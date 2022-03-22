Письма от налоговой: как консультация спасла руководителя от ошибки

Выездных налоговых проверок стало меньше. Этот факт подтверждается бизнесом и статистикой ФНС. А вот поводов лишний раз вызвать должностное лицо в инспекцию для беседы — больше. Об этом говорят многие предприниматели. Один такой бизнесмен решил проконсультироваться со специалистами Бридж Групп и не прогадал.

Ситуация

Клиент получил уведомление от налоговой о вызове для дачи пояснений по вопросу сотрудничества с самозанятыми. Он был уверен, что у него все в порядке, поэтому попросил проинформировать его: как действовать, чтобы не тратить много времени на общение с инспекцией.

Что было сделано

Посмотрев фактуру вопроса, предложили два варианта:

связаться с инспектором и попросить перенести встречу; написать письмо с документами и комментариями по сути вопроса инспекции.

В ответ инспекция прислала документ с просьбой заполнить его и обещанием закрыть вопрос. Открыв документ, мы ужаснулись. Инспекция прислала для заполнения протокол допроса.

После этого мы рекомендовали клиенту действовать с этой инспекцией исключительно и строго в правовом поле — был подготовлен ответ в соответствии нормами закона.

Предупреждаем

Допрос регламентирован совершенно иными нормами НК и предусматривает особую процедуру. Никогда и ни при каких обстоятельствах не подписывайте никакие протоколы допроса, если вас не вызвали на этот самый допрос.

Вызов для дачи пояснений.

Документ: Уведомление о вызове в налоговый орган налогоплательщика.

Основание: подпункт 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса.

Суть: для дачи пояснений по вопросу.

Что важно знать

истребовать документы в рамках данной процедуры незаконно (вы их представить можете, но исключительно по желанию);

составлять Протокол допроса в рамках данной процедуры незаконно;

явиться может любое уполномоченное компанией лицо, по вашему мнению достаточно осведомленное по вопросу, обозначенному в Уведомлении;

сейчас основная цель таких вызовов: убедить вас сдать уточненную декларацию, ссылаясь на «разрывы», довод о низких заработных платах, вопросы по работе с самозанятыми и т. д.;

если вы подготовили «дома» пояснения, то их вы оставляете в налоговой с обязательной отметкой канцелярии о вручении. Если вам подсовывают для подписания неустановленной формы документы, смело можно отказывать. Взамен вы можете собственноручно составить пояснения: «по вопросу финансово-хозяйственных операций с самозанятым Ивановым И. И. поясняю следующее». Копию с отметкой также смело требуйте.

Можно ли не идти?

Если вы спите спокойно, рекомендуем подготовить фактуру, пригласить адвоката или юриста, знающего кухню, и сходить.

Если знаете, что есть риски — оценивайте. Не забывайте, что при сборе достаточных оснований не в вашу пользу, эту информацию могут собрать в акт камеральной проверки или передадут в предпроверочный анализ.