Упс… Не все люксовые авто облагаются повышенным транспортным налогом

Начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом вызвало вопросы аудиторов Счетной палаты.

Напомним, повышающий коэффициент действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своем официальном сайте.

Между тем, как отмечает Счетная палата в нем не оказалось таких представителей премиального класса как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС LimousineL и Bugatti Veyron Grand Sport.

А для некоторых «списочных» машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска.

«Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», - констатировал аудитор СП Сергей Штогрин.