Я уже размещал материал по поводу законопроекта № 720839-7 «О внесении изменений в части I и II НК РФ» (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики).

Тогда мы говорили о странных и резких изменениях, связанных с налогом на имущество организаций (см. материал Федоровой О.С. и Катанаевой Т.В. "О новых правилах "кадастрового" налогообложения из законопроекта № 720839-7").

А сегодня, я публикую материал посвященный поправкам по НДФЛ, тем более, что поправок много. Автор статьи, наш главный специалист по юридическим вопросам Ольга Евгеньевна Аникеева.

Основные поправки в НК РФ в части исчисления и уплаты НДФЛ (проект № 720839-7)

18 сентября ГосДумой в третьем чтении был принят законопроект № 720839-7 «О внесении изменений в части I и II НК РФ» (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики). Сейчас документ находится в Свете Федерации на рассмотрении.

Законопроект вносит ряд изменений в гл. 23 «Налог на доходы физических лиц», некоторые из которых представляются вполне «революционными».

Уплата НДФЛ третьими лицами: правила и исключения

Например, разрешается осуществлять уплату НДФЛ за счет средств налогового агента (в настоящее время это прямо запрещено ст. 226 НК РФ).

Из данного правила законопроектом предусмотрено исключение – это случаи доначисления НДФЛ по итогам налоговой проверки при неправомерном неудержании налога налоговым агентом.

Иными словами, если налоговый агент не удержал НДФЛ, хотя должен и мог это сделать, а налоговый орган при проверке данный факт выявил, НДФЛ будет уплачивать налоговый агент за счет своих собственных средств, а не налогоплательщик. И что немаловажно, налог, который налоговый агент заплатит за физлицо, не будет признаваться доходом физлица (п.п. 2,5 ст. 208 НК РФ). Указанное нововведение направлено на борьбу с «серыми» зарплатами. Работники уже не будут опасаться того, что если факт выплаты зарплаты «в конверте» станет известен контролирующим органам, им придется заплатить НДФЛ – за них это сделает работодатель.

Расширен круг лиц, имеющих право на имущ/вычет

Еще одно новшество – возможно будет получить имущественный вычет при покупке недвижимости на имя совершеннолетних детей и подопечных, которые признаны судом

недееспособными. Сейчас получить имущественный вычет при покупке квартиры можно только за детей и подопечных в возрасте до 18 лет (п. 6 ст. 220 НК РФ).

Камеральная проверка по НДФЛ без декларации

Первая реакция, разве такое возможно? Да, по новым поправкам это возможно, поскольку налоговые органы получат право проводить камеральные налоговые проверки в случае непредставления налогоплательщиком налоговой декларации по доходам, полученным от продажи либо в результате дарения недвижимости. Соответственно, и НДФЛ по таким незадекларированным сделкам с недвижимостью также будет считать налоговый орган. Для этого он будет использовать сведения из кадастра и полученные у физлиц пояснения, которые они обязаны представить по запросу течение 5 дней (ст. 88, п. 3 ст. 214.10 НК РФ).

НДФЛ в этом случае налоговый орган будет исчислять исходя из цены продажи, но если цена сделки менее, чем 0,7 кадастровой стоимости, то налоговой базой будет эта величина (п. 7 ст. 210 НК РФ). При этом у налоговых резидентов будут приниматься во внимание налоговые вычеты (до 1 млн. для жилья и до 250 тыс. для другой недвижимости). До окончания такой проверки налогоплательщик будет вправе представить налоговому органу декларацию. В этом случае начатая камеральная проверка прекращается и начинается новая – представленной налоговой декларации.

Материнский капитал, операции с жильём и НДФЛ

Необходимо отметить, что новый закон содержит довольно много норм, касающихся порядка исчисления НДФЛ при покупке и продаже недвижимости.

Так, вводятся правила об исчислении НДФЛ при продаже жилья, приобретенного на материнский капитал. Согласно действующему законодательству жилье, приобретенное на средства материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей и всех детей с определением размера долей по соглашению. Новым же законом установлено, что если кто-то из сособственников жилья будет продавать свою долю, то облагаемый доход можно уменьшить на расходы на приобретение этой недвижимости пропорционально его доле. Условия для этого следующие: расходы были произведены владельцем сертификата на материнский капитал или его (ее) супругом и не учитывались в этих целях другими лицами ранее (п. 2 ст. 220 НК РФ).

Отметим, что в письме Минфина РФ от 28.06.2019 № 03-04-05/47629 разъяснялось, что поскольку суммы субсидии и маткапитала, направленные налогоплательщиком на приобретение квартиры, являются расходами налогоплательщика, то при продаже квартиры он имеет право уменьшить сумму своих доходов на всю сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры.

