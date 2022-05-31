Как доказать факт поставки при отсутствии первички

Случай из практики...

Ситуация

Клиент поставил заказчику товар — техническую трубу ПНД, изготовленную по индивидуальному заказу. Однако, после фактической приемки товара выяснилось, что менеджер заказчика перепутал размеры изделия при составлении заказа и дорогостоящая поставка оказалась невостребованной.

На руку заказчику был факт того, что при отгрузке габаритного изделия на объекте не оказалось сотрудника, уполномоченного расписаться в приемке товара. Клиент был вынужден либо осуществить отгрузку без получения подтверждающих документов со стороны заказчика, либо за свой счет возвращать товар обратно на склад, что повлекло бы существенные траты.

С чем клиент пришел в Бридж Групп

Такая часто распространенная ошибка (поставка без получения подтверждающих приемку документов) дала возможность заказчику клиента направить претензию о возврате денег, уплаченных за непоставленный товар.

Заказчик утверждал, что никакой отгрузки не было, интерес к товару в связи с задержкой доставки утрачен.

Клиент обратился с претензией, полученной от своего недобросовестного заказчика о возврате денег, полученных за товар, а также компенсации сопутствующих расходов.

Что было сделано

Команда юристов Бридж Групп незамедлительно включилась в работу. Времени было мало — переговоры не дали результата, заказчик был уверен в том, что такое злоупотребление правом безапелляционно гарантирует победу в суде. Суд, принявший исковое заявление, решил рассмотреть дело в упрощенном порядке, а, следовательно, шансы на победу клиента сводились к минимуму.

В ходе подготовки мотивированного отзыва на иск, юристом были опрошены свидетели: работники склада клиента, менеджер клиента, сопровождавший сделки с заказчиком, а также водитель. По итогу были собраны доказательства, указывающие на то, что поставка товара на объект заказчика имела место.

Среди прочих в качестве обоснования были использованы переписка менеджеров в мессенджере, фото с объекта, сделанные водителем, а также выгруженные из мобильного телефона водителя сведения о месте съемки (метка геолокации).

Также, для суда были подготовлены свидетельские показания лиц, участвующих в сопровождении сделки.

Результат

Судом был отклонен иск заказчика клиента и в исковых требованиях было отказано в полном объеме. Заказчик потерпел поражение, хотя был уверен, что его иск, составленный как по учебнику, будет удовлетворен.

Юристы Бридж Групп не только сэкономили клиенту материальные потери от незаконного иска заказчика, но и подтвердили положительную деловую репутацию в бизнес-сообществе.

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