Как оценить преимущественное право при сокращении сотрудников: зоны риска

Как определить преимущества работников при сокращении

Преимущественное право учитывают, когда сокращаются не все единицы по должности, а только некоторая часть. А когда сокращают все должностные единицы, то преимущественное право не применяют, так как сравнивать некого — всех увольняют.

Например, когда необходимо расстаться со всеми работниками по должности «инициатор идей», то преимущественное право не оценивают. А когда из семи штатных работников по должности необходимо оставить лишь пятерых, необходимо провести процедуру по оценке преимущественного права.

Этот этап введен в процедуру сокращения, чтобы не допустить дискриминации.

В рамках первого этапа оценки преимущественного права работодатели обязаны сравнить работников по двум критериям:

Производительность труда. Квалификация.

Преимущество отдают тем, у кого эти показатели выше.

C оценкой производительности труда все более или менее понятно: кто больше и качественнее выполняет работы в единицу времени, тому и отдают предпочтение. Например, менеджеров по продажам можно оценить по количеству или суммам сделок, а юриста по проценту выигранных судебных дел.

А с оценкой квалификации все сложнее. Обратимся к закону:

«Квалификация — это уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности (ст. 2. закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“)».

Это означает, что при оценке квалификации необходимо учитывать все составляющие квалификации: знания, умения, навыки и компетенции. Это существенная зона риска, так как общепринятых методик оценки квалификации нет.

В случае спора и претензий работника по некорректной оценке преимущественного права, работодателю следует доказать документами, что квалификацию сравнивали по всем четырем составляющим.

Есть выход для тех должностей, по которым имеются законодательные требования или профстандарты. Таких сотрудников можно направить на прохождение независимой оценки квалификации. Если оценка проводится по тем должностям, по которым нет ни профстандартов, ни установленных законом требований, целесообразно разработать собственную методику оценки.

Все эти критерии оценки должны быть понятны и прозрачны, чтобы в случае спора обосновать суду принятое решение.

Преимущественное право по закону

Далее, если по итогам первого этапа оценки выяснится, что сотрудники имеют одинаковую результативность труда и квалификацию, необходимо провести второй этап оценки. В рамках оценки второго уровня комиссии необходимо дополнительно установить другие факты, которые дают работнику преимущественное право.

Категория работникв Норма Документы Семейные, которые полностью содержат двух и более нетрудоспособных членов семьи статья 179 Трудового кодекса свидетельство о браке, документы о совместном проживании, копии трудовых книжек, свидетельства о рождении детей, справка о составе семьи Работники, в семье которых нет других людей с самостоятельным заработком статья 179 Трудового кодекса свидетельство о браке, документы о совместном проживании, копии трудовых книжек, свидетельства о рождении детей, справка о составе семьи Работники, которые получили у данного работодателя трудовое увечье или профзаболевание статья 179 Трудового кодекса данные расследования несчастного случая, медицинские документы о профзаболевании Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите Отечества статья 179 Трудового кодекса удостоверение инвалида Работники, которые повышают свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы статья 179 Трудового кодекса ученический договор с работодателем, приказ о направлении на обучение, дополнительное соглашение к трудовому договору об обучении, др. документы Работники, которые пострадали от радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне п. 10 ст. 2 федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» удостоверение Работники, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС п. 7 ст. 14 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» удостоверение Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы п. 1 ст. 8 закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» орденская книжка, книжка Героя Советского Союза, книжка Героя

Российской Федерации Работники, которым предоставлен доступ к гостайне на постоянной основе ст. 21 закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне» форма допуска с государственной тайне Изобретатели ст. 35 закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 «Об изобретениях в СССР» патент Работники, которых уволили с военной службы, при условии, что они впервые устроились на работу п. 5 ст. 23 «О статусе военнослужащих» документы, удостоверяющие личность и правовое положение военнослужащего

Опыт и знания сотрудника

Вторая зона риска — это отсутствие у работодателя информации об опыте, о наличии других образований, о статусе. Поэтому целесообразно запросить, а лучше это сделать несколько раз, у работника информацию о его квалификации и статусе, который дает преимущество.

Таким образом, работы у специалистов работодателя, участвующих в процедуре сокращения, достаточно много. Но эта работа окупится в случае судебного спора.

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