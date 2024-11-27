Как SaaS-инструменты помогают управлять удаленными командами

Одним из ключевых преимуществ SaaS является возможность работать из любой точки мира. Вся информация хранится в облаке, что обеспечивает мгновенный доступ для сотрудников, независимо от их локации.

Пример использования: Brizo CRM предлагает удобные мобильные приложения для iOS и Android, а также браузерную версию, что позволяет управлять задачами, продажами и финансами без привязки к рабочему месту​​.