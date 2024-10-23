Сроки уплаты налогов в 2025 году: таблица

Наименование налога Срок уплаты

Январь

Взносы ИП за себя (за 2024 год) 09.01.2025 (так как 31.12.2024 выходной день)

Взносы на травматизм (за декабрь 2024 года) 15.01.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.01.2025–22.01.2025) 28.01.2025

Налог на прибыль за январь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.01.2025

НДС (1 платеж за IV квартал 2024 года) 28.01.2025.

Страховые взносы (за декабрь 2024 года) 28.01.2025

Февраль

НДФЛ (удержанный за период 23.01.2025–31.01.2025) 05.02.2025

Взносы на травматизм (за январь 2025 года) 17.02.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.02.2025–22.02.2025) 28.02.2025

Налог на прибыль за февраль 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.02.2025

Налог на прибыль за январь 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 28.02.2025

НДС (2 платеж за IV квартал 2024 года) 28.02.2025

Налог на имущество (за 2024 год) 28.02.2025

Транспортный налог (за 2024 год) 28.02.2025

Земельный налог (за 2024 год) 28.02.2025

Страховые взносы (за январь 2025 года) 28.02.2025

Март

НДФЛ (удержанный за период 23.02.2025–28.02.2025) 05.03.2025

Взносы на травматизм (за февраль 2025 года) 17.03.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.03.2025–22.03.2025) 28.03.2025

Налог на прибыль за 2024 год (ежеквартальные авансовые платежи) 28.03.2025

Налог на прибыль за 2024 год (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.03.2025

Налог на прибыль за март 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.03.2025

Налог на прибыль за 2024 год (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 28.03.2024

Налог на прибыль за февраль 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 28.03.2025

НДС (3 платеж за 4 квартал 2024 года) 28.03.2025

УСН за 2024 (налог с организаций) 28.03.2025

ЕСХН за 2024 год 28.03.2025

Страховые взносы (за февраль 2025 года) 28.03.2025

Апрель

НДФЛ (удержанный за период 23.03.2025–31.03.2025) 07.04.2025

Взносы на травматизм (за март 2025 года) 15.04.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.04.2025–22.04.2025) 28.04.2025

Налог на прибыль за I квартал 2025 года (ежеквартальные авансовые платежи) 28.04.2025

Налог на прибыль доплата за I квартал 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.04.2025

Налог на прибыль за апрель 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.04.2025

Налог на прибыль за март 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 28.04.2025

НДС (1 платеж за I квартал 2025 года) 28.04.2025

Налог на имущество (за I квартал 2025 года) 28.04.2025

Транспортный налог (за I квартал 2025 года) 28.04.2025

Земельный налог (за I квартал 2025 года) 28.04.2025

УСН за 2024 год (налог с ИП) 28.04.2025

УСН за I квартал 2025 года 28.04.2025

НДФЛ ИП на ОСНО (за I квартал 2025 года) 28.04.2025

Страховые взносы (за март 2025 года) 28.04.2025

Май

НДФЛ (удержанный за период 23.04.2024–30.04.2025) 05.05.2025

Взносы на травматизм (за апрель 2025 года) 15.05.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.05.2024–22.05.2025) 28.05.2025

Налог на прибыль за май 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.05.2025

Налог на прибыль за апрель 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 28.05.2025

НДС (2 платеж за I квартал 2025 года) 28.05.2025

Страховые взносы (за апрель 2025 года) 28.05.2025

Июнь

НДФЛ (удержанный за период 23.05.2025–31.05.2025) 05.06.2025

Взносы на травматизм (за май 2025 года) 16.06.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.22.2025–22.06.2025) 30.06.2025

Налог на прибыль за июнь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 30.06.2025

Налог на прибыль за май 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 30.06.2025

НДС (3 платеж за I квартал 2025 года) 30.06.2025

Страховые взносы (за май 2025 года) 30.06.2025

Июль

НДФЛ (удержанный за период 23.06.2025–30.06.2025) 07.07.2025

Взносы на травматизм (за июнь 2025 года) 15.07.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.07.2025–22.07.2025) 28.07.2025

Налог на прибыль за I полугодие 2025 года (ежеквартальные авансовые платежи) 28.07.2025

Налог на прибыль доплата за I полугодие 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.07.2025

Налог на прибыль за июль 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.07.2025

Налог на прибыль за июнь 2025 год (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 28.07.2025

