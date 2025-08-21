Как получить 250 000 рублей и бесплатное обучение на популярных курсах благодаря своим знаниям

Участвовать, а в идеале победить, во Всероссийской премии (аттестации) специалистов в области учета, финансов, аудита и налогообложения АФИНА 2025, которая проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Сбера, Консультант Плюс, СПС Гарант, Клерк.ру, Федеральной Палаты налоговых консультантов, Авито, Мосбиржи и других партнеров.

Почему стоит принять участие в открытом конкурсе?

Возможность бесплатно проверить свои знания и увидеть пути для профессионального роста по направлениям бухгалтерский учет, налогообложение и финансы.

Возможность независимо от результата получить подарки — от книг и обучения на курсах до денежных призов в размере 250 000 рублей.

Возможность принять участие в очном мероприятии на 500 человек, которое пройдет 2–4 октября в деловом центре столицы — Москва-Сити.

Всероссийская премия АФИНА 2025 специалистов в области учета, финансов, аудита и налогов 🎁 Гарантированные подарки каждому участнику и денежные призы по 250 000 рублей победителям. Узнать больше

📌 Все данные об участниках и результатах строго конфиденциальны. Пробуйте свои силы. Результаты будут доступны только вам.

Список финалистов и победителей Премии (при условии их письменного согласия) будет опубликован в виде официального публичного реестра на нашем сайте и распространен в деловых СМИ.

Формат проведения:

Два дистанционных этапа в сентябре 2025 — доступно и удобно для всех участников.

Очный финал в Москве: 2–4 октября 2025 года на 500 участников в БЦ «ОКО». В программе — очная аттестация, панельные дискуссии, ярмарка вакансий, карьерные консультации, деловая игра, торжественная программа, гала-ужин, выступления представителей бизнеса и госорганов о будущем налоговой системы РФ, цифровизации, развитии человеческого капитала и ключевых вызовах экономики.

Хотите максимально повысить шансы на успех в АФИНА 2025? Успейте пройти Курс подготовки к аттестации АФИНА 2025 по самой выгодной цене. Получить выгоду

Надежность и качество: над оценкой и подготовкой заданий работает Наблюдательный Совет и Экспертная Комиссия Премии «АФИНА», что обеспечивает независимость и высокий уровень результатов.

Зарегистрироваться и принять бесплатное участие: https://belyaeva.biz/afina2025.

Познакомиться с членами Наблюдательного Совета: https://belyaeva.biz/supervisors25.

Познакомиться с членами Экспертной Комиссии: https://belyaeva.biz/experts25.

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFJu9QH6