Cost killing. Что делать, когда бизнесу требуется не просто помощь, а реанимация?

Определяем расходы, без которых организации можно обойтись. Одним из вариантов решительных мер по сокращению расходов является агрессивный метод — cost killing. Его задача — реанимировать бизнес: в кратчайшие сроки (что важно!) максимально снизить затраты компании в комплексе, не принося ущерб ее деятельности и перспективам. Используется, когда в организация испытывает финансовые трудности, но еще способна восстановиться и поддерживать свою платежеспособность.
Условия применения
Руководство должно:
- Располагать полной и достоверной информацией о состоянии затрат в организации
- Быть ориентировано на сокращение издержек, понимать и признать необходимость кардинальной минимизации расходов
- Быть честным как с персоналом, так и с партнерами
Cost killing не поможет, если вначале не будет проведена оценка финансового состояния организации, основанная на данных управленческой отчетности
Сокращение расходов не должно пугать, персоналу следует донести необходимость действий и уверить, что мероприятия касаются всех, включая высшее руководство.
Cost killing — это не просто минимизация затрат, которые зафиксированы в бухгалтерских документах, а снижение реальных затрат. Именно поэтому работу следует проводить, опираясь на данные управленческого учета.
У компании обычно два вида расходов: внутренние и внешние. Cost killing должен быть направлен на оба направления.
Как работает внутренний cost killing
- Выделите центры финансовой ответственности. Если не сделали раньше, то определите их полномочия и функции.
- Классифицируйте затраты и закрепите их за центрами финансовой ответственности, включая жесткое закрепление нормативов затрат
- Выберите подходящую модель калькулирования себестоимости производимой продукции и/или оказываемых услуг. Чем меньше она «загрязнена» косвенными расходами, тем лучше.
- Наладьте мониторинг и контроль затрат, отслеживайте отклонения фактических сумм от плановых — ищите резервы уменьшения затрат. Поможет в этом управленческий учет.
- Составьте ключевые финансовые показатели по сокращению затрат и разработайте план достижения требуемых показателей
- Обеспечьте информационную прозрачность в организации.
- Минимизируйте операционные расходы, связанные с корпоративной культурой, закупочной и логистической деятельностью.
- Внедрите ресурсосберегающие техники производства.
- Организуйте переоценку инвестиционных проектов — временно заморозьте или совсем закройте их при необходимости.
- Рассмотрите возможность передачи части работ на аутсорсинг.
- Пересмотрите систему оплаты труда и поощрений.
- Реализуйте активы.
Методы внешнего кост киллинга
- Оптимизация взаимоотношений с действующими поставщиками. Принудительно пересмотрите условия договоров, если нужно.
- Организация проведения закупочных тендеров и/или поиск новых поставщиков.
- Плотная работа с дебиторами.
Плюсы и минусы cost killing:
Плюсы:
- Оперативное сокращение затрат.
- Выявление «ненужных» затрат.
- Проведение пересмотра существующих договоров на предмет условий сотрудничества.
- Способствует возможности увеличения конкурентоспособности организации.
Минусы:
- Необходим системный подход.
- Глобально может применяться только периодически.
- Довольно рискован.
- Применяется к отдельным видам затрат.
- Внешний cost killing возможен с теми поставщиками, с которыми у организации доверительные и долгосрочные отношения.
- Проведение тендеров требует времени и отсутствия суеты.
- Необходимо сохранение качества производимой продукции и оказываемых услуг.
- При самом неблагоприятном раскладе метод предусматривает, в том числе, сокращение затрат на оплату труда.
Хотите понять, как быть с затратами и бюджетами компании в кризис, какие показатели отслеживать и с помощью каких инструментов это сделать, приходите на вебинар 30 марта в 10.00.