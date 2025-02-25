Учет НМА в 2025 году

Новый ФСБУ 14/2022: основные аспекты
Стандарт ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» утвержден приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н. Обязательное применение стандарта началось с 1 января 2024 года, и в 2025 году он продолжил свое действие.
Одним из важных нововведений стало разрешение на введение лимитов стоимости НМА. Это главное отличие стандарта от предыдущего ПБУ 14/2007, требующего учитывать все активы независимо от их стоимости. ФСБУ 14/2022 позволяет устанавливать предел стоимости активов и не фиксировать в учете НМА, если их стоимость ниже заданного лимита.
Компании обязаны зафиксировать этот лимит в своей учетной политике, а затраты на покупку и создание малоценки теперь учитываются как расходы в период завершения капитальных вложений, связанных с этими активами.
Кроме того, с 1 января 2025 года коэффициент для начальной стоимости амортизируемых НМА и основных средств (ОС) увеличился с 1,5 до 2 (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Теперь первоначальная стоимость амортизируемых НМА с коэффициентом 2 собирается из расходов на их приобретение, изобретение, модернизацию и т. д. Следующие объекты подпадают под такую политику:
ОС, включенные в Реестр радиоэлектронной продукции и относящиеся к сфере искусственного интеллекта;
ОС, включенные в единый перечень российского ПО;
объекты, включенные в Перечень высокотехнологичного оборудования;
исключительные права на программы для ЭВМ и базы данных.
Что теперь отнести к НМА: классификация НМА
ФСБУ 14/2022 четко разграничивает НМА и прочие активы и на конкретных примерах дает разбор таких объектов. Для признания к НМА объект должен соответствовать следующим условиям:
Не иметь материально-вещественной формы.
Использоваться в повседневной деятельности организации. Это в том числе ежедневная продажа товаров или оказание услуг.
Срок полезного использования таких объектов — более 12 месяцев.
В будущем будет приносить компании доход. При этом организация должна быть правообладателем данного дохода и должна быть способна ограничить доступ к нему других лиц.
Существовать автономно от других активов.
Классификация НМА — важная задача, которую нужно выполнить в соответствии с пунктом 12 ФСБУ 14/2022. Этот процесс позволяет систематизировать активы, что упрощает их учет, оценку и амортизацию.
Для начала важно выделить различные виды НМА. Они включают:
Произведения науки, литературы и искусства — книги, статьи, художественные произведения и другие творческие работы.
Компьютерные программы — программное обеспечение, которое может использоваться как для внутренней автоматизации процессов, так и для предоставления услуг клиентам.
Базы данных — структурированные наборы информации, которые могут быть использованы для анализа и принятия решений.
Изобретения — новые технические решения, которые могут быть запатентованы.
Полезные модели — менее сложные, чем изобретения, но также могут быть защищены патентами.
Промышленные образцы — уникальные дизайны продукции, которые защищаются авторским правом.
Секреты производства (ноу-хау) — информация, которая дает компании конкурентное преимущество и не является общедоступной.
Селекционные достижения — новые сорта растений или породы животных, которые могут быть зарегистрированы и защищены.
По ФСБУ 14/2022 в состав нематериальных активов включили гудвилл — деловую репутацию компании. Исключение — гудвилл, созданный непосредственно компанией.
Единицу измерения гудвилла должна для себя определить сама компания. Составители ФСБУ отсылают к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения бизнесов». Бухгалтеры должны учитывать гудвил в своей компании согласно этому документу.
Объекты одного вида, обладающие схожими характеристиками и предназначением, объединяются в группы.
Например, в группу «НМА в ИТ-сфере» могут быть включены как компьютерные программы, так и базы данных, поскольку они используются для достижения схожих целей в области информационных технологий.
Классификация НМА важна также для определения методов их оценки и амортизации. Каждый вид и группа НМА требуют разных подходов к оценке стоимости и расчету амортизации, что нужно зафиксировать в учетной политике компании. Это позволит не только обеспечить соответствие требованиям законодательства, но и оптимизировать финансовую отчетность.
Также важно учитывать, что правильная классификация НМА может повлиять на налоговые обязательства компании. Например, разные виды НМА могут иметь различные сроки амортизации, что в свою очередь может отразиться на налоговых вычетах. Поэтому компании следует внимательно подходить к процессу классификации и документирования своих нематериальных активов, чтобы избежать возможных ошибок и недоразумений в будущем.
