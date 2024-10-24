Как выбрать CRM для бизнеса любого масштаба

Усилий — меньше, а результаты — лучше: именно так работают CRM-системы. Рассказываем, как выбрать CRM, которая точно поможет вашему бизнесу.

Зачем вашей компании CRM

Если говорить простыми словами, то CRM — это программа, которая помогает управлять бизнесом. Каким образом? В CRM можно добавить базу клиентов, отслеживать выполнение задач сотрудниками, вести учет сделок, управлять финансами и анализировать деятельность компании.

7 причин: почему вам нужна CRM

Улучшается качество обслуживания клиентов. В CRM-системах хранится информация о каждом клиенте, можно посмотреть историю взаимодействия и предпочтения. Это позволяет персонализировать сервис и повышать лояльность клиентов. Повышается эффективность управления продажами. CRM-системы располагают инструментами для управления продажами на всех этапах. Выполнение рутинных задач автоматизируется, за счет чего сотрудники могут сконцентрироваться на более важных аспектах своей работы. Обеспечивается мобильность. Современные CRM доступны через мобильные приложения. Во-первых, это удобно для удаленных сотрудников, а, во-вторых, каждый менеджер может оставаться на связи с клиентом в любое время. Улучшается управление командой. CRM-системы — незаменимый инструмент в управлении командой: с их помощью можно распределять задачи и контролировать их выполнение, отслеживать производительность, а также координировать работу в целом. Автоматизируются бизнес-процессы. Благодаря автоматизации эффективность работы команды существенно возрастает, а временные затраты сокращаются. Это положительно сказывается на всех процессах и, в итоге, на прибыли компании. Собираются аналитические данные. CRM способы собирать данные обо всех взаимодействиях с клиентами: это помогает проводить анализ, выявлять проблемные моменты и гораздо быстрее готовить отчетность. Также на основе аналитики принимать решения становится гораздо проще. Обеспечивается интеграция с другими системами. Современные CRM способны интегрироваться с другими программами, которые бизнес использует в своей работе. В результате эффективность управления всей цепочкой процессов компании повышается.

Brizo CRM — система для бизнеса, которая объединяет в себе управление продажами и возможности финансово-управленческого учета. А еще Brizo CRM — это разнообразные инструменты бизнес-аналитики, удобный интерфейс, высокая скорость работы и гибкое управление задачами. Благодаря мобильному приложению доступ к системе возможен из любого места и в любой момент. Попробовать бесплатно

Как выбрать CRM-систему: ключевые аспекты

CRM-система — инструмент, безусловно, полезный и необходимый для бизнеса любого масштаба, но только при условии, что она выбрана правильно. Встречаются ситуации, когда внедрение неэффективной или неподходящей CRM только усложнило работу команды. Подготовили для вас 5 шагов для выбора CRM, которая не разочарует.

Шаг 1. Определите потребности компании и задачи, которые должна решить CRM.

Прежде чем выбирать систему, зафиксируйте, какие именно функции вам точно необходимы. Например, интеграция с электронной почтой, инструменты для аналитики и т.д. Обязательно поинтересуйтесь, какие опции нужны сотрудникам. Это поможет сразу же отбросить неподходящие варианты.

Шаг 2. Проанализируйте рынок.

Сегодня на рынке представлено множество CRM, причем среди них есть как схожие по своему функционалу варианты, так и уникальные предложения. Попробуйте бесплатные пробные версии: это самый эффективный способ выяснить, подходит ли заинтересовавшая система именно для вашего бизнеса.

Шаг 3. Учтите стоимость.

CRM представлены в различных ценовых сегментах. Некоторые предлагают различные тарифные планы, благодаря чему цена напрямую зависит от периода и количества пользователей. Как правило, это один из самых выгодных вариантов.

Шаг 4. Приступайте к внедрению.

После выбора системы можно начинать ее внедрение: постепенно вносите или переносите данные (аудит текущих бизнес-процессов лучше провести заранее — это поможет выяснить, какие данные нужно переносить), а также настройте систему в соответствии с вашими потребностями и спецификой бизнеса.

Шаг 5. Обучите персонал.

Обучение сотрудников — обязательное условие для успешной работы. Презентация системы, подробные инструкции помогут быстрее пройти обучение и приступить к использованию. Причем важно рассказать команде не только о том, как пользоваться системой, но и каким образом она повлияет на их работу.

Шаг 6. Обеспечьте запуск и мониторинг.

После полноценного запуска начните использовать CRM для решения повседневных задач. На начальном этапе особенно важен постоянный мониторинг и обратная связь от сотрудников: при необходимости настройки можно подкорректировать.

Шаг 7. Оценивайте результаты.

Периодическая оценка эффективности позволяет убедиться, что система полностью решает поставленные задачи. Также результаты оценки дают возможность определить те направления, которые нуждаются в дальнейшем улучшении.

На что обратить внимание при выборе CRM

Удобство интерфейса. Одно из ключевых требований к системе — интуитивно понятный интерфейс и высокая скорость работы. Не забываем, что CRM должна упростить работу команды, а не усложнить ее.

Возможность управления задачами. Выбирайте CRM, которая позволяет не только работать с клиентами, но и организовывать работу команды. Канбан-доска, календарь — незаменимые инструменты.

Гибкость настройки. Хорошая CRM, как правило, универсальна, но иногда все же могут потребоваться особые настройки. Наличие дополнительных полей для сделок и другие полезные инструменты помогают адаптировать систему под специфику работы вашей компании.

Интеграция с сайтом. Благодаря интеграции получать заявки можно прямо в систему. Это очень удобно, поэтому обязательно уточняйте наличие такой функции.

Возможность импорта и экспорта данных. Импорт данных из Excel и экспорт обратно — еще одна полезная опция, которая способна серьезно упростить работу. Если делать это вручную, возрастает вероятность ошибок. И, конечно, на ручной импорт данных придется потратить очень много времени.

Brizo CRM — современная система, которая способна решить сразу несколько задач: обеспечить удобное взаимодействие с клиентами и эффективное управление финансами, а также предоставить доступ к понятной аналитике.

Brizo идеально подходит для бизнеса любого масштаба благодаря множеству полезных опций — от учета денег бизнеса и планирования финансов до бюджетирования сделок и массовых операций. Попробуйте бесплатно и оцените все возможности Brizo CRM.

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