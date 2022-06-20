Как избежать претензий налоговиков при проверке контрагентов

Инспекторы также проверяют контрагентов второго и третьего звеньев, особенно это касается договоров подряда, но лично вам необходимо и достаточно проверить только контрагентов первого звена.

Существует одно негласное правило: «Чем крупнее сделка и чем меньше при этом контрагент, тем больше документов собирайте для подтверждения реальность сделки».

Какие документы запросить у контрагента?

Запросить у контрагента следует документы, которые подтверждают:

Наличие у него ресурсов. Это может быть письмо от контрагента с заверением, что у него имеются необходимые ресурсы для выполнения обязательств по договору (наличие работников, складских помещений, необходимого оборудования, транспорта и т. п.). Данные из реестров. Сюда относятся копия свидетельства о создании организации (также подойдет лист из ЕГРЮЛ), копия Устава и свидетельства ИНН организации. К этим сведениям еще необходимо получить информацию о директоре и представителях — копию Решения участников о назначении генерального директора, а также копии паспорта генерального директора (листы с ФИО и пропиской). Его деловую репутацию. Здесь нужно запросить, как минимум, Справку об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам и сборам и копии благодарственных писем заказчиков.

Если же сделка крупная, то запросите у контрагента копию бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС за последний период с отметкой контролирующих органов.

Будьте готовы к тому, что ваш контрагент может запросить у вас аналогичный пакет документов.

В дополнение к запросам, которые вы сделаете своему контрагенту, еще хорошо бы самостоятельно получить сведения о нём. Вам могут помочь данные из общедоступных информационных ресурсов.

Скачивайте информацию и сохраняйте скрин-копии экрана следующих информационных ресурсов:

Особое внимание следует обратить на то, что все полученные документы и данные по контрагенту во исполнение статьи 54.1 НК следует заверять датой, предшествующей дате заключения договора с контрагентом. В противном случае есть риск, что проверяющие органы не примут собранный вами пакет документов.

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