Процесс классификации НМА помогает в принятии обоснованных управленческих решений, связанных с финансами, а также в планировании будущих инвестиций и инноваций.
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Что теперь не является НМА согласно ФСБУ 14/2022
Новый стандарт значительно расширяет перечень объектов, которые не могут быть учтены как НМА. Согласно ФСБУ 14/2022, начиная с 2025 года при учете нематериальных активов исключаются следующие позиции:
финансовые вложения организации;
средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности, приобретенные или созданные для дальнейшей реализации в рамках обычной деятельности фирмы;
права пользования активом по арендным соглашениям;
долгосрочные активы, подготовленные к продаже;
средства индивидуализации, разработанные компанией самостоятельно;
квалификация сотрудников, интеллектуальные и деловые качества персонала;
информация о контрагентах фирмы, созданная организацией;
объекты, которые отражают результаты интеллектуальной деятельности (в случае, если компания решила учитывать их отдельно от НМА в бухгалтерском учете).
В чем теперь измерять НМА
По новому стандарту единицей учета НМА признали инвентарный объект (п. 11 ФСБУ 14/2022). Он представляет собой права на объект, которые чаще всего образуются согласно договору. Сложный объект также признается инвентарным, когда он представляет собой совокупность охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Примером может служить единая технология.
Если собственником исключительного права на актив являются несколько компаний и физлиц, такой объект признается НМА в каждой организации (п. 5 ФСБУ 14/2022).
Как сформировать первоначальную стоимость НМА
На счет 04 «Нематериальные активы» бухгалтер должен поставить объект НМА по первоначальной стоимости. Это совокупность капитальных средств, которые вложили в объект.
В состав первоначальной стоимости компания сможет учесть только те вложения, которые она сделала до принятия актива к бухгалтерскому учету.
Новый ФСБУ по НМА не указывает четкий способ формирования первоначальной стоимостии не определяет перечень капитальных вложений. В данном случае лучше ориентироваться на список, который дан в пункте 5 главы I ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
Как оценивать НМА
В 2025 году нематериальные активы в бухгалтерском учете оцениваются одним из двух способов:
по первоначальной стоимости. Согласно ФСБУ, в этом случае первоначальная стоимость и сумма накопленной амортизации не изменяются;
по переоцененной стоимости.
Когда выбрали способ оценки, его нужно применять ко всем НМА, входящим в одну группу. Способ оценки в обязательном порядке пропишите в учетной политике организации.
Переоценка НМА после признания
Минфин предоставил компаниям возможность самостоятельно решать, когда и как часто проводить переоценку своих активов. Бухгалтерам следует учитывать степень возможных изменений в справедливой стоимости НМА.
Существует два метода для проведения переоценки:
Пересчет оригинальной стоимости НМА вместе с накопленной амортизацией. Такой пересчет необходимо осуществить так, чтобы после завершения переоценки балансовая стоимость объекта соответствовала справедливой стоимости НМА.
Уменьшение первоначальной стоимости актива на сумму накопленной амортизации, которая была рассчитана до момента переоценки. Затем эта сумма должна быть пересчитана так, чтобы она совпадала со справедливой стоимостью НМА.
Таким образом, компании получили гибкость в подходе к переоценке своих активов, что позволяет им более точно отражать их текущую рыночную стоимость.
Амортизация НМА
ФСБУ 14/2022 ввел важное правило — обязательный пересмотр элементов амортизации. Данную проверку проводят в конце отчетного года, а также при сигнале о том, что элементы амортизации могли измениться. В результате проверки бухгалтер может изменить элементы амортизации. Корректировки нужно отразить в бухучете как изменения оценочных значений.
К элементам амортизации относят:
ликвидационную стоимость НМА;
срок полезного использования;
способ амортизации.
НМА на спецрежимах
Для компаний, которые имеют право вести бухгалтерский учет в упрощенной форме, ФСБУ 14/2022 дает поблажки. Этим компаниям разрешено:
не проверять НМА на обесценение согласно МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»;
не указывать в бухгалтерской отчетности результаты сверки остатков НМА и их движения за отчетный период, способы оценки НМА, элементы амортизации и ряд других параметров.
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