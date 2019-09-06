Счетная палата предложила усовершенствовать транспортный налог

Только вчера написал о том, что Счетная палата стала активно вмешиваться в вопросы совершенствования налогового обложения и вот новый пример.

На этот раз СП предлагает пересмотреть вопросы исчисления транспортного налога на "роскошные" автомобили.

Что же будет дальше? Какая следующая идея?