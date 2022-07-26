Трудовое право

Рабочие места для инвалидов необходимо квотировать по-новому

Только компании более или менее разобрались в том, как выделять рабочие места для инвалидов и перестали допускать ошибки, законодатель снова решает внести изменения в порядок организации рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями.

Версия для печати
Рабочие места для инвалидов необходимо квотировать по-новому

Новый порядок определен постановлением Правительства от 14.03.2022 № 36 и будет действовать с 1 сентября 2022 года.

Рассмотрим наглядно в табличке, чем новый порядок отличается от текущего.

Как было

Как стало

периодичность установления квоты работодатели определяли самостоятельно, исходя из изменения численности штата

квоту необходимо рассчитывать ежегодно до 1 февраля

учитывали среднесписочную численность на текущий момент

учитывать среднесписочную численность за IV квартал

единый механизм округления отсутствовал

округлять необходимо в сторону уменьшения, а если размер квоты меньше единицы, то установить квоту необходимо равной 1.

перерасчет квоты должны были делать при изменении численности

квоту необходимо пересчитать при уменьшении численности за предыдущий месяц, с первого числа следующего месяца

работодатели считали, что квота была выполнена при создании рабочих мест для инвалидов, что порождало массу споров

квота будет выполнена при заключении трудового договора организацией-работодателем или с иной компанией (ИП) при соглашении о трудоустройстве инвалидов

Вопросов меньше не стало, если хотите узнать на них ответы, регистрируйтесь на вебинар: «Разбор ваших кейсов: онлайн-консультация эксперта по трудовому праву». 27 июля в 10.00 разберем самые наболевшие вопросы от наших коллег и клиентов. Успейте зарегистрироваться и задать свой вопрос.

Все участники вебинара получат возможность бесплатной консультации на встрече с экспертом.

Если ваш вопрос не успеем разобрать в течение вебинара, обязательно проконсультируем в личной беседе с экспертом. Количество бесплатных консультаций ограничено.

Ждем вас 27 июля в 10.00.

Бридж Групп
Бридж Групп
Реализуем цифровую трансформацию учетных функций
Бухгалтерский учет

МПЗ в бухгалтерском учете — 2022: понятие и состав

МПЗ в бухгалтерском учете с 2021 года все организации обязаны учитывать по новым правилам. Какие новшества в учета материальных запасов следует учитывать в 2022 году, рассмотрим в нашем материале. А также напомним, что включает в себя понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.

МПЗ в бухгалтерском учете — 2022: понятие и состав
Книга покупок

Если вычет по одному счету-фактуре идет в разных кварталах стоимость товаров в книге покупок не меняется

Иногда, чтобы не превысить допустимую долю вычетов по НДС, бухгалтеры откладывают некоторые входящие счета-фактуры на потом. Порой приходится растягивать вычет по одному счету-фактуре. Важно правильно все оформить.

Повышение квалификации

Страховые взносы

Минфин рассказал, что единственный участник-директор должен платить за себя взносы

Можно вечно читать разъяснения Минфина о том, должен ли единственный учредитель, он же директор ООО платить за себя взносы. Особенно в свете разъяснений Минтруда.

Мероприятия

Разместить
Камеральные налоговые проверки

Бывшего начальника отдела камеральных проверок подозревают в превышении должностных полномочий

В Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС. Его подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Трудовое право

Если сотрудник защитил диплом до окончания ученического отпуска, ни прогулов, ни пересчета отпускных не будет

Не надо считать прогульщиком сотрудника, который ушел в ученический отпуск по справке, но «отстрелялся» пораньше и несколько дней после получения диплома отдыхал и от работы, и от учебы. Он имеет на это право.

Декларация по НДС

Директора просят бухгалтеров как-нибудь сделать налоги поменьше

Идут последние деньки сдачи декларации по НДС за 2 квартал. Знакомясь с данными декларации, некоторые руководители приходят к выводу, что налог должен быть меньше. Как? Это должен придумать бухгалтер.

Читать еще