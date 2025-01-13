НДС на УСН с 2025: как вести учет без головной боли

В 2025 году освобождение от уплаты налога получают упрощенцы, которые в 2024 году получили доход не более 60 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК). Также не платят НДС организации и ИП, которые зарегистрировались в 2025 году и перешли на УСН с момента регистрации. Обратите внимание, что это не право на освобождение, а обязанность бизнеса (письма Минфина от 07.10.2024 № 03-07-11/96800, от 02.10.2024 № 03-07-11/95245).

Закон в этом случае освобождает бизнес от исчисления и уплаты НДС, но не отменяет других обязанностей налогоплательщика. Полностью сохраняются все функции налогового агента по НДС, также импортный НДС уплачивается в полном объеме.

При доходах до 60 млн руб. упрощенцы автоматически получают освобождение от НДС. Уведомлять об этом налоговую инспекцию не нужно. Освобожденный от НДС бизнес не выставляет счета-фактуры, не ведет книгу покупок и продаж и не подает в налоговую инспекцию соответствующую декларацию (ст. 2 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).

Если в 2025 году доходы плательщика УСН превысят 60 млн рублей, со следующего месяца он должен платить НДС по обычным или пониженным ставкам.

Если в текущем году упрощенец платит НДС, и по итогам года его доходы не превысили 60 млн рублей, то в следующем году он обязан применять освобождение от исчисления и уплаты этого налога.