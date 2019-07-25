«Ночной бухгалтер». Появится новый вид отчетности с кучей показателей

Компании будут сдавать нефинансовую отчетность. Пока не все.
Повышение нефинансовой грамотности
В Минэкономразвития, видимо, съездили на конференцию в европы и оттуда принесли мысль, что главная цель бизнеса — даже не прибыль, а работа на социум.
Ведомство направило в правительство законопроект «О публичной нефинансовой отчетности».
В этой отчетности будут раскрывать показатели работы «в области устойчивого развития и социальной ответственности». Там и про зарплаты, и про трудоустройство инвалидов, и про отходы. Всего показателей будет 30.
Пока это коснется компаний с объемом выручки или активами от 10 млрд руб, государственных и унитарных предприятий. И некоторых других.
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