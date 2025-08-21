Как получить 250 000 рублей и бесплатное обучение на популярных курсах благодаря своим знаниям
Почему стоит принять участие в открытом конкурсе?
Возможность бесплатно проверить свои знания и увидеть пути для профессионального роста по направлениям бухгалтерский учет, налогообложение и финансы.
Возможность независимо от результата получить подарки — от книг и обучения на курсах до денежных призов в размере 250 000 рублей.
Возможность принять участие в очном мероприятии на 500 человек, которое пройдет 2–4 октября в деловом центре столицы — Москва-Сити.
Всероссийская премия АФИНА 2025 специалистов в области учета, финансов, аудита и налогов
🎁 Гарантированные подарки каждому участнику и денежные призы по 250 000 рублей победителям.
📌 Все данные об участниках и результатах строго конфиденциальны. Пробуйте свои силы. Результаты будут доступны только вам.
Список финалистов и победителей Премии (при условии их письменного согласия) будет опубликован в виде официального публичного реестра на нашем сайте и распространен в деловых СМИ.
Формат проведения:
Два дистанционных этапа в сентябре 2025 — доступно и удобно для всех участников.
Очный финал в Москве: 2–4 октября 2025 года на 500 участников в БЦ «ОКО». В программе — очная аттестация, панельные дискуссии, ярмарка вакансий, карьерные консультации, деловая игра, торжественная программа, гала-ужин, выступления представителей бизнеса и госорганов о будущем налоговой системы РФ, цифровизации, развитии человеческого капитала и ключевых вызовах экономики.
Надежность и качество: над оценкой и подготовкой заданий работает Наблюдательный Совет и Экспертная Комиссия Премии «АФИНА», что обеспечивает независимость и высокий уровень результатов.
