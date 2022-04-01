Управленческий учет

Cost killing. Что делать, когда бизнесу требуется не просто помощь, а реанимация?

Контроль расходов полезен и в спокойное время, а долгосрочный успех и развитие компании зависят от ее способности выявлять и устранять неэффективные затраты. В противном случае, бизнес может обрасти нецелевыми затратами, которые ошибочно могут быть приписаны в себестоимость. Что же делать, если ситуация требует более решительных мер по сокращению расходов?

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Определяем расходы, без которых организации можно обойтись. Одним из вариантов решительных мер по сокращению расходов является агрессивный метод — cost killing. Его задача — реанимировать бизнес: в кратчайшие сроки (что важно!) максимально снизить затраты компании в комплексе, не принося ущерб ее деятельности и перспективам. Используется, когда в организация испытывает финансовые трудности, но еще способна восстановиться и поддерживать свою платежеспособность.

Условия применения

Руководство должно:

  • Располагать полной и достоверной информацией о состоянии затрат в организации
  • Быть ориентировано на сокращение издержек, понимать и признать необходимость кардинальной минимизации расходов
  • Быть честным как с персоналом, так и с партнерами

Cost killing не поможет, если вначале не будет проведена оценка финансового состояния организации, основанная на данных управленческой отчетности

Сокращение расходов не должно пугать, персоналу следует донести необходимость действий и уверить, что мероприятия касаются всех, включая высшее руководство.

Cost killing — это не просто минимизация затрат, которые зафиксированы в бухгалтерских документах, а снижение реальных затрат. Именно поэтому работу следует проводить, опираясь на данные управленческого учета.

У компании обычно два вида расходов: внутренние и внешние. Cost killing должен быть направлен на оба направления.

Как работает внутренний cost killing

  1. Выделите центры финансовой ответственности. Если не сделали раньше, то определите их полномочия и функции.
  2. Классифицируйте затраты и закрепите их за центрами финансовой ответственности, включая жесткое закрепление нормативов затрат
  3. Выберите подходящую модель калькулирования себестоимости производимой продукции и/или оказываемых услуг. Чем меньше она «загрязнена» косвенными расходами, тем лучше.
  4. Наладьте мониторинг и контроль затрат, отслеживайте отклонения фактических сумм от плановых — ищите резервы уменьшения затрат. Поможет в этом управленческий учет.
  5. Составьте ключевые финансовые показатели по сокращению затрат и разработайте план достижения требуемых показателей
  6. Обеспечьте информационную прозрачность в организации.
  7. Минимизируйте операционные расходы, связанные с корпоративной культурой, закупочной и логистической деятельностью.
  8. Внедрите ресурсосберегающие техники производства.
  9. Организуйте переоценку инвестиционных проектов — временно заморозьте или совсем закройте их при необходимости.
  10. Рассмотрите возможность передачи части работ на аутсорсинг.
  11. Пересмотрите систему оплаты труда и поощрений.
  12. Реализуйте активы.

Методы внешнего кост киллинга

  1. Оптимизация взаимоотношений с действующими поставщиками. Принудительно пересмотрите условия договоров, если нужно.
  2. Организация проведения закупочных тендеров и/или поиск новых поставщиков.
  3. Плотная работа с дебиторами.

Плюсы и минусы cost killing:

Плюсы:

  • Оперативное сокращение затрат.
  • Выявление «ненужных» затрат.
  • Проведение пересмотра существующих договоров на предмет условий сотрудничества.
  • Способствует возможности увеличения конкурентоспособности организации.

Минусы:

  • Необходим системный подход.
  • Глобально может применяться только периодически.
  • Довольно рискован.
  • Применяется к отдельным видам затрат.
  • Внешний cost killing возможен с теми поставщиками, с которыми у организации доверительные и долгосрочные отношения.
  • Проведение тендеров требует времени и отсутствия суеты.
  • Необходимо сохранение качества производимой продукции и оказываемых услуг.
  • При самом неблагоприятном раскладе метод предусматривает, в том числе, сокращение затрат на оплату труда.

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Бридж Групп
Бридж Групп
Реализуем цифровую трансформацию учетных функций