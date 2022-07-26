Рабочие места для инвалидов необходимо квотировать по-новому

Новый порядок определен постановлением Правительства от 14.03.2022 № 36 и будет действовать с 1 сентября 2022 года.
Рассмотрим наглядно в табличке, чем новый порядок отличается от текущего.
Как было
Как стало
периодичность установления квоты работодатели определяли самостоятельно, исходя из изменения численности штата
квоту необходимо рассчитывать ежегодно до 1 февраля
учитывали среднесписочную численность на текущий момент
учитывать среднесписочную численность за IV квартал
единый механизм округления отсутствовал
округлять необходимо в сторону уменьшения, а если размер квоты меньше единицы, то установить квоту необходимо равной 1.
перерасчет квоты должны были делать при изменении численности
квоту необходимо пересчитать при уменьшении численности за предыдущий месяц, с первого числа следующего месяца
работодатели считали, что квота была выполнена при создании рабочих мест для инвалидов, что порождало массу споров
квота будет выполнена при заключении трудового договора организацией-работодателем или с иной компанией (ИП) при соглашении о трудоустройстве инвалидов
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