Почему малому бизнесу нужна CRM с функцией учета финансов

Использование отдельной CRM и бухгалтерского ПО может быть дорого и неудобно для малого бизнеса. CRM с финансовым учетом объединяет обе функции, что экономит время и снижает затраты на сторонние программы.

Удобный интерфейс Brizo CRM минимизирует сопротивление сотрудников при внедрении, что также помогает сократить расходы, связанные с обучением и поддержкой системы​.