Сроки уплаты налогов в 2025 году: таблица

Как уплачивать налоги в 2025 году
Как и раньше, налоги уплачиваются на ЕНС, за исключением взносов на травматизм, НДФЛ с доходов иностранцев на патенте, госпошлины, в отношении которой судом не выдан исполнительный документ.
НДФЛ за сотрудников налоговые агенты — организации и ИП — перечисляют, как и в 2024 году, два раза:
5 числа следующего месяца — по выплатам за период 23–30 (23–28 или 23–31 в зависимости от месяца) в текущем месяце;
28 числа текущего месяца — по выплатам за период 1–22 в текущем месяце.
Налог на прибыль уплачивается в сроки в зависимости от того, какой способ уплаты налога выбрала компания: ежеквартально, ежемесячно с доплатой по окончанию квартала или ежемесячно исходя из фактической прибыли.
Срок уплаты страховых взносов на травматизм также не изменился — 15 число следующего месяца.
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Когда уплачивать налоги в 2025: таблица
Рассмотрим даты уплаты основных налогов в следующем 2025 году в таблице. Таблица составлена с учетом всех переносов праздничных и выходных дней:
Наименование налога
Срок уплаты
Январь
Взносы ИП за себя (за 2024 год)
09.01.2025 (так как 31.12.2024 выходной день)
Взносы на травматизм (за декабрь 2024 года)
15.01.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.01.2025–22.01.2025)
28.01.2025
Налог на прибыль за январь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.01.2025
НДС (1 платеж за IV квартал 2024 года)
28.01.2025.
Страховые взносы (за декабрь 2024 года)
28.01.2025
Февраль
НДФЛ (удержанный за период 23.01.2025–31.01.2025)
05.02.2025
Взносы на травматизм (за январь 2025 года)
17.02.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.02.2025–22.02.2025)
28.02.2025
Налог на прибыль за февраль 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.02.2025
Налог на прибыль за январь 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
28.02.2025
НДС (2 платеж за IV квартал 2024 года)
28.02.2025
Налог на имущество (за 2024 год)
28.02.2025
Транспортный налог (за 2024 год)
28.02.2025
Земельный налог (за 2024 год)
28.02.2025
Страховые взносы (за январь 2025 года)
28.02.2025
Март
НДФЛ (удержанный за период 23.02.2025–28.02.2025)
05.03.2025
Взносы на травматизм (за февраль 2025 года)
17.03.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.03.2025–22.03.2025)
28.03.2025
Налог на прибыль за 2024 год (ежеквартальные авансовые платежи)
28.03.2025
Налог на прибыль за 2024 год (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.03.2025
Налог на прибыль за март 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.03.2025
Налог на прибыль за 2024 год (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
28.03.2024
Налог на прибыль за февраль 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
28.03.2025
НДС (3 платеж за 4 квартал 2024 года)
28.03.2025
УСН за 2024 (налог с организаций)
28.03.2025
ЕСХН за 2024 год
28.03.2025
Страховые взносы (за февраль 2025 года)
28.03.2025
Апрель
НДФЛ (удержанный за период 23.03.2025–31.03.2025)
07.04.2025
Взносы на травматизм (за март 2025 года)
15.04.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.04.2025–22.04.2025)
28.04.2025
Налог на прибыль за I квартал 2025 года (ежеквартальные авансовые платежи)
28.04.2025
Налог на прибыль доплата за I квартал 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.04.2025
Налог на прибыль за апрель 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.04.2025
Налог на прибыль за март 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
28.04.2025
НДС (1 платеж за I квартал 2025 года)
28.04.2025
Налог на имущество (за I квартал 2025 года)
28.04.2025
Транспортный налог (за I квартал 2025 года)
28.04.2025
Земельный налог (за I квартал 2025 года)
28.04.2025
УСН за 2024 год (налог с ИП)
28.04.2025
УСН за I квартал 2025 года
28.04.2025
НДФЛ ИП на ОСНО (за I квартал 2025 года)
28.04.2025
Страховые взносы (за март 2025 года)
28.04.2025
Май
НДФЛ (удержанный за период 23.04.2024–30.04.2025)
05.05.2025
Взносы на травматизм (за апрель 2025 года)
15.05.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.05.2024–22.05.2025)
28.05.2025
Налог на прибыль за май 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.05.2025
Налог на прибыль за апрель 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
28.05.2025
НДС (2 платеж за I квартал 2025 года)
28.05.2025
Страховые взносы (за апрель 2025 года)
28.05.2025
Июнь
НДФЛ (удержанный за период 23.05.2025–31.05.2025)
05.06.2025
Взносы на травматизм (за май 2025 года)
16.06.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.22.2025–22.06.2025)
30.06.2025
Налог на прибыль за июнь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
30.06.2025
Налог на прибыль за май 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
30.06.2025
НДС (3 платеж за I квартал 2025 года)
30.06.2025
Страховые взносы (за май 2025 года)
30.06.2025
Июль
НДФЛ (удержанный за период 23.06.2025–30.06.2025)
07.07.2025
