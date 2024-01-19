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Топ 3 способа вести учет зарплаты без головной боли

Каждой компании или предпринимателю, у которого есть сотрудники, нужно каким-то образом рассчитывать зарплату. Разбираемся, в каких программах 1С это удобно делать, и какому бизнесу какая 1С подойдет.
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Топ 3 способа вести учет зарплаты без головной боли
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему нужна программа

Учет заработной платы — важный процесс любого бизнеса, в котором есть наемные сотрудники. Когда предприниматель сталкивается с ним на практике, то сразу понимает, что здесь без автоматизации не обойтись. И вот почему:

  • Расчет зарплаты — это далеко не всегда просто оклад. Часто есть премии, бонусы, а еще командировочные, отпуска и больничные. В некоторых регионах действуют повышающие надбавки и коэффициенты. Кроме того, на выплаты нужно начислить НДФЛ и страховые взносы. Программы для учета зарплаты позволяют автоматизировать эти процессы, сэкономить время и упростить работу бухгалтера.

  • Автоматизация помогает избежать ошибок, которые связаны с ручным расчетом. Неправильный расчет ведет к массовому недовольству работников, компенсациям за задержку зарплаты и репутационным потерям компании. Поэтому важно, чтобы расчет зарплаты был максимально точным, но предполагал возможность ручной корректировки. 

  • А еще часто в программе для расчета зарплаты есть дополнительные полезные функции — например, учет рабочего времени, оформление приемов, увольнений и кадровых перемещений. 

В свою очередь, 1С — одна из самых популярных программ, которую использует бизнес: как маленькие розничные точки, так и огромные холдинги. Это неудивительно, потому что программные продукты фирмы 1С можно применять практически в любой сфере деятельности предприятия. Рассмотрим программы, которые помогут автоматизировать учет заработной платы.

В какой 1С можно вести учет заработной платы

Способ №1. 1С:Бухгалтерия

1С:Бухгалтерия — одна из самых известных и часто используемых программ, которая, прежде всего, предназначена для бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку регламентированной отчетности, которую нужно сдавать в контролирующие органы. 

Тем не менее в ней есть возможность отображения простой схемы расчета зарплаты и ведения минимального кадрового учета. Если компания небольшая — в ней работает меньше 60 сотрудников, то 1С:Бухгалтерия способна закрыть потребности по учету зарплаты.

Основные функции, которые есть в программе:

  • начисление зарплаты, в том числе авансов;

  • списание депонированной зарплаты в доход предприятия;

  • формирование расчетных листков для составления отчетов о начисленной и удержанной зарплате;

  • установка надбавок и территориальных коэффициентов;

  • расчет заработной платы по обособленным подразделениям;

  • расчет резервов по оплате труда;

  • учет начислений и удержаний из зарплаты;

  • начисление отпусков и больничных.

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Способ №2. 1С:ERP

Эта конфигурация, главным образом, применяется для учета производственных операций. Но кадровый блок позволяет автоматизировать все процессы учета выплат, причем даже нестандартные, например:

  • Компания использует сложную схему начисления зарплаты, включая различные премии.

  • Зарплата рассчитывается с учетом брака продукции.

  • Требуется считать частичную оплату простоев сотрудников и т.д.

При расчете заработной платы 1С:ERP использует такие данные, как:

  •  плановые начисления работникам;

  • надбавки и коэффициенты;

  • корректировки начислений;

  • выплаты по договорам гражданско-правового характера;

  • премии и стимулирующие выплаты;

  • информацию из корректирующих документов — например, больничных;

  • удержания из заработка, в том числе НДФЛ, по исполнительным листам.

В 1С:ERP есть функционал выплат — автоматизированного перевода платежей на основании ранее рассчитанной зарплаты. В программе можно настроить выплаты на банковские карты и выплаты наличными. Авансы можно перечислять в одну и ту же дату для всей компании или настроить отдельные даты для разных отделов и сотрудников. Также есть функция депонирования зарплаты и расчет компенсации, если произошла задержка выплат.

Планируете автоматизировать бизнес-процессы вашей компании с помощью продуктов 1С, перейти на новую версию 1С или настроить интеграцию с другими учетными системами? Обращайтесь к специалистам компании BRG: они помогут вам настроить учет, обучат пользователей и доработают продукт в соответствии с вашими пожеланиями.

Компания «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP — CONSULTING» — официальный партнер фирмы 1С. С 1999 года выполняет крупные корпоративные проекты по внедрению автоматизированных систем управления и учета для предприятий различного профиля на платформе 1С:Предприятие.

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  • В компании внедрена система менеджмента качества (ISO 9001:2008) — это говорит о высоком уровне организации бизнес-процессов.

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  • Сотрудники компании имеют опыт работы с 1С от 3 до 15 лет.

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Способ №3. 1С:Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП)

Это программное решение позволяет комплексно автоматизировать задачи, которые связаны с расчетом зарплаты и управлением кадровой политикой. 

Из названия уже понятно, что программа обладает всеми функциями для учета всех видов выплат сотрудникам и работы с кадровыми документами, в том числе позволяет:

  • автоматизировать все процессы движения кадров и планировать потребность в них;

  • планировать графики и анализировать загрузку персонала;

  • рассчитывать зарплату при любой системе оплаты труда;

  • управлять налоговыми отчислениями;

  • проводить индексацию зарплаты;

  • формировать межрасчетные выплаты и др.

И 1С:ЗУП, и 1С:ERP используют крупные компании. Поэтому часто возникает вопрос, что выбрать.

В 1С:ERP раздел «Зарплата и кадры» встроен, но в отличие от нее, в 1С:ЗУП более детализированы разделы: «Кадры», «Зарплата», «Выплаты», «Налоги и взносы», «Отчетность», «Справки». Кроме того, многие настройки вынесены отдельно в другие разделы.

Расчет зарплаты может выполняться в той же базе — как в случае с 1С:ERP, в которой работают остальные сотрудники. Но если работников много, то кадровики и бухгалтеры, которые рассчитывают зарплату, будут увеличивать нагрузку системы своей работой. Регламентные и фоновые задания 1С:ERP, в свою очередь, затрудняют работу кадровиков и расчетчиков, поэтому работа в отдельной 1С:ЗУП — быстрее.

В итоге: если блока производства в компании нет, то для автоматизации зарплатного учета можно рекомендовать 1С:ЗУП:

  • В 1С:ЗУП информация, которая связана с персональными данными работников и их зарплатами, находится в отдельной информационной базе. В 1С:ERP можно настроить доступы, но их следует проверять, особенно после обновлений. 

  • При работе в 1С:ЗУП компания получает обновления об изменениях в нормах учета зарплаты быстрее — а значит, он гарантированно будет вестись без нарушений. В зарплатный блок 1С:ERP изменения вносятся дольше. Само обновление 1С:ERP сложнее и занимает больше времени.

Чтобы выбрать программу 1С, которая максимально полно закрывает потребности конкретно вашей организации, стоит обратиться к специалистам. Профессионалы компании BRG проведут предпроектное обследование, наметят пути автоматизации, установят программный продукт, протестируют и введут в эксплуатацию. А после внедрения возьмут 1С на сопровождение и поддержку на основании договора ежемесячного обслуживания.

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