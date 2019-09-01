Депутат ГосДумы предложил снизить НДФЛ для многодетных матерей. Это как?

Вначале, хотел пропустить эту новость и не обращать на нее внимание. Но потом - не сдержался. Ну разве так можно?
Член комитета ГосДумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть возможность снижения ставки НДФЛ для многодетных матерей.
По его словам, было бы справедливо снизить ставку с 13 до 4 %. Кроме того, мерой поддержки может стать повышение стандартного налогового вычета.
Депутат призвал провести эксперимент в регионах, где многодетные семьи находятся в зоне риска, в том числе в Хакасии, Курганской области и Забайкальском крае.
Более подробно см. здесь.
Комментарий:
Конечно я "за", как и за любое налоговое послабление, особенно, когда речь идет о многодетных матерях. Но в этой новости для меня есть по меньше мере три странности.
Во-первых, зачем всенародно избранному федеральному депутату ГосДумы обсуждать этот вопрос с чиновником? Почему не обсудить это вначале со своими коллегами депутатами, по тому же профильному комитету, потом и на уровне всей Думы? То есть комитет решает налоговые вопросы по свjему, а один из депутатов прямиком к министру финансов? Типа, смотри, какая у меня идея? никому не сказал, только тебе... Вот вообще не понимаю...
Во-вторых, мне сложно представить как наше государство вообще допускает, чтобы многодетные матери еще же ко всему и ... работали? И даже в этом случае, какая тут может быть дифференциация по гендерному признаку?
То есть папка работает на для семьи из 7 человек, 13 % плати! А мамка, оставив деток, убежала по-работать, ей 4 %? Несуразица какая-то... Может быть лучше кардинально разрешить вопрос об особенностях налогообложения доходов многодетных семей? Предусмотреть особенности для семьи в целом, а не выдергивать по родителю? Тем более, что и изобретать ничего не надо, во многих странах уже есть нормальные механизмы налоговой поддержки многодетных семей.
И в-третьих, а зачем эксперимент? Кому он нужен? Что он такого покажет? И как вы это себе представляете? В Свердловской области многодетная мать будет платить 13 % НДФЛ со своего дохода, а через дорогу, в Курганской области, другая мать в аналогичной ситуации будет платить 4 %? Это как?
Вообще, прочитав эту "новость", хотел её проигнорировать как фейк, но потом, увидел, что в ней, как в капле воды отражаются многие наши "нормотворческие инициативы" по налогам в нашей стране. К сожалению...