НДС (1 платеж за II квартал 2025 года) 28.07.2025

Налог на имущество (за II квартал/полугодие 2025 года) 28.07.2025

Транспортный налог (за II квартал 2025 года) 28.07.2025

Земельный налог (за II квартал 2025 года) 28.07.2025

УСН (за I полугодие 2025 года) 28.07.2025

ЕСХН (за I полугодие 2025 года) 28.07.2025

НДФЛ ИП на ОСНО (за себя) (за 2024 год) 15.07.2025

НДФЛ ИП на ОСНО (за себя) (за I полугодие 2025 года) 28.07.2025

Страховые взносы (за июнь 2025 года) 28.07.2025

Страховые взносы 1% ИП за себя (за 2024 год) 01.07.2025

Август

НДФЛ (удержанный за период 23.07.2025–31.07.2025) 05.08.2025

Взносы на травматизм (за июль 2025 года) 15.08.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.08.2025–22.08.2025) 28.08.2025

Налог на прибыль за август 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.08.2025

Налог на прибыль за июль 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 28.08.2025

НДС (2 платеж за II квартал 2025 года) 28.08.2025

Страховые взносы (за июль 2025 года) 28.08.2025

Сентябрь

НДФЛ (удержанный за период 23.08.2025–31.08.2025) 05.09.2025

Взносы на травматизм (за август 2024 года) 15.09.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.09.2025–22.09.2025) 29.09.2025

Налог на прибыль за сентябрь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 29.09.2025

Налог на прибыль за август 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 29.09.2025

НДС (3 платеж за II квартал 2025 года) 29.09.2025

Страховые взносы (за август 2025 года) 29.09.2025

Октябрь

НДФЛ (удержанный за период 23.09.2025–30.09.2025) 06.10.2025

Взносы на травматизм (за сентябрь 2025 года) 15.10.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.10.2025–22.10.2025) 28.10.2025

Налог на прибыль за 9 месяцев 2025 года (ежеквартальные авансовые платежи) 28.10.2025

Налог на прибыль доплата за 9 месяцев 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.10.2025

Налог на прибыль за октябрь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.10.2025

Налог на прибыль за сентябрь 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 28.10.2025

НДС (1 платеж за III квартал 2025 года) 28.10.2025

Налог на имущество (за III квартал/9 месяцев 2025 года) 28.10.2025

Транспортный налог (за III квартал 2025 года) 28.10.2025

Земельный налог (за III квартал 2025 года) 28.10.2025

УСН (за 9 месяцев 2025 года) 28.10.2025

НДФЛ ИП на ОСНО (за себя) (за 9 месяцев 2025 года) 28.10.2025

Страховые взносы (за сентябрь 2025 года) 28.10.2025

Ноябрь

НДФЛ (удержанный за период 23.10.2025–31.10.2025) 05.11.2025

Взносы на травматизм (за октябрь 2025 года) 17.11.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.11.2025–22.11.2025) 28.11.2025

Налог на прибыль за ноябрь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 28.11.2025

Налог на прибыль за октябрь 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 28.11.2025

НДС (2 платеж за III квартал 2025 года) 28.11.2025

Страховые взносы (за октябрь 2025 года) 28.11.2025

Декабрь

НДФЛ (удержанный за период 23.11.2025–30.11.2025) 05.12.2025

Взносы на травматизм (за ноябрь 2025 года) 15.12.2025

НДФЛ (удержанный за период 01.12.2025–22.12.2025) 29.12.2025

Налог на прибыль за декабрь 2025 года (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 29.12.2025

Налог на прибыль за ноябрь 2025 года (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 29.12.2025

НДС (3 платеж за III квартал 2025 года) 29.12.2025

Страховые взносы (за ноябрь 2025 года) 29.12.2025

Страховые взносы ИП за себя (за 2025 год) 29.12.2025

НДФЛ (удержанный за период 23.122025–31.12.2025) 30.12.2025

2026 год

Взносы на травматизм (за декабрь 2025 года) 15.01.2026

НДС (1 платеж за IV квартал 2025 года) 28.01.2026

Страховые взносы (за декабрь 2025 года) 28.01.2026

НДС (2 платеж за IV квартал 2025 года) 02.03.2026

Налог на имущество (за 2025 год) 02.03.2026

Транспортный налог (за 2025 год) 02.03.2026

Земельный налог (за 2025 год) 02.03.2026

Налог на прибыль за 2025 год, (ежеквартальные авансовые платежи) 30.03.2026

Налог на прибыль за 2025 год (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) 30.03.2026

Налог на прибыль за 2025 год (ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли) 30.03.2026

НДС (3 платеж за IV квартал 2025 года) 30.03.2026

УСН для организаций (за 2025 год) 30.03.2026

ЕСХН (за 2025 год) 30.03.2026

УСН для ИП (за 2025 год) 28.04.2026

Страховые взносы 1% ИП за себя (за 2025 год) 01.07.2026