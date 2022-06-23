Отказать нельзя отправить в отпуск — где ставить запятую?

Как бы не хотелось послать всех просящих на рабочее место, некоторым придется уступить. И, коль уж график отпусков придется иногда менять (а делается это только по соглашению сторон), то надо четко знать, когда закон это разрешает.

1. Болезнь во время отпуска

Если отдыхая, сотрудник заболел — продлевайте отпуск на количество дней болезни. Оформлять какие-либо документы не нужно.

В том случае, когда работник хочет перенести дни отпуска, которые пришлись на период временной нетрудоспособности (в связи с чем от него поступает заявление), дату нового отпуска определите с учетом его пожеланий (по соглашению сторон).

2. Не оплатили вовремя отпускные

Выплата должна произойти не позднее, чем за три календарных дня до отпуска.

Если нарушить этот срок можно нарваться на требование сотрудника перенести отдых. И ведь придется выполнять: предоставить отпуск в те даты, которые стоят в заявлении работника.

Такая же ситуация будет, если известить сотрудника о времени начала отпуска позднее, чем за две недели.

3. Декрет

Работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск по требованию женщины:

перед и после отпуска по беременности и родам;

после отпуска по уходу за ребенком.

Отказать работодатель не вправе за исключением одной ситуации: когда у сотрудницы нет накопленных дней отпуска, т. е. когда она просит предоставить отпуск авансом.

4. Специальные категории сотрудников

Отпуск предоставляется в любое удобное для сотрудников время, независимо от утвержденного графика отпусков

несовершеннолетние;

родители, в том числе приемные, опекуны или попечители, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

почётные доноры России и СССР;

работники, у которых трое и больше детей в возрасте до 18 лет до достижения младшим возраста 14 лет;

муж беременной жены в период ее отпуска по беременности и родам;

жена военнослужащего в период отпуска своего мужа;

участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий;

герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы;

герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

работники с лучевой болезнью или другими заболеваниями, инвалиды, которые связаны с радиацией вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации ее последствий, участники ликвидации;

один из работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях родителей, который сопровождает ребенка в возрасте до 18 лет для поступления в образовательное учреждение, расположенное в другой местности.

Кому нельзя переносить отпуск

Переносить отпуск нельзя даже при наличии их заявления или согласия:

несовершеннолетним;

лицам, работающим во вредных или опасных условиях труда.

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