Взносы на травматизм (за июнь 2025 года)
15.07.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.07.2025–22.07.2025)
28.07.2025
Налог на прибыль за I полугодие 2025 года (ежеквартальные авансовые платежи)
28.07.2025
Налог на прибыль доплата за I полугодие 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.07.2025
Налог на прибыль за июль 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.07.2025
Налог на прибыль за июнь 2025 год (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
28.07.2025
НДС (1 платеж за II квартал 2025 года)
28.07.2025
Налог на имущество (за II квартал/полугодие 2025 года)
28.07.2025
Транспортный налог (за II квартал 2025 года)
28.07.2025
Земельный налог (за II квартал 2025 года)
28.07.2025
УСН (за I полугодие 2025 года)
28.07.2025
ЕСХН (за I полугодие 2025 года)
28.07.2025
НДФЛ ИП на ОСНО (за себя) (за 2024 год)
15.07.2025
НДФЛ ИП на ОСНО (за себя) (за I полугодие 2025 года)
28.07.2025
Страховые взносы (за июнь 2025 года)
28.07.2025
Страховые взносы 1% ИП за себя (за 2024 год)
01.07.2025
Август
НДФЛ (удержанный за период 23.07.2025–31.07.2025)
05.08.2025
Взносы на травматизм (за июль 2025 года)
15.08.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.08.2025–22.08.2025)
28.08.2025
Налог на прибыль за август 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.08.2025
Налог на прибыль за июль 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
28.08.2025
НДС (2 платеж за II квартал 2025 года)
28.08.2025
Страховые взносы (за июль 2025 года)
28.08.2025
Сентябрь
НДФЛ (удержанный за период 23.08.2025–31.08.2025)
05.09.2025
Взносы на травматизм (за август 2024 года)
15.09.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.09.2025–22.09.2025)
29.09.2025
Налог на прибыль за сентябрь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
29.09.2025
Налог на прибыль за август 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
29.09.2025
НДС (3 платеж за II квартал 2025 года)
29.09.2025
Страховые взносы (за август 2025 года)
29.09.2025
Октябрь
НДФЛ (удержанный за период 23.09.2025–30.09.2025)
06.10.2025
Взносы на травматизм (за сентябрь 2025 года)
15.10.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.10.2025–22.10.2025)
28.10.2025
Налог на прибыль за 9 месяцев 2025 года (ежеквартальные авансовые платежи)
28.10.2025
Налог на прибыль доплата за 9 месяцев 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.10.2025
Налог на прибыль за октябрь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.10.2025
Налог на прибыль за сентябрь 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
28.10.2025
НДС (1 платеж за III квартал 2025 года)
28.10.2025
Налог на имущество (за III квартал/9 месяцев 2025 года)
28.10.2025
Транспортный налог (за III квартал 2025 года)
28.10.2025
Земельный налог (за III квартал 2025 года)
28.10.2025
УСН (за 9 месяцев 2025 года)
28.10.2025
НДФЛ ИП на ОСНО (за себя) (за 9 месяцев 2025 года)
28.10.2025
Страховые взносы (за сентябрь 2025 года)
28.10.2025
Ноябрь
НДФЛ (удержанный за период 23.10.2025–31.10.2025)
05.11.2025
Взносы на травматизм (за октябрь 2025 года)
17.11.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.11.2025–22.11.2025)
28.11.2025
Налог на прибыль за ноябрь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
28.11.2025
Налог на прибыль за октябрь 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
28.11.2025
НДС (2 платеж за III квартал 2025 года)
28.11.2025
Страховые взносы (за октябрь 2025 года)
28.11.2025
Декабрь
НДФЛ (удержанный за период 23.11.2025–30.11.2025)
05.12.2025
Взносы на травматизм (за ноябрь 2025 года)
15.12.2025
НДФЛ (удержанный за период 01.12.2025–22.12.2025)
29.12.2025
Налог на прибыль за декабрь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
29.12.2025
Налог на прибыль за ноябрь 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
29.12.2025
НДС (3 платеж за III квартал 2025 года)
29.12.2025
Страховые взносы (за ноябрь 2025 года)
29.12.2025
Страховые взносы ИП за себя (за 2025 год)
29.12.2025
НДФЛ (удержанный за период 23.122025–31.12.2025)
30.12.2025
2026 год
Взносы на травматизм (за декабрь 2025 года)
15.01.2026
НДС (1 платеж за IV квартал 2025 года)
28.01.2026
Страховые взносы (за декабрь 2025 года)
28.01.2026
НДС (2 платеж за IV квартал 2025 года)
02.03.2026
Налог на имущество (за 2025 год)
02.03.2026
Транспортный налог (за 2025 год)
02.03.2026
Земельный налог (за 2025 год)
02.03.2026
Налог на прибыль за 2025 год, (ежеквартальные авансовые платежи)
30.03.2026
Налог на прибыль за 2025 год (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
30.03.2026
Налог на прибыль за 2025 год (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли)
30.03.2026
НДС (3 платеж за IV квартал 2025 года)
30.03.2026
УСН для организаций (за 2025 год)
30.03.2026
ЕСХН (за 2025 год)
30.03.2026
УСН для ИП (за 2025 год)
28.04.2026
Страховые взносы 1% ИП за себя (за 2025 год)
01.07.2026
НДФЛ ИП на ОСНО (за 2025 год)
15.07.2026
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