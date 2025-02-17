Переход на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»: основные изменения в учете и отчетности

Смена МСФО для страховщиков
С 1 января 2025 года все страховые организации должны применять МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (указание Банка России от 16.08.2022 № 6219-У).
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность организаций, выпускающих договоры страхования, в данный момент претерпевают переход на новый стандарт. Он затрагивает почти всех страхователей, включая международные группы страховщиков.
На смену действующего ранее МСФО (IFRS) 4 пришел новый стандарт, а вместе с ним и новые учетные и организационные вызовы. С этого времени начался новый виток истории бухучета страховщиков.
Чем отличаются прошлый и современный стандарты:
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».
Не предлагает для страховщиков алгоритмы оценки договоров. Предлагаемые методы учета исключают возможность сравнивать компании между собой.
Описывает новый подход к бухгалтерско-финансовым операциям и контролю денежных потоков. Разъясняет страховым организациям, какие риски учитывать при оценке, как работать с краткосрочными и долгосрочными договорами, как использовать конвертацию денежных потоков в разрезе экономической обстановки и т. д. Новые правила по страховым операциям предполагают деление договоров страхования на сегменты — «Портфели» и «Группы учета договоров». Кроме этого, новый стандарт устанавливает различные модели расчетов — ожидаемых финансовых поступлений от исполнения договоров, маржи за указанные в договоре услуги, рисковых поправок.
Переход страховщиков на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» должен происходить корректно — важно оформить внутренние правила и локальные инструкции, разработать учетную политику.
Основные новшества
Сделки страховых организаций напрямую связаны с рыночной и экономической ситуацией. Условия договоров должны учитывать все обстоятельства, влияющие на денежные потоки, выплату премий, убытки, а также потенциальные риски.
Планирование денежных потоков.
Поступление финансовых потоков — процесс, который можно просчитать на этапе заключения договора страхования. Полученные показатели будут максимально приближены к точным, если использовать объективную оценку, суждения, экономические факторы и ситуацию на рынке. Стандартизация такого подхода позволяет применять конкретные методы планирования, например, модульный подход.
Учет рисков.
Потенциальные риски влияют на расчет суммы договора страхования, но вместе с тем на этом этапе присутствует неопределенность суммы. Оценка рисков выполняется специфическими методами и учитывает время поступления денежных потоков. Страховщики должны учитывать влияние рисков и делать на них поправки.
Значение маржи.
За услуги по договору страхования организация получает маржу — это разница между планируемым доходом и фактическим. Маржа может быть как положительной, так и отрицательной. Если компания уходит по марже в минус, то в отчетности это отражается как убыток, а договор признается обременительным.
Дисконтирование.
На сумму договора страхования влияет экономическая ситуация. На определенном промежутке времени стоимость денег может измениться. Чтобы минимизировать убытки, страховщикам в учете нужно делать поправки на дисконтирование.
Какие еще особенности учитывать
В обязанности страховых организаций входит переоценка договоров с учетом текущих денежных потоков, рисков и дисконтирования. При оценке во внимание берутся временные отрезки, в которых была оказана услуга.
Для краткосрочных договоров может применяться принцип резервирования незаработанной премии. Также премии к получению, незаработанные страховые премии и страховые убытки к уплате больше нельзя представлять отдельно от прочих страховых активов и обязательств. Все они будут включены в оценку обязательств по страхованию и активов по перестрахованию.
Страховые компании обязаны вести бухгалтерский учет и финансовую отчетность, а также заключать страховые сделки в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» и иными НПА, регламентирующими страховые операции. Компания BRG помогает страховщикам автоматизировать свою деятельность и бухгалтерско-финансовый учет.
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Переход на иную концепцию
С внедрением стандарта МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» организации оказались в новых условиях, которые требуют иного подхода к бухгалтерско-финансовой деятельности. Какие изменения пришли с новой концепцией:
Классификация договоров.
Новые правила дают возможность не только распределять договоры по сегментам, но и при необходимости объединять их в общие группы. Такой подход (сегментация и агрегирование) позволяет систематизировать договоры по их схожим и отличительным признакам.
Отчетность.
Деление договоров по группам отразится на бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Новые правила затронут внутреннюю документацию и подготовку отчетности для проверяющих структур. Вместо понятия «Линия бизнеса» будет использоваться понятие «Группа видов страхования». По этим сегментам будет собираться новая бухгалтерско-финансовая отчетность и отчетность в порядке надзора.
Учетные системы.
Страховые организации должны перенастроить свои учетные системы, в которые заносят данные об операционной деятельности. А бухгалтерский учет вести с учетом новых требований к планам счетов и порядку отражения страховых операций.
Денежные потоки.
Страховщики смогут прогнозировать денежные потоки, используя стандартизированную методику оценки рисков и другие актуарные оценки.
Хозяйственные операции.
Новый стандарт позволяет сосредоточиться не только на страховом учете, но и структурировать хозяйственные операции, которые лишь косвенно относятся к страхованию. В результате разная информация разводится по кластерам, что помогает легче управлять целыми массивами данных.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» устанавливает правила к созданию отчетов о финансовом положении. При оценке обязательств по страхованию и активов по перестрахованию необходимо учитывать премии и страховые убытки. Все они указываются в одной оценке.
Обучение сотрудников.
Страховым организациям нужно уделять больше внимания квалификации своих сотрудников: разрабатывать внутренние регламенты и разъяснения, учить работе в учетных системах по новым правилам, проводить семинары по переходу на новые стандарты и бухгалтерско-финансовую отчетность.
Цифровые решения
Крупные страховые организации несут значительные финансовые затраты на разработку собственного ПО и сопутствующих IT-решений. Они создают целые команды специалистов для повышения эффективности страховой деятельности. Добиться высоких результатов можно с помощью интеграции собственных учетных систем в 1С — это удобное решение для ведения бухучета и финансовой отчетности. Стоит отметить, что у небольших страховщиков возможности более скромные, они не могут себе позволить вливать большие суммы в разработку собственного ПО и учетных систем.
Компания BRG помогает страховщикам внедрять автоматизацию процессов и интегрировать учетные системы организаций в 1С, а также безболезненно адаптироваться к новым стандартам. Проведем аудит отчетности и бухгалтерского учета, а затем подготовим рекомендации по переходу на МСФО (IFRS) 17. Кроме этого, профессиональная поддержка включает не только переход на МСФО, но и страховой консалтинг, IT-аутсорсинг, аренду серверов и ПО. В команде работает более 50 специалистов поддержки и сопровождения. Условиями договора предусмотрена гарантия на работы — 1 год с даты подписания акта приема.
Подведем итоги
Переход на МСФО (IFRS) 17 — это возможность для страховых компаний сделать учет и отчетность более прозрачными, сопоставимыми и управляемыми. Новый подход требует пересмотра внутренних процессов, что, безусловно, сопряжено с определенными сложностями. Но грамотная подготовка может превратить этот вызов в стратегическое преимущество.
Чтобы успешно адаптироваться к новым требованиям, страховщикам важно:
Разработать детализированную учетную политику, отражающую требования МСФО 17.
Перенастроить учетные системы и автоматизировать процессы для соответствия новым стандартам.
Провести обучение сотрудников и усилить методическую поддержку.
Использовать современные цифровые решения, в том числе интеграцию с 1С.
Регулярно анализировать экономическую и рыночную ситуацию для минимизации убытков по страховым сделкам.
Вести учет хозяйственных и страховых операций в соответствии с новыми правилам бухгалтерского учета и финансовой отчетности для страховщиков.
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