«Ночной бухгалтер». Появится новый вид отчетности с кучей показателей

Компании будут сдавать нефинансовую отчетность. Пока не все.

Повышение нефинансовой грамотности

В Минэкономразвития, видимо, съездили на конференцию в европы и оттуда принесли мысль, что главная цель бизнеса — даже не прибыль, а работа на социум.

Ведомство направило в правительство законопроект «О публичной нефинансовой отчетности».

В этой отчетности будут раскрывать показатели работы «в области устойчивого развития и социальной ответственности». Там и про зарплаты, и про трудоустройство инвалидов, и про отходы. Всего показателей будет 30.

Пока это коснется компаний с объемом выручки или активами от 10 млрд руб, государственных и унитарных предприятий. И некоторых других.

Научиться противостоять налоговикам

Теперь можно значительно дешевле. Мы замутили сезонный мега-sale на наш онлайн-курс по защите при налоговых проверок.

Тем, кто купит курс до 15 августа, мы дадим скидку 30 процентов. Курс будет стоить не 5500 руб., а 3850 руб. Правда, таких скидочных тарифов у нас только 30. Успейте забрать.

Вот промокод на скидку: TAXDEFENSE30.

Гарантируем, что на этом курсе:

Научитесь, как вести себя на допросах и при выемках.

Поймете, как правильно отвечать на требования налоговиков.

Узнаете, какие ошибки налоговиков при проверке помогут отменить ее результаты.

Защитите себя от уголовки и субсидиарки.

Не устанете. Курс сделали так, чтобы в нем не было воды. Поэтому не удивляйтесь. Видео-лекций на полтора часика там нет!

Записывайтесь.

Батл про АСК НДС-2

На «Клерке» известные налоговые эксперты спорят о том, как на самом деле налоговики контролируют НДС.

Читайте про алгоритмы выявления «бумажного» НДС.

Страшилки от налоговой

Знаете, как ФНС находит нелегальных самозанятых и признает их ИП?

ФНС опубликовала практику переквалификации физлиц в предпринимателей. Практика как водится, вся сплошь положительная. Только вот имеет мало общего с действительным положением дел.

Как еще можно ускорить сдачу отчета? А. Пить кофе и не ложиться спать. Б. Автоматизировать ввод первички с Enterа. В. Нанять семеро гномов за килограмм конфет. Если вы реалист — выбирайте Б! С сервисом Entera достаточно отсканировать документы любого качества и в любом объёме — Entera за минуты распознает, проверит и перенесет данные с бумаг в 1С. Получить доступ. Обработка первички с Entera в 10 раз быстрее ручного ввода! Значит вы в 10 раз быстрее сдадите отчет и поедете в Гагры!

Ваша уставшая от дождей в июле редакция