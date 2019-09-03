Верховный Суд вынесен «мотивировку» по делу о расчете налога на прибыль при получении дивидендов

Ого! Вдруг да в наше цифровое время всплыли мои "любимые" векселя. И более того, они дошли даже до Верховного Суда РФ. Очень интересно!

21 августа Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ был рассмотрен вопрос о порядке расчета налога на прибыль организацией, которая помимо дохода от основной деятельности получает пассивный доход в виде дивидендов. Дело направлено на новое рассмотрение (Определение ВС РФ от 26.08.2019 № 309-КГ18-26166 по делу № А47-9881/2017).

Фабула дела :

Налогоплательщик учел в составе расходов затраты по договору с Управляющей компанией, которая, помимо прочего, оказывала услуги, непосредственно связанные с производственно-хозяйственной деятельностью дочерних организаций. Также на расходах были учтены затраты по филиалу, который осуществлял деятельность, связанную с выполнением управленческих функций в отношении налогоплательщика и его дочерних организаций.

В проверяемом периоде налогоплательщик получал доходы от доверительного управления, облагаемые по ставке 20 %, а также дивиденды от своих дочерних организаций (ставка 0 %). Доля доходов, облагаемых по ставке 0 %, составила 12,2 % в общей сумме полученных доходов, в связи с чем налоговый орган счел, что на основании п. 2 ст. 274 НК РФ налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов и расходов.

По результатам налоговой проверки налоговый орган исключил часть расходов по причине отсутствия ведения налогоплательщиком раздельного учета. Применив для определения налоговых обязательств расчетный метод, налоговый орган определил размер расходов пропорционально доле дохода, полученного от конкретного вида деятельности в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

Арбитражные суды поддержали позицию налогового органа.

СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов в части и направила дело на новое рассмотрение. Экономколлегия указала, что в силу ст. 275 и п. 3 ст. 284 НК РФ налоговой базой при получении дивидендов выступает не прибыль (доходы за вычетом расходов), а исключительно сами суммы выплаченных дивидендов. Таким образом, распределения расходов между несколькими налоговыми базами для данного случая, закон не предполагает.

В рассматриваемой ситуации также отсутствуют основания для распределения расходов налогоплательщика пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика по правилам п. 1 ст. 272 НК РФ, поскольку названная норма, исходя из ее буквального содержания, применяется в случаях ведения налогоплательщиком нескольких видов деятельности, в то время как дивиденды выступают внереализационным доходом от долевого участия налогоплательщика в других организациях, а не доходом от деятельности.