Для единственного жилья срок владения уменьшен до 3 лет

Еще одно важное интересное нововведение – уменьшается срок владения недвижимостью для освобождения от налогообложения НДФЛ. Но, естественно, не для всех налогоплательщиков, а только для тех, кто продает свое единственное жилое помещение (комнату, квартиру, жилой дом или в долю в них). Для таких ситуаций срок владения жильем сокращается с 5 до 3 лет (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1 НК РФ). Например, если налогоплательщик будет реализовывать единственную квартиру, владея ей 3 года, НДФЛ с дохода от продажи взиматься не будет. В настоящее время, чтобы не облагать НДФЛ доходы от продажи недвижимого имущества, необходимо владеть им не менее 5 лет. Мера направлена на то, чтобы облегчить людям, и в первую очередь молодым, возможность улучшить свои жилищные условия.

НДФЛ и ипотека

Новый закон уточняет условия предоставления имущественных налоговых вычетов при приобретении жилья по ипотеке: получить вычет при покупке квартиры по ипотечным процентам при рефинансировании кредита можно будет даже в том случае, если рефинансирование произвел не банк, а иная организация. Главное условие – заем должен быть выдан в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, утверждаемыми Правительством РФ (ст. 220 НК РФ).

Решена проблема двойного НДФЛ при продаже подаренного имущества

В целях устранения двойного налогообложения закон уточняет особенности применения имущественного налогового вычета в ситуации, когда НДФЛ исчисляется с полученного в дар имущества и повторно – при продаже такого имущества.

Так, если проданная недвижимость ранее была получена в дар, по наследству, безвозмездно другими путями или с частичной оплатой, то можно будет уменьшать доход от продажи на расходы "в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) такого имущества".

Если имело место "безналоговое" дарение или наследство, то можно будет учесть расходы, которые на приобретение такого имущества понес даритель или наследодатель, но не учел в целях налогообложения (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Отменяется декларирование по операциям с ценными бумагами

Кроме того, законом отменяется обязанность физических лиц декларировать доходы от продажи и мены ценных бумаг. Вместо них это будут делать налоговые агенты — организации и индивидуальные предприниматели, которые произвели выплаты по договорам купли-продажи и мены ценных бумаг, заключенным с физическими лицами. Указанные налоговые агенты при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами на основании заявления налогоплательщика могут учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг, которые налогоплательщик произвел без участия налогового агент. Для этого физическое лицо – владелец бумаг должно предоставить агенту документы, подтверждающие его расходы (брокерские отчеты, договоры, платежки и т.д.) (п. 1 ст. 226 НК РФ).

Изменены сроки и состав отчетности по НДФЛ

Ряд изменений касается налоговой отчетности. Так, сокращены на один месяц сроки сдачи отчетности по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: налоговые агенты будут обязаны их представлять не позднее 1 марта следующего года (сейчас – не позднее 1 апреля).

Кроме того, начиная с отчетности за 2021 год, справки по форме 2-НДФЛ нужно будет представлять в составе годового расчета 6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). 2-НДФЛ не надо будет сдавать на физических лиц, если указанные в справке данные по конкретному лицу составляют государственную тайну.

Объединены формы отчетности и заявления на возврат НДФЛ

Законодатель решили объединить декларацию по форме 3-НДФЛ и заявление на возврат налога. В связи с этим налогоплательщик будет вправе представить заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога в составе налоговой декларации, а не писать его отдельно (п. 4 ст. 229 НК РФ).

Кому сдавать декларацию (3-НДФЛ)

Декларацию по форме 3-НДФЛ налогоплательщик будет вправе сдать не только непосредственно в налоговый орган, но и в МФЦ. Дата приема декларации Центром будет означать дату представления декларации в налоговый орган (ст. 80 НК РФ).

Отчетность НДФЛ в электронном виде

Уменьшится количество компаний, которые будут отчитываться по НДФЛ на бумажных носителях. Сейчас работодатели, у которых работников более 25 человек, обязаны сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в электронном виде по телекомунникационным каналам связи. Если численность работников меньше – можно сдавать отчетность в бумажном варианте. Законопроектом указанный лимит уменьшается до 10 человек (п. 2 ст. 230 НК РФ). Т.е. право сдавать отчетность на бумаге останется только у тех налоговых агентов, у кого численность работников не более 10 человек.

НДФЛ и обособленные подразделения

Важные изменения касаются организаций, имеющих обособленные подразделения.

Так, налоговым агентам, имеющим несколько обособленных подразделений, расположенных в одном муниципальном образовании, будет предоставлено право уплачивать НДФЛ и представлять отчетность по месту учета одного из обособленных подразделении, выбранному самостоятельно, или по месту головной организации, если она расположена в той же местности. При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа не позднее 1-го числа налогового периода налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту нахождения каждого обособленного подразделения. Уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в течение налогового периода по налогу. Соответствующее уведомление необходимо будет направить налоговому органу также и в том случае, если изменится количество подразделений в одном муниципальном образовании (п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ).