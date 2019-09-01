Депутат ГосДумы предложил снизить НДФЛ для многодетных матерей. Это как?

Вначале, хотел пропустить эту новость и не обращать на нее внимание. Но потом - не сдержался. Ну разве так можно?

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Член комитета ГосДумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть возможность снижения ставки НДФЛ для многодетных матерей.

По его словам, было бы справедливо снизить ставку с 13 до 4 %. Кроме того, мерой поддержки может стать повышение стандартного налогового вычета.

Депутат призвал провести эксперимент в регионах, где многодетные семьи находятся в зоне риска, в том числе в Хакасии, Курганской области и Забайкальском крае.

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