Переход на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»: основные изменения в учете и отчетности

С внедрением стандарта МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» организации оказались в новых условиях, которые требуют иного подхода к бухгалтерско-финансовой деятельности. Какие изменения пришли с новой концепцией:

Классификация договоров.

Новые правила дают возможность не только распределять договоры по сегментам, но и при необходимости объединять их в общие группы. Такой подход (сегментация и агрегирование) позволяет систематизировать договоры по их схожим и отличительным признакам.

Отчетность.

Деление договоров по группам отразится на бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Новые правила затронут внутреннюю документацию и подготовку отчетности для проверяющих структур. Вместо понятия «Линия бизнеса» будет использоваться понятие «Группа видов страхования». По этим сегментам будет собираться новая бухгалтерско-финансовая отчетность и отчетность в порядке надзора.

Учетные системы.

Страховые организации должны перенастроить свои учетные системы, в которые заносят данные об операционной деятельности. А бухгалтерский учет вести с учетом новых требований к планам счетов и порядку отражения страховых операций.

Денежные потоки.

Страховщики смогут прогнозировать денежные потоки, используя стандартизированную методику оценки рисков и другие актуарные оценки.

Хозяйственные операции.

Новый стандарт позволяет сосредоточиться не только на страховом учете, но и структурировать хозяйственные операции, которые лишь косвенно относятся к страхованию. В результате разная информация разводится по кластерам, что помогает легче управлять целыми массивами данных.

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» устанавливает правила к созданию отчетов о финансовом положении. При оценке обязательств по страхованию и активов по перестрахованию необходимо учитывать премии и страховые убытки. Все они указываются в одной оценке.

Обучение сотрудников.

Страховым организациям нужно уделять больше внимания квалификации своих сотрудников: разрабатывать внутренние регламенты и разъяснения, учить работе в учетных системах по новым правилам, проводить семинары по переходу на новые стандарты и бухгалтерско-финансовую отчетность.

Цифровые решения

Крупные страховые организации несут значительные финансовые затраты на разработку собственного ПО и сопутствующих IT-решений. Они создают целые команды специалистов для повышения эффективности страховой деятельности. Добиться высоких результатов можно с помощью интеграции собственных учетных систем в 1С — это удобное решение для ведения бухучета и финансовой отчетности. Стоит отметить, что у небольших страховщиков возможности более скромные, они не могут себе позволить вливать большие суммы в разработку собственного ПО и учетных систем.