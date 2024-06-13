Что такое комплексное обслуживание 1С по SLA и зачем оно нужно бизнесу

Что такое сопровождение по SLA
Service Level Agreement (SLA) — это соглашение об уровне предоставления услуг, то есть договор между компанией-поставщиком услуг 1С и потребителем. Он обеспечивает четкую и прозрачную работу с 1С, гарантирует бесперебойное и эффективное функционирование информационной системы бизнеса.
Ключевая роль в SLA отводится уровням приоритета задач. Договор устанавливает сроки решения задач в зависимости от их срочности и важности. Это гарантирует, что критические проблемы будут решены как можно быстрее.
Сопровождение 1С по договору SLA — это работа 1С-системы в сопровождении личного аналитика. С таким подходом собственники бизнеса и непосредственные пользователи ПО получают четкое понимание, сколько времени уйдет на решение каждой проблемы.
При обычном сопровождении помощь, конечно, окажут, но сроки не гарантированы. С SLA заказчик знает, когда ему ответят и сколько времени займет поиск решения.
В SLA задачи разделены по уровню важности:
Критический — система упала, нужно срочно реанимировать.
Высокий — ПО работает, но с серьезными сбоями, например, не работает банк-клиент.
Средний — работа с недочетами, например, неверно рассчитывается зарплата.
Низкий — небольшие проблемы, низкая скорость работы.
Благодаря уровням важности, специалисты по 1С могут распределить работу и быстро помочь в решении самых важных проблем.
Что входит в SLA
В SLA прописаны:
Объем и содержание услуг — что входит в пакет обслуживания. Так заказчик понимает, на что может рассчитывать.
Разграничение ответственности — кто за что отвечает, чтобы избежать непонимания и спорных ситуаций.
Сроки и уровни приоритета — в какие сроки будут решаться задачи в зависимости от их важности.
Финансовые условия — сумма, срок оплаты, а также штрафы за нарушение условий договора.
Порядок разрешения споров — как решать возможные проблемы и урегулировать конфликты.
Что дает SLA-обслуживание бизнесу
SLA — это не просто договор, это инструмент для обеспечения бесперебойной и уверенной работы в 1С. SLA дает бизнесу уверенность в качестве предоставляемых услуг 1С и эффективности работы обслуживающих программистов и аналитиков.
С SLA заказчик может забыть о дорогостоящих штатных программистах 1С, так как он получит доступ к команде профессионалов, готовых решить любые задачи по 1С, когда это необходимо.
SLA — это удобный способ получения нужных результатов и контроля качества предоставляемых 1С-услуг.
Преимущества SLA-сопровождения с BRG
SLA с BRG — гарантия спокойствия и эффективности бизнеса. С нами вы получаете:
Бесперебойную работу 1С — никаких простоев и финансовых потерь.
Персонального специалиста, который будет досконально знать 1С клиента с учетом доработок и нюансов. Наши аналитики готовят решения быстро и эффективно.
Соблюдение сроков — заказы будут выполнены в установленное время. Максимальное время реакции на обращения — от одного часа, а готовое решение предоставим не позднее трех дней.
Прозрачность и контроль — возможность отследить статус заявки в любой момент.
Надежную защиту данных и безопасность информации.
Ежемесячный отчет о выполненных работ.
Страховку от издержек, если столкнулись с безответственностью или некомпетентностью специалиста.
Денежную компенсацию срок ответа нарушен. Если компания использует первый или второй уровень поддержки SLA, то при нарушении условий договора мы компенсируем 15% от стоимости услуг следующего месяца. При повторном нарушении компенсация увеличивается до 20%.
С SLA с BRG компания получает уверенность в стабильности и качестве обслуживания 1С.
Специальный подарок для читателей «Клерк.ру»
Дополнительные 3 часа аудита по 1С бесплатно
Экономьте время и ресурсы компании еще до начала работ по 1С
Заполните форму, вышлем секретный промо-код на e-mail:
Реклама: ООО «ГК Би Эр Джи» ИНН 9717069500, erid: LjN8JwGmR
Начать дискуссию