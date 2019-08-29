В России готовится новый вид администрирования - «ответственный бизнес»

Конечно, нельзя сказать, что это прямо новый вид госконтроля, но уж усложнение отчетности наверняка, и уж точно появление новых бюрократических процедур.
Национальный план по внедрению стандартов «ответственного бизнеса» готовит Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ).
Ответственный бизнес наряду с извлечением прибыли заботится об окружающей среде и правах трудящихся, платит налоги и не занимается коррупцией. Но не все российские компании понимают, на что ориентироваться, если они решили стать ответственными, говорит руководитель разработки программы для Минэкономразвития, старший научный сотрудник ВАВТ Антонина Левашенко. Готовый план с пошаговой инструкцией по внедрению стандартов должен им помочь, рассчитывает она.
Стандарты, в основу которых ляжет опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будут предложены всем российским компаниям. Они будут включать требования к нефинансовой отчетности, к рациональному использованию природных ресурсов, защите прав человека. Для топливно-энергетического комплекса, металлургии, химического производства и сельского хозяйства введут дополнительные отраслевые стандарты. Также такие требования коснутся компаний, участвующих в госзакупках и получении государственного финансирования. Для бизнеса это непрофильная нагрузка, поэтому пока в России она будет рекомендательной.
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Комментарий
Новости о том, что в России готовится более широкий вид бизнес-отчетности, нефинансовой, появился в СМИ в конце июля этого года, и судя по выше представленной публикации, чиновники тему не отпускают.
С одной стороны я где-то понимаю, что в новой экономической и правовой реальности, государство будет требовать от бизнеса новых форм взаимодействия, в том числе и в сфере формирования отчетных данных. Да и мировой опыт, вроде бы «требует».
Но с другой стороны, возникновение и разрастание новых бюрократический институтов, приводит только к дополнительным издержкам для бизнеса, что, в конечно итоге, существенно снижает его эффективность.
В любом случае, новая инициатива должна касаться или публичные, крупные компании или особые предприятия, которые требует к себе специального правового регулирования. Ни средний, ни тем более малый бизнес в сферу новых видов администрирования, по моему мнению, попадать не должен ни в коем случае!