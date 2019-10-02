Банк России ограничивает оборот векселей при наличии подозрений в «обналичке»

Как то мне в комментариях написали, что ИП как форму предпринимательства надо отменить. Боюсь, что и про векселя сейчас тоже самое напишут.

ЦБР выпустил Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями (утв. Банком России 16.09.2019 № 26-МР).

Регулятор отмечает значительное количество случаев использования недобросовестными участниками финансового рынка векселей, выданных кредитными организациями, в качестве инструмента для совершения операций, действительными целями которых является ОД/ФТ.

В целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций в ОД/ФТ Банк России рекомендует воздержаться от выдачи векселей при наличии подозрений, что вексель может быть использован в схемах, конечной целью которых является обналичивание денежных средств либо незаконный вывод денежных средств за рубеж.