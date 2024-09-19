Как объединение CRM и управленческого учета повышает прибыль компании

В современном бизнесе важно не только увеличивать продажи, но и понимать, насколько они выгодны для компании. Многие компании продолжают оценивать эффективность своих менеджеров исключительно по количеству сделок и общей выручке. Однако эти показатели не всегда дают полную картину.

Настоящая эффективность заключается в прибыли, и именно здесь возникает необходимость объединения CRM и управленческого учета в одной системе, такой как Brizo CRM.

Пример, который меняет подход

Рассмотрим следующую ситуацию. В компании работают два менеджера: Егор и Мария. Мы хотим понять, кто из них работает эффективнее, и строим классическую воронку продаж. Обычно в стандартных CRM системах результаты анализируются по количеству сделок или по выручке. И что мы получаем?

Егор закрыл 10 сделок на общую сумму 1 000 000 рублей.

Мария закрыла 8 сделок на сумму 700 000 рублей.

На первый взгляд, вывод очевиден — Егор выглядит успешнее: у него больше сделок и выше выручка. Большинство компаний в стандартной CRM системе сделают вывод, что Егор работает лучше.

Но что, если посмотреть глубже?

В Brizo CRM помимо данных о количестве сделок и выручке, вы получаете ещё и информацию о прибыли по каждой сделке. Давайте посмотрим на ту же ситуацию, но уже с учетом прибыли:

Егор закрыл 10 сделок на сумму 1 000 000 рублей, прибыль составила 200 000 рублей.

Мария закрыла 8 сделок на сумму 700 000 рублей, прибыль составила 350 000 рублей.

Теперь картина меняется кардинально. Несмотря на меньшее количество сделок и выручку, Мария принесла компании больше прибыли — и это ключевой показатель для принятия управленческих решений.

Что это меняет для бизнеса?

Прозрачность процессов. Вместо того чтобы ориентироваться на общий объём продаж, вы начинаете анализировать их рентабельность. Это помогает понимать, какие сделки действительно приносят выгоду, а какие — просто увеличивают оборот, не принося достаточной прибыли. Улучшение принятия решений. Объединение CRM и управленческого учета позволяет не просто видеть красивые цифры, а получать реальное представление о том, как бизнес зарабатывает. Это помогает владельцам компаний и руководителям делать более обоснованные выводы и стратегически выстраивать работу команды. Повышение эффективности. Когда все данные находятся в одной системе, менеджерам становится проще отслеживать свою результативность и нацеливаться на более прибыльные сделки. А руководители могут корректировать задачи и стратегии работы.

Заключение

Совмещение CRM и управленческого учета в одной программе, такой как Brizo CRM, — это гениальное решение для бизнеса, которое позволяет оценивать не только количественные показатели, но и реальные финансовые результаты. Это делает компанию более прозрачной, управляемой и эффективной. В итоге, вы не просто продаете больше — вы зарабатываете больше.

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