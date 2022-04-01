Cost killing. Что делать, когда бизнесу требуется не просто помощь, а реанимация?

Определяем расходы, без которых организации можно обойтись. Одним из вариантов решительных мер по сокращению расходов является агрессивный метод — cost killing. Его задача — реанимировать бизнес: в кратчайшие сроки (что важно!) максимально снизить затраты компании в комплексе, не принося ущерб ее деятельности и перспективам. Используется, когда в организация испытывает финансовые трудности, но еще способна восстановиться и поддерживать свою платежеспособность.

Условия применения

Руководство должно:

Располагать полной и достоверной информацией о состоянии затрат в организации

Быть ориентировано на сокращение издержек, понимать и признать необходимость кардинальной минимизации расходов

Быть честным как с персоналом, так и с партнерами

Cost killing не поможет, если вначале не будет проведена оценка финансового состояния организации, основанная на данных управленческой отчетности

Сокращение расходов не должно пугать, персоналу следует донести необходимость действий и уверить, что мероприятия касаются всех, включая высшее руководство.

Cost killing — это не просто минимизация затрат, которые зафиксированы в бухгалтерских документах, а снижение реальных затрат. Именно поэтому работу следует проводить, опираясь на данные управленческого учета.

У компании обычно два вида расходов: внутренние и внешние. Cost killing должен быть направлен на оба направления.

Как работает внутренний cost killing

Выделите центры финансовой ответственности. Если не сделали раньше, то определите их полномочия и функции. Классифицируйте затраты и закрепите их за центрами финансовой ответственности, включая жесткое закрепление нормативов затрат Выберите подходящую модель калькулирования себестоимости производимой продукции и/или оказываемых услуг. Чем меньше она «загрязнена» косвенными расходами, тем лучше. Наладьте мониторинг и контроль затрат, отслеживайте отклонения фактических сумм от плановых — ищите резервы уменьшения затрат. Поможет в этом управленческий учет. Составьте ключевые финансовые показатели по сокращению затрат и разработайте план достижения требуемых показателей Обеспечьте информационную прозрачность в организации. Минимизируйте операционные расходы, связанные с корпоративной культурой, закупочной и логистической деятельностью. Внедрите ресурсосберегающие техники производства. Организуйте переоценку инвестиционных проектов — временно заморозьте или совсем закройте их при необходимости. Рассмотрите возможность передачи части работ на аутсорсинг. Пересмотрите систему оплаты труда и поощрений. Реализуйте активы.

Методы внешнего кост киллинга

Оптимизация взаимоотношений с действующими поставщиками. Принудительно пересмотрите условия договоров, если нужно. Организация проведения закупочных тендеров и/или поиск новых поставщиков. Плотная работа с дебиторами.

Плюсы и минусы cost killing:

Плюсы:

Оперативное сокращение затрат.

Выявление «ненужных» затрат.

Проведение пересмотра существующих договоров на предмет условий сотрудничества.

Способствует возможности увеличения конкурентоспособности организации.

Минусы:

Необходим системный подход.

Глобально может применяться только периодически.

Довольно рискован.

Применяется к отдельным видам затрат.

Внешний cost killing возможен с теми поставщиками, с которыми у организации доверительные и долгосрочные отношения.

Проведение тендеров требует времени и отсутствия суеты.

Необходимо сохранение качества производимой продукции и оказываемых услуг.

При самом неблагоприятном раскладе метод предусматривает, в том числе, сокращение затрат на оплату труда.