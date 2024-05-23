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BRG

Повышение эффективности и экономия средств: как 1С помогает малому и среднему бизнесу достичь успеха

Программное обеспечение компании 1С представляет собой полноценную CRM-систему, которая позволяет эффективно управлять клиентской базой и использовать возможности аутсорсинга. Владельцы бизнеса могут сократить затраты, автоматизируя процессы работы с клиентами, создавать коммерческие предложения за несколько кликов и получать множество других преимуществ.
Повышение эффективности и экономия средств: как 1С помогает малому и среднему бизнесу достичь успеха
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Менеджеры по продажам и бухгалтеры могут вести учет проданных товаров и получать выгоды от использования программного обеспечения.

Продукт 1С ЗУП (зарплата и управление персоналом) автоматизирует процессы учета и сбыта, что позволяет предприятиям сокращать финансовые расходы.

Функциональные возможности этого программного продукта обеспечивают выполнение всех задач по управлению персоналом.

Преимущества использования ПО 1С особенно заметны для малых и средних предприятий, которые не обладают такими же ресурсами, как крупные компании.

Внедрение программного обеспечения 1С помогает компенсировать этот недостаток и значительно повышает производительность труда при минимальных финансовых затратах.

Примеры использования ПО 1С включают расширенную аналитику по клиентам для отдела продаж, что способствует увеличению числа и суммы сделок. Система также позволяет рассылать полезную информацию клиентам без необходимости найма дополнительного персонала, что приводит к экономии средств и увеличению продаж. Интеграция с офисными пакетами MS и LibreOffice облегчает обмен данными, а интеграция с IP-телефонией упрощает связь с потенциальными клиентами.

Компания BRG-CONSULTING, являющаяся официальным партнером 1С более 20 лет, предлагает своим клиентам следующие услуги:

  • Бесплатную презентацию ПО, где руководители могут ознакомиться с различными вариантами программного обеспечения и выбрать подходящий. Базовая версия подходит для небольших предприятий, а расширенная — для крупных.

  • Бесплатные услуги по внедрению решений автоматизации в существующий бизнес.

  • Бесплатную установку ПО.

  • Гарантию на установленное программное обеспечение на весь срок действия договора.

  • Персонального менеджера, который помогает выбрать подходящее ПО в соответствии с потребностями клиента.

  • Плановый выезд специалиста в удобное для клиента время.

  • Бесплатный ЭДО (электронный документооборот).

Кроме перечисленных преимуществ, мы тщательно отбираем и тестируем программистов и аналитиков, обеспечивая высокое качество выполнения работы. При выходе обновлений установленного ПО клиенты получают уведомление в течение 24 часов. Узнать о дополнительных преимуществах можно у наших консультантов.

Малым и средним компаниям часто не хватает ресурсов, доступных крупным предприятиям. Использование программного продукта от 1С компенсирует этот недостаток, обеспечивая значительное повышение производительности труда при минимальных затратах.

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