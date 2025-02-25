Учет НМА в 2025 году

Стандарт ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» утвержден приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н. Обязательное применение стандарта началось с 1 января 2024 года, и в 2025 году он продолжил свое действие.

Одним из важных нововведений стало разрешение на введение лимитов стоимости НМА. Это главное отличие стандарта от предыдущего ПБУ 14/2007, требующего учитывать все активы независимо от их стоимости. ФСБУ 14/2022 позволяет устанавливать предел стоимости активов и не фиксировать в учете НМА, если их стоимость ниже заданного лимита.

Компании обязаны зафиксировать этот лимит в своей учетной политике, а затраты на покупку и создание малоценки теперь учитываются как расходы в период завершения капитальных вложений, связанных с этими активами.

Кроме того, с 1 января 2025 года коэффициент для начальной стоимости амортизируемых НМА и основных средств (ОС) увеличился с 1,5 до 2 (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Теперь первоначальная стоимость амортизируемых НМА с коэффициентом 2 собирается из расходов на их приобретение, изобретение, модернизацию и т. д. Следующие объекты подпадают под такую политику: