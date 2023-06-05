Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип БРВ – Консалтинг
БРВ – Консалтинг
Аренда

Лизинг или покупка в кредит

Наша ĸомпания уже третий год занимается лизингом, и самым частым вопросом, ĸоторый мы слышим от ĸлиентов, является «что выгоднее ĸредит или лизинг»? В этой статье рассĸажу о преимуществах ĸаждого из способов и почему не стоит сравнивать эти два понятия.
42
Лизинг или покупка в кредит
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что выгоднее

В лизинге стоимость сделки определяется размером удорожания, в среднем она составляет 7-8% в год. Лизинговые компании используют термин «удорожание» и его размер в маркетинговых целях.

На первый взгляд может показаться, что лизинг значительно дешевле кредита, потому что в последнем средняя ставка для бизнеса варьируется в пределах 12-14%. Но не все так просто. 

В лизинге процент удорожания рассчитывается на полную стоимость предмета, независимо от размера вносимого аванса. 

А в случае с кредитом процентная ставка рассчитывается на кредитуемую сумму, то есть на разницу между стоимостью предмета и первым взносом.

Несмотря на то, что приобретать в кредит имущество выгоднее, нежели с помощью лизинга, компании в большинстве случаев пользуются лизинговым инструментом.

Этому есть ряд причин:

  • Лизинговая сделка значительно проще, чем оформление кредита на компанию.

Чтобы получить кредит компании необходимо провести существенную работу с банком, собрать много документов, открывать счет. Зачастую выбор банков, куда можно обратиться за кредитом, ограничен знанием этих банков руководителем и бухгалтером.

Лизинговая сделка значительно проще в вопросе взаимодействия, обсуждения условий и сбора документов.

Зачастую продавец техники сотрудничает с несколькими лизинговыми компаниями, ĸ которым может обратиться, чтобы помочь с оформлением лизинга для своего клиента.

  • Процент одобрения в лизинге значительно выше.

Это объясняется тем, что при рассмотрении заявки на кредит банк исходит из финансовых показателей компании за предыдущие периоды. К тому же важное значение имеет рентабельность компании, так как проценты по кредиту компания будет выплачивать из чистой прибыли.

Лизинг же могут одобрить компании с нулевыми оборотами исходя из прогнозных показателей.

Например, в качестве довода можно приложить заключенный контракт. В лизинге рентабельность компании не важна, так как платежи по нему относят ĸ расходам на основную деятельность. 

  • Налоговая оптимизация и стандартный бухгалтерский учет.

Ключевым преимуществом лизинга является возможность оптимизации налогообложения.

Благодаря этому инструменту компания может законно списать до 46% от стоимости приобретаемого имущества. 

Как я писал выше, лизинговые платежи относят ĸ расходам компании, для учета этих платежей бухгалтеру не нужно добавлять отдельный счет и прочее.

В случае же с кредитом, кредитуемая сумма относится ĸ счетам 1410 или 1510, это создает дополнительную нагрузку на ведение бухучета. 

  • Благодаря тому, что в лизинговой сделке покупателем выступает лизинговая компания есть возможность подобрать имущество со значительной скидкой.

Дилеры и поставщики устанавливают индивидуальные условия для лизинговых компаний благодаря большому объему закупок с их стороны. 

Почему не стоит сравнивать эти два понятия

Как правило, вопрос о том, что выгоднее, задают представители микробизнеса, где собственник может выступать как предприниматель, так и как физлицо. То есть он может воспользоваться как лизингом, так и автокредитом.

Но целевая аудитория лизинга — это реальный бизнес, представители как малого и среднего бизнеса, так и крупного.

Все вышеописанные преимущества лизинга реализуются при оборотах от 20 млн. рублей в год, когда есть ощутимая налоговая база для ее оптимизации, когда есть стабильные поступления, чтобы проводить платежи по лизингу, когда есть полноценная бухгалтерия для ведения учета и документооборота.

Простой пример. Если компания для масштабирования бизнеса решила приобрести 10 единиц техники, она не пойдет путем оформления кредита на сумму, требующуюся для ее закупки. Она непременно воспользуется лизингом.

Сравнивать эти два понятия нелогично, потому что банки не дают целевые кредиты на покупку техники и прочего имущества, за исключением сложного и дорогого оборудования. 

Реклама: ООО «БРВ Консалтинг», ИНН: 512087043, erid: LjN8KVw6v

БРВ – Консалтинг

БРВ – Консалтинг

Выдаем невыдаваемое

63 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип gnews
    gnews 24 секунды назад

    gnews spb

    В случае же с кредитом, кредитуемая сумма относится ĸ счетам 1410 или 1510, это создает дополнительную нагрузку на ведение бухучета. 

    Что же это за счета такие или речь всё таки о статьях баланса?

