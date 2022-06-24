Критерии самостоятельной оценки рисков. Как налогоплательщику оценить себя правильно

Между тем, существует концепция, которая подразумевает 12 критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. Ее используют налоговые органы, когда составляют список объектов для проведения выездных налоговых проверок. Пункты очевидны, но есть нюансы.

Сначала перечислим критерии:

Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности). Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг). Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации. Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым кодексом величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели). Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами). Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

А вот теперь поговорим о нюансах

Например, как фактически рассчитать нагрузку? Не каждый бухгалтер знает, как рассчитать средние зарплаты, не говоря уже о собственнике бизнеса.

Тут ФНС решило помочь: разместило у себя на сайте калькуляторы, куда только ОКВЭД да суммы подставляй, и будет тебе расчёт.

А ведь есть ещё более лёгкий инструментарий, который может помочь любому бухгалтеру и собственнику пройтись по этим критериям — 1С. В этом программном продукте (1С: Предприятие) есть функция автоматического «прогона» компании по этим самым 12 критериям из Концепции. Инструментарий хранится: Отчёты — Анализ учёта — Оценка риска налоговой проверки.

Ничего никуда вводить не нужно: учётная система сама прогонит ваши данные по нужному расчёту и даст результат по критериям налоговой службы. Система, к сожалению, не идеальна — некоторые критерии она оценивает некорректно. И тем не менее это уже существенная помощь при самостоятельной оценке рисков.

Даже применив инструменты контроля, вы не можете быть уверены, что увидели себя глазами налоговой. В каком же направлении движется ФНС и каких новостей еще ждать от ведомства? Об этом поговорим на вебинаре: «Кому в 2022 грозит выездная налоговая проверка и как ее избежать: используем новый сервис ФНС». Ждем вас 28 июня в 10.00.

Узнаете, как правильно пользоваться новым сервисом ФНС, чтобы понять, где слабые места в компании и как нивелировать все риски негативного внимания налоговой.

Все участники вебинара получат возможность бесплатной консультации на встрече с экспертом.