Обязательная маркировка. Штрафы

Борьба с фальсификацией и доходы государства увеличит (за счет выхода из «тени» ряда производителей) и качество продукции повысит (из-за прозрачности товарооборота). Маркировать товар надо правильно, за нарушения будут больно наказывать и не только рублем. Как не допустить нарушений?

Маркировка товара — это нанесение уникальных для каждой единицы товара кодов в формате Data Matrix. Участник рынка (производитель/импортер) перед выпуском товара в оборот должен создать карточки товара, заполнить всю необходимую учетную информацию и затем промаркировать.

Следят за всем промаркированным товаром электронно (с помощью ЭДО). На практике это выглядит так: коды товаров переносят в электронный универсальный передаточный документ, затем при отправке покупателю данный документ подписывается электронно-цифровой подписью поставщика. В «Честный Знак» информация отправляется автоматически.

Как будут наказывать за нарушения

Штрафы по ст. 15.12 КоАП:

Для производителей:

Должностные лица: от пяти до десяти тысяч.

Юрлица: от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Для продавцов:

Граждане: от двух до четырех тысяч.

Должностные лица: от пяти до десяти тысяч.

Юрлица: от пятидесяти до трехсот тысяч рублей.

Наказания при обороте в крупных (от 400 тыс. рублей) и особо крупных размерах (до 1,5 млн рублей) прописаны в статье 171.1 УК:

Лишение свободы (до 3 лет).

Штраф 80 тыс рублей или принудительные работы (до 5 лет).

При признаках сговора:

Штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Лишение свободы (до 6 лет).

Нарушения и ошибки

1. Нет кода на товаре.

Если маркировка по этому товару уже вступила в законную силу – товара без кода даже не должно быть на складе. Следите за изменениями в законодательстве и оперативно маркируйте остатки товаров, а также осуществляйте эмиссию новых кодов.

2. Не читается.

Это означает только одно. Что произошла ошибка при печати или нанесении кода.

3. Не совпадает с УПД.

Получая новую партию товара, сравните фактический код с указанным в УПД. При несовпадениях, не принимайте и тем более не продавайте.

Нашли такую ошибку – исправьте документ, 2D-сканером перепроверьте полученную партию и только потом принимайте товар к учету.

4. Не была своевременно проведена процедура по перемаркировке.

Например, покупатель произвел возврат товара без упаковки. Кода нет или он поврежден. Восстановите маркер или закажите новый и нанесите его на упаковку.

5. Некорректно оформили возврат.

Проверьте, целостность маркировки, отсканируйте её и только потом верните товар в оборот.

На сегодняшний день список товаров, подлежащих маркировке, еще не окончательный и будет постепенно расширяться. Представителям всех отраслей необходимо следить за нововведениями. Предпринимателям придется тщательно изучать новые требования и внести изменения так, чтобы безошибочно внедрить систему в свой бизнес.

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