25 лет опыта в автоматизации бизнеса 

BRG — официальный партнер фирмы 1С. Компания специализируется на оказании консалтинговых услуг, настройке и внедрении программных продуктов и автоматизации предприятий на платформе «1С:Предприятие».

Услуги компании:

Компания BRG предлагает комплексный проект для клиентов консалтинг+автоматизация. Перед внедрением программного продукта специалисты проводят комплекс диагностических и консалтинговых услуг, выявляют требования заказчика к будущей информационной системе, формируют рекомендации и подбирают наиболее эффективное программное решение.

Типовые продукты:

Отраслевые решения:

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Консультирование по ведению регламентированного учета в программах 1С.Специалисты BRG помогут с составлением перечня хозяйственных операций в компании, сформируют оптимальную систему бухгалтерского и налогового учета, разработают единые требования к системе документооборота на предприятии и помогут выбрать оптимальный программный продукт для автоматизации работы.

Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета. Сотрудники BRG консультируют по вопросам отражения в учете нестандартных хозяйственных операций, по расчету зарплаты и кадровому учету, анализируют перечень хозяйственных операций в организации и предлагают пути к его оптимизации, информируют о последних изменениях в законодательстве.

Консультирование по вопросам управленческого учета и системам управления предприятием. Специалисты помогут с финансовым и операционным менеджментом, бюджетированием и бюджетным управлением, МСФО. Также сотрудники BRG помогут вырасти в стоимости вашей компании за счет оптимизации деятельности и усиления конкурентных преимуществ.