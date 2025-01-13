НДС на УСН с 2025: как вести учет без головной боли

К чему готовиться бизнесу на УСН с 1 января 2025 года
С начала 2025 года ИП и организации на упрощенке являются плательщиками НДС.
До 1 января 2025 года бизнес на УСН освобождался от обязанности платить НДС и вести соответствующий учет. Если обратиться к статье 346.11 НК, налог на добавленную стоимость был прописан в числе неприменяемых налогов.
По новой редакции ст. 346 11 НК, действующей с 1 января 2025 года, все упрощенцы признаются плательщиками НДС (п. 2, 3 ст. 346.11 НК).
Законодатель предусмотрел три варианта применения НДС на УСН в 2025 году (п.1 ст 145 НК, п. 3, 8 ст. 164 НК):
Освобождение от НДС.
Применение пониженных ставок 5% или 7%.
Применение обычной ставки 20%. Напомним, что на основании п. 2 ст. 164 НК, вместо 20% налогоплательщик при реализации отдельных видов товаров может использовать ставку 10%.
Освобождение бизнеса на УСН от НДС
В 2025 году освобождение от уплаты налога получают упрощенцы, которые в 2024 году получили доход не более 60 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК). Также не платят НДС организации и ИП, которые зарегистрировались в 2025 году и перешли на УСН с момента регистрации. Обратите внимание, что это не право на освобождение, а обязанность бизнеса (письма Минфина от 07.10.2024 № 03-07-11/96800, от 02.10.2024 № 03-07-11/95245).
Закон в этом случае освобождает бизнес от исчисления и уплаты НДС, но не отменяет других обязанностей налогоплательщика. Полностью сохраняются все функции налогового агента по НДС, также импортный НДС уплачивается в полном объеме.
При доходах до 60 млн руб. упрощенцы автоматически получают освобождение от НДС. Уведомлять об этом налоговую инспекцию не нужно. Освобожденный от НДС бизнес не выставляет счета-фактуры, не ведет книгу покупок и продаж и не подает в налоговую инспекцию соответствующую декларацию (ст. 2 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Если в 2025 году доходы плательщика УСН превысят 60 млн рублей, со следующего месяца он должен платить НДС по обычным или пониженным ставкам.
Если в текущем году упрощенец платит НДС, и по итогам года его доходы не превысили 60 млн рублей, то в следующем году он обязан применять освобождение от исчисления и уплаты этого налога.
Применение пониженных ставок НДС 5% или 7%
Лимиты по доходу бизнеса на УСН для применения пониженных ставок:
5% — доход от 60 млн рублей до 250 млн рублей;
7% — доход от 250 млн рублей до 450 млн рублей.
При лишении права на освобождение от исчисления и уплаты НДС, налогоплательщик может самостоятельно выбрать ставку налога, но в пределах установленных лимитов (п. 8 Методических рекомендаций по НДС для УСН, направленных письмом ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@, далее — Методические рекомендации).
На первый взгляд, очевидно выгоднее выбрать ставку 5%, но каждая конкретная ситуация требует индивидуального подхода и глубокого анализа. Чтобы выбрать выгодную ставку, просчитайте суммы НДС. При расчете учитывайте объект налогообложения на УСН «доходы» или «доходы минус расходы», а также другие нюансы учета.
Пониженную ставку налога, организации и ИП обязаны применять в течении 12 последующих налоговых периодов (то есть не менее трех лет подряд) (ст. 170 НК, письмо Минфина от 26.07.2024 № 03-07-07/69907).
При пониженных ставках 5% или 7% входной НДС нельзя принимать к вычету. И вместе с тем, на общих условиях сохраняется обязанность выставлять счета-фактуры покупателям, вести книгу покупок и продаж и сдавать налоговую декларацию (письмо Минфина от 26.07.2024 № 03-07-07/69907).
При применении пониженных ставок входной НДС учитывают в стоимости товаров (работ или услуг). При объекте «доходы минус расходы» входной налог можно списать в расходы (ст. 170 НК).
Заявление о выборе пониженной ставки налога подавать в инспекцию не нужно. О применяемой ставке налоговая узнает из декларации по НДС.
Если налогоплательщик применял обычную ставку и решил перейти на пониженную, принятый к вычету НДС нужно восстановить в квартале, с которого он начал применять ставку 5% или 7% (ст. 170 НК).
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Применение ставки НДС 20% или 10%
При превышении дохода 60 млн рублей, закон не исключает применение ставки 20% (п. 5 ст.145 НК, письмо Минфина от 26.07.2024 № 03-07-07/69907). О выборе такой ставки специально уведомлять налоговую не нужно, эта информация отражается в налоговой декларации по НДС (п. 7 Методических рекомендаций).
Если применяется обычная ставка 20% или 10%, налогоплательщик может принимать к вычету входной НДС.
Как при обычных, так и при пониженных ставках бизнес на упрощенке определяет налоговую базу по НДС по общим правилам на дату отгрузки (в том числе и при безвозмездной передаче) и на дату получения аванса. НДС с аванса после отгрузки можно принять к вычету.
Порядок определения дохода на УСН с 2025 года
Учет доходов организации на упрощенке определяется ст. 346.15, 346.17 НК.
Совокупный доход, исходя из данных статей, определяется поступлениями:
от продажи товаров и услуг;
от доходов от внереализационной деятельности;
от полученного безвозмездно имущества.
Статьей 251 НК определены доходы, которые не учитываются при определении налогооблагаемой базы по УСН.
Доходы на упрощенке учитываются кассовым методом, то есть на дату поступления денег на расчетный счет или в кассу, также на дату получения иного имущества и (или) имущественных прав, либо погашением долга другим способом (п. 1 ст. 346.17 НК).
Важно отметить, что с 2025 года налогоплательщики, которые обязаны исчислять НДС, должны будут определять доходы за минусом суммы налога на добавленную стоимость (ст. 248, ст. 346.15 НК).
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