Что такое комплексное обслуживание 1С по SLA и зачем оно нужно бизнесу

Использование информационных технологий и стабильность работы программных продуктов, таких как 1С, — критические факторы успеха современного бизнеса. Перебои в работе ПО грозят потерей данных, снижением производительности и упущенной прибылью. Комплексное обслуживание на основе SLA — способ сделать работу 1С непрерывной и эффективной.

Что такое сопровождение по SLA

Service Level Agreement (SLA) — это соглашение об уровне предоставления услуг, то есть договор между компанией-поставщиком услуг 1С и потребителем. Он обеспечивает четкую и прозрачную работу с 1С, гарантирует бесперебойное и эффективное функционирование информационной системы бизнеса.

Ключевая роль в SLA отводится уровням приоритета задач. Договор устанавливает сроки решения задач в зависимости от их срочности и важности. Это гарантирует, что критические проблемы будут решены как можно быстрее.

Сопровождение 1С по договору SLA — это работа 1С-системы в сопровождении личного аналитика. С таким подходом собственники бизнеса и непосредственные пользователи ПО получают четкое понимание, сколько времени уйдет на решение каждой проблемы.

При обычном сопровождении помощь, конечно, окажут, но сроки не гарантированы. С SLA заказчик знает, когда ему ответят и сколько времени займет поиск решения.

В SLA задачи разделены по уровню важности:

Критический — система упала, нужно срочно реанимировать.

Высокий — ПО работает, но с серьезными сбоями, например, не работает банк-клиент.

Средний — работа с недочетами, например, неверно рассчитывается зарплата.

Низкий — небольшие проблемы, низкая скорость работы.

Благодаря уровням важности, специалисты по 1С могут распределить работу и быстро помочь в решении самых важных проблем.

Что входит в SLA

В SLA прописаны:

Объем и содержание услуг — что входит в пакет обслуживания. Так заказчик понимает, на что может рассчитывать.

Разграничение ответственности — кто за что отвечает, чтобы избежать непонимания и спорных ситуаций.

Сроки и уровни приоритета — в какие сроки будут решаться задачи в зависимости от их важности.

Финансовые условия — сумма, срок оплаты, а также штрафы за нарушение условий договора.

Порядок разрешения споров — как решать возможные проблемы и урегулировать конфликты.

Что дает SLA-обслуживание бизнесу

SLA — это не просто договор, это инструмент для обеспечения бесперебойной и уверенной работы в 1С. SLA дает бизнесу уверенность в качестве предоставляемых услуг 1С и эффективности работы обслуживающих программистов и аналитиков.

С SLA заказчик может забыть о дорогостоящих штатных программистах 1С, так как он получит доступ к команде профессионалов, готовых решить любые задачи по 1С, когда это необходимо.

SLA — это удобный способ получения нужных результатов и контроля качества предоставляемых 1С-услуг.

Преимущества SLA-сопровождения с BRG

SLA с BRG — гарантия спокойствия и эффективности бизнеса. С нами вы получаете:

Бесперебойную работу 1С — никаких простоев и финансовых потерь.

Персонального специалиста , который будет досконально знать 1С клиента с учетом доработок и нюансов. Наши аналитики готовят решения быстро и эффективно.

Соблюдение сроков — заказы будут выполнены в установленное время. Максимальное время реакции на обращения — от одного часа, а готовое решение предоставим не позднее трех дней.

Прозрачность и контроль — возможность отследить статус заявки в любой момент.

Надежную защиту данных и безопасность информации.

Ежемесячный отчет о выполненных работ.

Страховку от издержек , если столкнулись с безответственностью или некомпетентностью специалиста.

Денежную компенсацию срок ответа нарушен. Если компания использует первый или второй уровень поддержки SLA, то при нарушении условий договора мы компенсируем 15% от стоимости услуг следующего месяца. При повторном нарушении компенсация увеличивается до 20%.

С SLA с BRG компания получает уверенность в стабильности и качестве обслуживания 1С.

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