Наша ĸомпания уже третий год занимается лизингом, и самым частым вопросом, ĸоторый мы слышим от ĸлиентов, является «что выгоднее ĸредит или лизинг»? В этой статье рассĸажу о преимуществах ĸаждого из способов и почему не стоит сравнивать эти два понятия.

Что выгоднее

В лизинге стоимость сделки определяется размером удорожания, в среднем она составляет 7-8% в год. Лизинговые компании используют термин «удорожание» и его размер в маркетинговых целях.

На первый взгляд может показаться, что лизинг значительно дешевле кредита, потому что в последнем средняя ставка для бизнеса варьируется в пределах 12-14%. Но не все так просто.

В лизинге процент удорожания рассчитывается на полную стоимость предмета, независимо от размера вносимого аванса.

А в случае с кредитом процентная ставка рассчитывается на кредитуемую сумму, то есть на разницу между стоимостью предмета и первым взносом.

Несмотря на то, что приобретать в кредит имущество выгоднее, нежели с помощью лизинга, компании в большинстве случаев пользуются лизинговым инструментом.

Этому есть ряд причин:

Лизинговая сделка значительно проще, чем оформление кредита на компанию.

Чтобы получить кредит компании необходимо провести существенную работу с банком, собрать много документов, открывать счет. Зачастую выбор банков, куда можно обратиться за кредитом, ограничен знанием этих банков руководителем и бухгалтером.

Лизинговая сделка значительно проще в вопросе взаимодействия, обсуждения условий и сбора документов.

Зачастую продавец техники сотрудничает с несколькими лизинговыми компаниями, ĸ которым может обратиться, чтобы помочь с оформлением лизинга для своего клиента.

Процент одобрения в лизинге значительно выше.

Это объясняется тем, что при рассмотрении заявки на кредит банк исходит из финансовых показателей компании за предыдущие периоды. К тому же важное значение имеет рентабельность компании, так как проценты по кредиту компания будет выплачивать из чистой прибыли.

Лизинг же могут одобрить компании с нулевыми оборотами исходя из прогнозных показателей.

Например, в качестве довода можно приложить заключенный контракт. В лизинге рентабельность компании не важна, так как платежи по нему относят ĸ расходам на основную деятельность.

Налоговая оптимизация и стандартный бухгалтерский учет.

Ключевым преимуществом лизинга является возможность оптимизации налогообложения.

Благодаря этому инструменту компания может законно списать до 46% от стоимости приобретаемого имущества.

Как я писал выше, лизинговые платежи относят ĸ расходам компании, для учета этих платежей бухгалтеру не нужно добавлять отдельный счет и прочее.

В случае же с кредитом, кредитуемая сумма относится ĸ счетам 1410 или 1510, это создает дополнительную нагрузку на ведение бухучета.

Благодаря тому, что в лизинговой сделке покупателем выступает лизинговая компания есть возможность подобрать имущество со значительной скидкой.

Дилеры и поставщики устанавливают индивидуальные условия для лизинговых компаний благодаря большому объему закупок с их стороны.

Почему не стоит сравнивать эти два понятия

Как правило, вопрос о том, что выгоднее, задают представители микробизнеса, где собственник может выступать как предприниматель, так и как физлицо. То есть он может воспользоваться как лизингом, так и автокредитом.

Но целевая аудитория лизинга — это реальный бизнес, представители как малого и среднего бизнеса, так и крупного.

Все вышеописанные преимущества лизинга реализуются при оборотах от 20 млн. рублей в год, когда есть ощутимая налоговая база для ее оптимизации, когда есть стабильные поступления, чтобы проводить платежи по лизингу, когда есть полноценная бухгалтерия для ведения учета и документооборота.

Простой пример. Если компания для масштабирования бизнеса решила приобрести 10 единиц техники, она не пойдет путем оформления кредита на сумму, требующуюся для ее закупки. Она непременно воспользуется лизингом.

Сравнивать эти два понятия нелогично, потому что банки не дают целевые кредиты на покупку техники и прочего имущества, за исключением сложного и дорогого оборудования.

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