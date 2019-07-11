Упс… Не все люксовые авто облагаются повышенным транспортным налогом

Начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом вызвало вопросы аудиторов Счетной палаты.
Напомним, повышающий коэффициент действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своем официальном сайте.
Опубликован список дорогих авто для расчета транспортного налога за 2019 год
Между тем, как отмечает Счетная палата в нем не оказалось таких представителей премиального класса как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС LimousineL и Bugatti Veyron Grand Sport.
А для некоторых «списочных» машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска.
«Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», - констатировал аудитор СП Сергей Штогрин.
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