Пять распространенных ошибок при работе с 1С, которые могут дорого обойтись вашему бизнесу

Серьезный ущерб бизнесу при работе с 1С может нанести человеческий фактор. Неопытный или безответственный сотрудник — проблема для компании. Разделим неправильную работу с данными на две категории:

Неверный ввод данных — это неточности или опечатки при внесении в программу дат, сумм, единиц и др. Все это приводит к искажениям в отчетности. Нарушение порядка ввода данных — это нерегулярное или несвоевременное внесение данных.

Пример. Кладовщик весь день принимает и отправляет товары. Данные он записывает в блокнот, чтобы вечером перенести их в программу. Информация не фиксируется в системе своевременно, и это отражается на работе с клиентами. Заказы поступают от клиентов в течение дня, но товара в это время уже может не быть на складе. Руководителю приходится созваниваться с клиентами, оправдываться, объяснять причины произошедшего. Отношения с покупателями могут испортиться из-за халатного отношения сотрудника, который поленился вовремя внести данные в систему.

Решение. Настройте систему, чтобы она подсвечивала ошибки и неточности. Обучите сотрудника правильной работе в программе, обозначьте участок, акцентируйте внимание на важности своевременного внесения данных.