но допустим, что собственник желает сохранить дело. В таком случае нужно проверить, есть ли условия для амнистирования.