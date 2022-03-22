Сотрудник боится военкомата, как поступить работодателю

Расскажем, как поступить в ситуации, если работник не прошел службу в армии, но и не получил военный билет. Более подробно о воинском учете расскажем на вебинаре 24 марта.

Разберем ситуацию

В компанию трудоустраивается новый сотрудник Петров Р. Н. 1990 года рождения. Эксперты Бридж Групп проверили документы и выяснили, что у сотрудника только приписное удостоверение (удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу).

Оказалось, что сотрудник боится идти в военкомат, тем самым нарушая сразу несколько пунктов закона, а именно:

1. Не явился в Военный комиссариат в указанную дату.

2. Не заменил приписное удостоверение на военный билет.

В итоге сотрудник не получил военный билет до 27 лет и не служил в армии без уважительных на то причин. С 2014 года таким гражданам военные комиссариаты выдают справку взамен военного билета. При этом гражданин считается военнообязанным, а организация подает данные такого сотрудника.

Как поступили сотрудники Бридж Групп

Поговорили и разъяснили, что бояться не надо. Срочная служба парню уже не грозит — призывной возраст прошел.

Но он обязан оформить правильно документы. Ответственность закреплена в ст. 10 закона 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Штраф все же придется заплатить: нарушен п. 3 ст. 21.5 КоАП. Размер штрафа от 500 до 3 000 рублей.

Чтобы работодателю не попасть в такую ситуацию и обезопасить себя, необходимо:

1. Выдать сотруднику «Направление для постановки на воинский учёт».

На основании имеющихся данных заполнить бланк. Вручную поставить дату, ФИО и подпись ответственного за воинский учет на направлении, печать.

Вручную на корешке направления поставить дату вручения направления и подпись гражданина. Корешок направления остается в компании. Направление выдается сотруднику. Работник с выданным направлением, удостоверением подлежащего призыву на военную службу и паспортом (или иной документ, удостоверяющий личность) идет в комиссариат.

2. Информацию о принятом или уволенном сотруднике, подлежащем ВУ передать в военкомат в течение двух недель.

Сделать в двух экземплярах. Первый экземпляр для военного комиссариата отправить ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении Почтой России, а второй остается в компании.