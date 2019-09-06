Счетная палата предложила усовершенствовать транспортный налог

Только вчера написал о том, что Счетная палата стала активно вмешиваться в вопросы совершенствования налогового обложения и вот новый пример.
На этот раз СП предлагает пересмотреть вопросы исчисления транспортного налога на "роскошные" автомобили.
Что же будет дальше? Какая следующая идея?
Счетная палата предложила изменить процедуру начисления транспортного налога, т.к. посчитала что начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом требует усовершенствования.
«В настоящее время повышающий коэффициент применяется в отношении легковых автомобилей стоимостью свыше 3 млн. руб. Минпромторг РФ ежегодно размещает на официальном сайте соответствующие перечни дорогостоящих автомобилей. При этом они не всегда содержат полную информацию», — отметили в Счетной палате.
СП призвала правительство поручить министерствам и ведомствам «рассмотреть вопрос о внесении изменений в НК РФ», чтобы скорректировать параметры, определяющие применение повышающих коэффициентов к легковым автомобилям. Предлагается начислять налог в зависимости от мощности и иных неотъемлемых характеристик автомобилей, а не от их стоимости.
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