    Забавно про нагрузку на ведение бухучёта при учёте заёмных средств.

    Учёт по лизинга ФСБУ 25/2018 просто вершина простоты.)))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
ЕГРЮЛ

Исключение недостоверных сведений из ЕГРЮЛ. Как убрать недостоверные сведения об адресе, директоре и другие недостоверные сведения из ЕГРЮЛ

При создании юридического лица его учредители должны указывать достоверную информацию о нем. В дальнейшем руководитель компании регулярно актуализирует информацию об обществе, содержащуюся в публичных реестрах. Включение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ влечет за собой неблагоприятные последствия как для самого общества, так и для контролирующих его лиц.

Исключение недостоверных сведений из ЕГРЮЛ. Как убрать недостоверные сведения об адресе, директоре и другие недостоверные сведения из ЕГРЮЛ
17
Логотип Бухгалтер_налоговый консультант
Бухгалтер_налоговый консультант
Социальный вычет

Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году

Впервые в этом году подаем возврат за фитнес/спорт в декларации за 2022 год. В этой статье расскажу подробнее о новом вычете за фитнес.

Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году
1
18
Логотип БРВ – Консалтинг
БРВ – Консалтинг
Аренда

Лизинг или покупка в кредит

Наша ĸомпания уже третий год занимается лизингом, и самым частым вопросом, ĸоторый мы слышим от ĸлиентов, является «что выгоднее ĸредит или лизинг»? В этой статье рассĸажу о преимуществах ĸаждого из способов и почему не стоит сравнивать эти два понятия.

Лизинг или покупка в кредит
1
42
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Отпуска

Защита от солнца: частые вопросы про SPF-крем. Советы дерматолога

Уже пора использовать солнцезащитные средства, и по этому поводу возникает много вопросов. Давайте разберёмся, как сохранить свою кожу здоровой и не испортить отпуск солнечными ожогами.

Защита от солнца: частые вопросы про SPF-крем. Советы дерматолога
22
Логотип info@lireate.ru
info@lireate.ru
Маркетплейсы

Интеллектуальная собственность на маркетплейсах: что защищать и от кого? И как привлечь к ответственности нарушителя?

Выход на маркетплейс сопряжен с трудностями. Одна из них — защита интеллектуальной собственности. Высокая конкуренция и жажда быстрой выгоды толкает продавцов на правонарушения: кражу чужих фотографий, товарных знаков, функционала и дизайна товара. Как же защитить свою интеллектуальную собственность?

Интеллектуальная собственность на маркетплейсах: что защищать и от кого? И как привлечь к ответственности нарушителя?
16
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
ЕНП (единый налоговый платеж)

НК и ЕНП: приоритет в зачислении отдали НДФЛ. Поправки в НК

На днях на интернет-портале официального опубликования правовой информации был размещен закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ. Документ внес изменения в три статьи первой части НК.

НК и ЕНП: приоритет в зачислении отдали НДФЛ. Поправки в НК
31
326
Логотип egor27anisim
egor27anisim
ЭДО

Как выбрать электронный документооборот для компании? Рекомендации по выбору СЭД

Система электронного документооборота (СЭД) становится все более востребованной для ведения бизнеса, поскольку помогает экономить временные и финансовые ресурсы компании. В этой статье я расскажу, как выбрать электронный документооборот для своего бизнеса, чтобы он удовлетворял все нужды.

Как выбрать электронный документооборот для компании? Рекомендации по выбору СЭД
66
Логотип profbuhgalt
profbuhgalt
Бухгалтерский учет

Бухгалтерские проводки. Распределение общепроизводственных расходов на счете 25

О том, как ведется бухгалтерский учет общепроизводственных затрат и как производится распределение общепроизводственных расходов, расскажу в этой статье.

Бухгалтерские проводки. Распределение общепроизводственных расходов на счете 25
2
132
Логотип Моё дело
Моё дело
Расчеты с работниками

Договор ГПХ с физлицом: как, когда и зачем заключать

Для некоторых работ или услуг иногда проще и выгоднее заключить с физлицом гражданско-правовой договор, а не нанимать его в штат. Рассказываем, как и зачем оформлять такой договор, какие налоги платить и как отчитываться.

Договор ГПХ с физлицом: как, когда и зачем заключать
327
Логотип Делис Архив
Делис Архив
Уничтожение документов

Как составить акт об уничтожении документов с истекшим сроком хранения. Пошаговая инструкция

Документы компании с истекшим сроком хранения нельзя просто взять и выкинуть. Есть определенный порядок ликвидации документов, и для его соблюдения необходимо составить акт об уничтожении. Расскажем, как это сделать.

Как составить акт об уничтожении документов с истекшим сроком хранения. Пошаговая инструкция
211
Читать еще