Импортозамещение: решение 1C:ERP — альтернатива SAP в России

Импортозамещение стало ключевым направлением экономической политики России из-за глобальных изменений на мировой арене. Компании стремятся найти надежные и функциональные аналоги иностранным системам управления бизнес-процессами. Одна из таких систем — 1C:ERP, которая предлагает равноценную альтернативу широко известному SAP.

SAP зарекомендовал себя как надежное решение для крупных корпораций и предприятий. Но с 2024 года компания отказалась от обслуживания партнеров в РФ. Высокая стоимость внедрения и поддержки, сложность адаптации под специфику российского законодательства также стали стимулом для отечественных компаний искать альтернативные решения.

Сертифицированные специалисты BRG проведут подробный анализ текущей ситуации в вашей компании и сформируют четкий план внедрения и сопровождения 1С:ERP на вашем предприятии. Гарантируем, что интеграция пройдет без огромных финансовых затрат и потери важных данных. Эксперты BRG обучат весь персонал работе в конфигурациях 1С и помогут протестировать новое программное обеспечение.

Преимущества 1C:ERP

Отечественное ПО.

1C:ERP изначально создавалась с учетом специфики российского учета и налогообложения, что упрощает процесс внедрения и снижает риски, связанные с несоответствием законодательным требованиям.

Стоимость.

Цена на программный пакет от 1С гораздо ниже по сравнению с SAP, что существенно экономит бюджет компании.

Поддержка и развитие.

Система поддерживается широкой сетью сертифицированных партнеров «1C», что обеспечивает оперативную техническую поддержку и обновление.

Интеграция.

1C:ERP легко интегрируется с другими продуктами «1C» и сторонними приложениями, что позволяет создавать единую информационную среду предприятия.

Почему российский бизнес вбирает 1C:ERP

Главное преимущество 1C:ERP перед SAP — возможность гибкой настройки системы под индивидуальные потребности предприятия без значительных финансовых и временных затрат.

Система 1C известна своим удобным интерфейсом и простотой использования. Это снижает порог входа для сотрудников компании и способствует быстрому внедрению системы в процессы предприятия.

Экосистема 1C:ERP постоянно развивается благодаря огромному сообществу разработчиков и партнеров.

Наличие большого количества дополнительных модулей и готовых решений позволяет компании BRG расширять функционал системы в соответствии индивидуальными потребностями бизнеса.

С точки зрения поддержки и обслуживания, 1C:ERP также выглядит предпочтительнее. Компания 1C предоставляет обширную сеть аккредитованных партнеров и франчайзи, которые могут оперативно решать возникающие вопросы и предоставлять квалифицированную помощь.

Программные решения от 1С позволяют российским компаниям не зависеть от зарубежных сервисов и избегать возможных проблем, связанных с международными санкциями и ограничениями.

В условиях, когда российские предприятия сталкиваются с необходимостью замещения зарубежных систем управления, 1C:ERP представляет собой отличную альтернативу, которая помогает не только сократить издержки, но и получить решение, полностью соответствующее всем требованиям и особенностям российского рынка.

Внедрение системы 1C:ERP — это стратегический шаг для компаний, которые стремятся к оперативной адаптации под меняющиеся условия ведения бизнеса и хотят сохранить конкурентоспособность на российском рынке.

Когда компаниям нужно заменить зарубежные программы на российские, система 1C:ERP становится отличным решением. Она удобно меняется под нужды нашего рынка и помогает автоматизировать множество процессов в работе.

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