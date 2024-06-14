25 лет опыта в автоматизации бизнеса 

BRG — это…
BRG — официальный партнер фирмы 1С. Компания специализируется на оказании консалтинговых услуг, настройке и внедрении программных продуктов и автоматизации предприятий на платформе «1С:Предприятие».
Главное направление — консалтинг в страховом рынке, начиная от методологии и заканчивая внедрением 1С.
Услуги компании:
Сопровождение SLA.
Обновление программы 1С.
Интеграция 1С со сторонним софтом, интернет-магазинами.
Обучение работе с 1С.
Разовые работы по обучению и сопровождению.
Аудит информационных баз.
Услуги консалтинга.
Компания BRG предлагает комплексный проект для клиентов консалтинг+автоматизация. Перед внедрением программного продукта специалисты проводят комплекс диагностических и консалтинговых услуг, выявляют требования заказчика к будущей информационной системе, формируют рекомендации и подбирают наиболее эффективное программное решение.
Типовые продукты:
1С:ERP Управление предприятием 2.
1С:Управление холдингом 8.
1С:Комплексная автоматизация 8.
1С:Бухгалтерия 8.
1С:Управление торговлей 8.
Отраслевые решения:
Новый стандарт для учета договоров страхования МСФО (IFRS) 17 — BRG: МСФО 17.
Положение Банка России от 16.11.2021 № 781-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков»
Зарплата и управление персоналом для НФО учет на ЕПС.
Управление 1С страховым брокером 8.
Записаться на консультацию по прикладным продуктам 1С можно прямо сейчас.
Какие еще виды консалтинга можно получить в BRG
Консультирование по ведению регламентированного учета в программах 1С.Специалисты BRG помогут с составлением перечня хозяйственных операций в компании, сформируют оптимальную систему бухгалтерского и налогового учета, разработают единые требования к системе документооборота на предприятии и помогут выбрать оптимальный программный продукт для автоматизации работы.
Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета. Сотрудники BRG консультируют по вопросам отражения в учете нестандартных хозяйственных операций, по расчету зарплаты и кадровому учету, анализируют перечень хозяйственных операций в организации и предлагают пути к его оптимизации, информируют о последних изменениях в законодательстве.
Консультирование по вопросам управленческого учета и системам управления предприятием. Специалисты помогут с финансовым и операционным менеджментом, бюджетированием и бюджетным управлением, МСФО. Также сотрудники BRG помогут вырасти в стоимости вашей компании за счет оптимизации деятельности и усиления конкурентных преимуществ.
Страховой консалтинг. BRG, как эксперт в области автоматизации финансовой отчетности, выполнит разработку решения и поможет страховым компаниям своевременно и технологически грамотно реализовать в своих системах новые масштабные требования. В организации есть уже готовые шаблоны и наработки, которые позволяют эффективно выполнить проекты по совершенствованию финансового управления.
Все сотрудники BRG обладают многолетним опытом решения сложных задач в ведущих российских и мировых компаниях. Запишитесь на консультацию или закажите обратный звонок
Преимущества работы с BRG
Многолетний опыт и качество обслуживания, подтвержденное многочисленными сертификатами знания программ 1С.
Отраслевая специализация сотрудников компании. Будьте уверены, с вами будет работать только профессионал в вашей отрасли.
Индивидуальный подход. Все задачи разрабатываются под запросы и пожелания клиентов.
Контроль качества. В BRG внедрена и работает система менеджмента качества (ISO 9001:2008), что свидетельствует о высочайшем уровне организации бизнес-процессов в компании, наличии отлаженных и эффективных технологий работы.
Гарантии и надежность. Компания работает на рынке уже 25 лет, имеет большое количество внедренных решений и отзывов довольных клиентов.
Опыт и профессионализм — вот главные принципы работы команды BRG.
Консалтинг в страховом рынке, начиная от методологии и заканчивая внедрением 1С
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Реклама: ООО «ГК Би Эр Джи» ИНН 9717069500, erid: LjN8KASou
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